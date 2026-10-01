ROM-E Ecosostenibilità e Futuro 2026: Stellantis presente con i modelli di FIAT, Jeep e Leapmotor

La manifestazione Capitolina, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 tra la Casa del Cinema e Villa Borghese, rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al futuro della mobilità e ai temi della sostenibilità. In evidenza la nuova Jeep® Compass 4xe full electric, le FIAT 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e Topolino Sport e le nuove B05 e B03X, espressione dell’evoluzione della gamma Leapmotor

La manifestazione dedicata all’innovazione, all’energia e alla mobilità sostenibile, che si tiene a Roma dal 2 al 4 ottobre, è un evento che rappresenta un importante momento di incontro tra istituzioni, aziende, operatori del settore e cittadini sui temi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile. I visitatori potranno apprezzare i vari modelli in aree espositive ed effettuare test drive e partecipare ad iniziative aperte al pubblico.

Le dichiarazioni

Alessio Scutari, Managing Director di FIAT e Abarth Italia: “La partecipazione a ROM-E si inserisce nel percorso che vede FIAT impegnata a democratizzare le nuove tecnologie e a favorire una mobilità più responsabile, semplice e vicina alle esigenze delle persone. Per questo partecipiamo a ROM-E con modelli come Topolino Sport e 500 Hybrid Dolcevita; per noi questo evento è una ulteriore occasione per mettere al centro il dialogo con cittadini ed istituzioni per la diffusione di una nuova cultura della mobilità così importante in una città come Roma”.

Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia: “Rom-E rappresenta una vetrina ideale per presentare al pubblico italiano la nuova generazione di prodotti Leapmotor. La leadership conquistata nel mercato elettrico italiano conferma la validità della nostra strategia e la crescente fiducia dei clienti nel marchio. Con B05 e B03X ampliamo la nostra offerta in due segmenti strategici, proseguendo nel nostro impegno per rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, tecnologica e vicina alle esigenze degli automobilisti europei”.

I modelli presenti

◘ FIAT 500 Hybrid Cabrio Dolcevita: l’elettrificazione accessibile secondo FIAT

Protagonista dello spazio FIAT sarà la 500 Hybrid cabrio Dolcevita che trae ispirazione dalle estati sulla costa italiana e dall’eleganza sofisticata degli anni ’60, con un inconfondibile spirito mediterraneo. Prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, la nuova 500 Hybrid cabrio Dolcevita amplia l’offerta elettrificata del marchio e interpreta al meglio la filosofia FIAT di una transizione energetica pragmatica e accessibile. Il modello conserva tutto il carattere che ha reso la 500 un’icona internazionale, combinando stile italiano, dimensioni compatte con una tecnologia elettrificata pensata per ridurre consumi ed emissioni nella mobilità quotidiana. Inoltre, in questa versione Cabrio, viene esaltato il piacere di guida rimanendo fedele al suo DNA, considerato che una versione con il tetto apribile di 500 è da sempre presente nella gamma dell’icona italiana dal suo primo lancio nel 1957 in poi.

All’esterno presenta una serie di elementi di design esclusivi come le calotte degli specchietti cromate, un badge laterale dedicato con logo Dolcevita, i nuovi cerchi in lega da 16″ diamantati, la capote in tessuto blu dedicata e i fari full LED. L’abitacolo conferma la vocazione raffinata con i sedili in tessuto Pieds de poule e vinile dal logo “500” ricamato, l’autoradio DAB da 10,25″, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori.

◘ Topolino Sport: l’icona elettrica che parla alle nuove generazioni

Tra i modelli disponibili in test drive sarà presente la Topolino Sport, una nuova interpretazione della microcar elettrica FIAT pensata per entrare in contatto con un pubblico più giovane e sensibile ai temi della sostenibilità.

L’edizione speciale trae ispirazione dalla ricca tradizione del marchio e, in particolare, dall’iconica nuova 500 Sport del 1958, simbolo di audacia e spirito sportivo. Reinterpretazione moderna di quell’eredità, la nuova Topolino Sport rimane fedele alle proprie radici, parlando al tempo stesso il linguaggio di una nuova generazione. Semplice, giocosa e accessibile: sono queste le tre parole che racchiudono l’essenza della nuova Topolino Sport, dove il fascino senza tempo incontra un’attitudine fresca e contemporanea. Con questa nuova versione, FIAT riafferma il proprio impegno nel rendere la mobilità elettrica urbana sempre più accessibile, emozionale e coinvolgente, avvicinando i giovani ai valori dell’innovazione sostenibile.

◘ La nuova Jeep® Compass 4xe, l’elettrica a trazione integrale da 375 cavalli

La partecipazione a Rom-E 2026 rappresenta per Jeep® un’importante occasione per dimostrare come l’elettrificazione possa ampliare ulteriormente le capacità che da sempre contraddistinguono il marchio. Con nuova Compass 4xe, Jeep® conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni innovative in grado di coniugare sostenibilità, libertà di movimento e autentiche prestazioni off-road.

Compass 4xe, equipaggiata con due motori elettrici che sviluppano una potenza combinata di 375 CV, dispone di 157 kW all’asse anteriore e 132 kW al posteriore, garantendo prestazioni elevate e una straordinaria capacità di trazione in ogni condizione. La configurazione a trazione integrale rappresenta la sintesi perfetta tra efficienza, sicurezza e autentiche capacità Jeep.

Progettata per affrontare anche i percorsi più impegnativi, nuova Compass 4xe offre prestazioni off-road ai vertici della categoria grazie a un’altezza da terra incrementata, un angolo d’attacco di 28°, un angolo di dosso di 17°, un angolo di uscita di 31° e una capacità di guado fino a 480 mm. Inoltre, il sistema è in grado di erogare fino a 3.100 Nm di coppia alle ruote posteriori, assicurando motricità e controllo anche nelle condizioni più estreme. Tra le tecnologie distintive figura il sistema Jeep Selec-Terrain, che permette di adattare il comportamento del veicolo a ogni tipo di superficie attraverso cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK. Quest’ultima garantisce una trazione integrale permanente e una gestione estremamente precisa della coppia, esaltando le capacità del veicolo sui terreni a bassa aderenza.

◘ Leapmotor, leader del mercato elettrico italiano, e non solo…, espone la B05 e la B03X

◘ B03X è un urban crossover completamente elettrico pensato per la mobilità cittadina. La nuova B03X, basata sul concetto di «Smart Urban Crossover for Modern Life», abbina dimensioni compatte, ampio spazio interno, tecnologie intuitive e sistemi avanzati di assistenza alla guida, proponendosi come una soluzione versatile per la mobilità urbana e familiare.

[ Redazione Motori360 ]