Nasce CHERY ITALY che detiene numerosi brand…

La nuova società, sotto l’identità della casa madre, uno dei principali gruppi automobilistici cinesi a livello globale, rappresenta in maniera più completa il progressivo passaggio verso una struttura multibrand composta dai marchi OMODA, JAECOO, iCAUR, CHERY e LEPAS

OMODA & JAECOO Automotive Italy – nata nel 2024 – cambia denominazione e diventa ufficialmente CHERY ITALY S.r.l., segnando, a poco più di due anni dal debutto, l’avvio di una nuova fase della strategia del Gruppo sul mercato italiano e il passaggio verso una struttura sempre più multibrand.

Alla guida di CHERY ITALY il CEO Kevin Cheng, affiancato da Alfredo Pastore, Country Director per OMODA, JAECOO e iCAUR, e Nicola Marsala, Country Director per CHERY e LEPAS.

Kevin Cheng, CEO di CHERY ITALY, ha tenuto a sottolineare come “Il passaggio a CHERY ITALY rappresenta molto più di un cambio di denominazione: racconta l’evoluzione del nostro progetto nel Paese. Siamo entrati in Italia poco più di due anni fa e in un periodo molto breve abbiamo costruito una presenza significativa, una rete solida e una crescente base di clienti. Un risultato reso possibile anche grazie ai nostri dealer, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto e hanno investito insieme a noi nella crescita dei nostri brand. Oggi apriamo una nuova fase, con l’ambizione di costruire una presenza sempre più forte e di lungo periodo nel mercato italiano”.

A completare progressivamente il portafoglio sarà, nel primo trimestre del 2027, iCAUR, il brand dedicato a SUV e fuoristrada elettrificati, che consentirà al Gruppo di presidiare un ulteriore territorio di mercato con una proposta fortemente distintiva.

Con una sola organizzazione e un portafoglio di brand complementari, CHERY ITALY punta ora a rafforzare la rete, ampliare la gamma e consolidare nel lungo periodo la propria presenza sul mercato italiano. Ricordiamo che dopo aver chiuso il 2025 con circa 15.500 immatricolazioni, il Gruppo ha ulteriormente accelerato nel 2026, superando le 28.000 vetture immatricolate nei primi 8 mesi dell’anno.

[ Redazione Motori360 ]