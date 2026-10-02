Stellantis: cambiamenti organizzativi nel mercato italiano

Stellantis Italia ha annunciato una serie di cambiamenti organizzativi, operativi dal primo ottobre, che rafforzano ulteriormente il proprio gruppo di leadership, con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo dei marchi del Gruppo nel mercato italiano.
◘ Giovanni Falcone, attuale Managing Director di Citroën, assume la responsabilità del marchio Peugeot, raccogliendo il testimone di Valentino Munno, che lascia l’azienda per intraprendere nuove sfide professionali.
◘ Francesco Pastore, attualmente alla guida dei brand Premium, assume la responsabilità dei marchi Citroën e DS Automobiles.
◘ Domenico Graziano, sales manager di Jeep Italia, è stato nominato responsabile del marchio Alfa Romeo, con il compito di accompagnare il brand nello sviluppo della sua crescita commerciale e del suo posizionamento sul mercato.
◘ Alessio Scutari, già responsabile dei marchi Fiat e Abarth, amplia il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità del marchio Lancia, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il percorso di rilancio del brand.
► Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, ha dichiarato: “Queste nomine rappresentano un importante passo nel percorso di evoluzione della nostra organizzazione commerciale e testimoniano la qualità delle persone e delle competenze presenti in Stellantis Italia. Siamo fortunati a poter contare su un gruppo di professionisti di esperienza, passione e competenza, capace di affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. A Giovanni, Francesco, Domenico e Alessio rivolgo i miei migliori auguri, certa che sapranno contribuire con successo allo sviluppo dei rispettivi brand. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare Valentino per il lavoro svolto e per il contributo apportato nel corso della sua esperienza in Stellantis”.
Rimangono invariate le altre posizioni del mercato Italia:
- Giorgio Vinciguerra (Opel)
- Novella Varzi (Jeep)
- Federico Scopelliti (Leapmotor)
- Stefano Bressan (Marketing)
- Guido Bevilacqua (Veicoli Commerciali)
- Andrea Croce (B2B)
- Andrea Ciucci (Pre-Owned Vehicles)
- Pierangelo Spadaccini (Parts & Services)
- Stefano De Pasquale (Car Flow)
- Marco Icardi (Network Development e Training)
- Claudio D’Amico (Communication)
- Elisabetta D’Angelo (Customer Experience)
- Gabriele Conti (e-Mobility)
- Flavia Smiraglia (Legal)
- Mauro Tancredi (Finance)
- Nicola Pumilia (Fleet & Tender)
- Gabriele Di Nunno (IT)
- Luca Mezzadri (HR).