Sacs Tecnorib, aumenta le dimensioni delle proprie imbarcazioni e consolida il proprio posizionamento

Con le dimensioni il ben conosciuto cantiere lombardo, aumenta anche il valore medio delle imbarcazioni, favorevolmente accolte dalla clientela come gli altri marchi in portfolio, frutto di collaborazioni d’eccellenza

La consueta conferenza annuale al Boot di Düsseldorf, è stata l’occasione per Sacs Tecnorib di illustrare agli intervenuti il processo di consolidamento relativo al 2025, coerente con il proprio posizionamento nel segmento premium, caratterizzato da una crescita qualitativa del business e da un’evoluzione progressiva della domanda verso imbarcazioni di dimensioni e valore superiori.

Il cantiere era presente in mostra con i 3 marchi Pirelli Speedboats, Strider e Rebel esponendo il prodotto più rappresentativo della gamma di ciascun marchio.

Pirelli 47

Sviluppato su carena sportiva a doppio step firmata Mannerfelt Design Team, PIRELLI 47 ha debuttato proprio a Düsseldorf. Le sue linee tese, le proporzioni dinamiche e i dettagli funzionali suggeriscono al tempo stesso potenza, comfort, stile e riconoscibilità, elementi che permettono a questo maxi-rib di imporre un nuovo standard.

La linea Pirelli Tenders era rappresentata dal nuovo X460: anima sportiva, materiali premium e manovrabilità garantita dalla propulsione Jet Drive mentre il Rebel 50G, disegnato da Christian Grande, con la sua configurazione forward lounge dominava lo stand. Quest’ultima imbarcazione era affiancata da Strider 13, che a poco più di un anno dal lancio è diventato il best seller della gamma Strider grazie al suo equilibrio tra stile, performance e spazi a bordo.

Nel corso del 2025 la società ha fatto registrare ricavi in linea con quelli 2024, raggiungendo quasi 70 milioni di euro con un aumento del valore medio di vendita per unità di circa il 20%, dato che riflette con chiarezza il rafforzamento dell’offerta verso modelli più grandi e a maggiore contenuto progettuale. Positivo anche il portafoglio ordini 2026 che a dicembre ha registrato un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

In un contesto globale caratterizzato da sconvolgimenti geopolitici e macroeconomici, con il mercato che pone sfide ma è percorso da incertezze, l’azienda prosegue con coerenza la propria strategia rafforzando il proprio posizionamento specifico.

Sacs Tecnorib continua a investire tanto nel prodotto quanto nella costruzione di un ecosistema di marca sempre più strutturato, in cui la relazione con armatori e clienti viene sviluppata anche attraverso esperienze dedicate, eventi esclusivi e iniziative promosse per rafforzare il senso di appartenenza al mondo Sacs Tecnorib.

In questo contesto si inserisce il progressivo rafforzamento di collaborazioni con marchi di prestigio internazionale come Kiton, Mansory e Ethimo, espressione di una visione condivisa fondata su ricerca, qualità e attenzione al dettaglio. Queste Partnership rappresentano non solo un’estensione naturale del posizionamento dell’azienda, ma anche un ulteriore elemento di credibilità e attrattività del marchio in ambiti affini per valori e pubblico.

Sacs Tecnorib in pillole

Fondata nel 1989, Sacs ha segnato l’inizio di nuove tendenze nel mondo della nautica da diporto, dando vita all’era dei Maxi-Rib di fascia alta con la gamma Strider. Agli iconici Strider si è affiancata la linea REBEL, che ha rivoluzionato ulteriormente il settore con un design inconfondibile, trasferendo lo spirito dei Maxi-Rib in imbarcazioni da 40 a 60 piedi e aprendo un nuovo segmento di mercato.

Nel 2021 la fusione con Tecnorib ha giocato un ruolo chiave nella crescita del mercato dei Maxi-Rib. Grazie alla ultraventennale partnership con Pirelli, marchio che si commenta da sé, e grazie alle gamme Pirelli Speedboats e Pirelli Tenders, l’azienda ha consolidato la sua presenza sui mercati internazionali.

[ Redazione Motori360 ]