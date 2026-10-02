Home > News > Stellantis: cambiamenti organizzativi nel mercato italiano

Stellantis: cambiamenti organizzativi nel mercato italiano

Stellantis Italia ha annunciato una serie di cambiamenti organizzativi, operativi dal primo ottobre, che rafforzano ulteriormente il proprio gruppo di leadership, con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo dei marchi del Gruppo nel mercato italiano.

Giovanni Falcone, attuale Managing Director di Citroën, assume la responsabilità del marchio Peugeot, raccogliendo il testimone di Valentino Munno, che lascia l’azienda per intraprendere nuove sfide professionali.

Francesco Pastore, attualmente alla guida dei brand Premium, assume la responsabilità dei marchi Citroën e DS Automobiles.

Domenico Graziano, sales manager di Jeep Italia, è stato nominato responsabile del marchio Alfa Romeo, con il compito di accompagnare il brand nello sviluppo della sua crescita commerciale e del suo posizionamento sul mercato.

Alessio Scutari, già responsabile dei marchi Fiat e Abarth, amplia il proprio perimetro assumendo anche la responsabilità del marchio Lancia, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il percorso di rilancio del brand.

Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, ha dichiarato: “Queste nomine rappresentano un importante passo nel percorso di evoluzione della nostra organizzazione commerciale e testimoniano la qualità delle persone e delle competenze presenti in Stellantis Italia. Siamo fortunati a poter contare su un gruppo di professionisti di esperienza, passione e competenza, capace di affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. A Giovanni, Francesco, Domenico e Alessio rivolgo i miei migliori auguri, certa che sapranno contribuire con successo allo sviluppo dei rispettivi brand. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare Valentino per il lavoro svolto e per il contributo apportato nel corso della sua esperienza in Stellantis”.

Rimangono invariate le altre posizioni del mercato Italia:

  • Giorgio Vinciguerra (Opel)
  • Novella Varzi (Jeep)
  • Federico Scopelliti (Leapmotor)
  • Stefano Bressan (Marketing)
  • Guido Bevilacqua (Veicoli Commerciali)
  • Andrea Croce (B2B)
  • Andrea Ciucci (Pre-Owned Vehicles)
  • Pierangelo Spadaccini (Parts & Services)
  • Stefano De Pasquale (Car Flow)
  • Marco Icardi (Network Development e Training)
  • Claudio D’Amico (Communication)
  • Elisabetta D’Angelo (Customer Experience)
  • Gabriele Conti (e-Mobility)
  • Flavia Smiraglia (Legal)
  • Mauro Tancredi (Finance)
  • Nicola Pumilia (Fleet & Tender)
  • Gabriele Di Nunno (IT)
  • Luca Mezzadri (HR).
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 147/2012
Copyright © 2012-2026 | ISSN 2284-0680
Direttore Responsabile: Tony Colomba | Editore: Ecoedizioni Internazionali Srl group
Redazione e Relazioni esterne: via L. Ruspoli, 72 - 00149 Roma ■ tel. +39 06.631350
Sede legale: via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma | P.IVA 05205451007 | REA 864037
Motori360.it [ Il mondo dei motori a 360 gradi: articoli e video su mobilità «Terrestre» (Auto - Moto - Test su strada - Anticipazioni - Retrospettive - Automobilia - Accessori - Tuning - Veicoli Commerciali - Mobilità sostenibile - Trasporti); «Aeronautica» (mezzi ad ala fissa e rotante - aeroporti ed infrastrutture - compagnie aeree), «Marina» (nautica a motore: yacht, barche, gommoni ecc.); oltre a servizi inerenti Viaggi - Economia - Tecnologie - Sport - Abbigliamento - Inchieste - Consigli - News ] Motori360.it is a daily online magazine, included in Google News and appreciated for professionalism and competence [ It is focused on land mobility (articles, previews and news, retrospective, test, Auto, Moto, Transport, Accessories, Events, Routes, Economics, Automobilia etc.), motor boating and aeronautics (airplanes, helicopters, airlines, travel);it offers an all-inclusive information that, even in advertising and editorial, makes this on line magazine a valuable communication tool ]