Frauscher e Porsche ancora insieme: realizzata la nuova, prestigiosa imbarcazione Frauscher x Porsche 790 Spectre

Anteprima mondiale per la nuova sport boat Frauscher, affiancata dalla Porsche Macan Turbo Concept Lago. La presentazione è avvenuta al boot Düsseldorf 2026

Continua la collaborazione tra il prestigioso marchio navale austriaco Frauscher e il suo rappresentante esclusivo per l’Italia – da oltre vent’anni – Cantiere Nautico Feltrinelli che, assieme alla Casa automobilistica tedesca, ha presentato in anteprima mondiale al boot Düsseldorf, il Frauscher x Porsche 790 Spectre.

Si tratta di una nuova imbarcazione sportiva concepita e sviluppata in funzione del sistema di propulsione full electric della Porsche Macan; la presentazione della Frauscher x Porsche 790 Spectre è stata accompagnata da quella della Macan Turbo «Concept Lago», una concept car ampiamente personalizzata.

Porsche e Frauscher: un approccio comune

Porsche ha progettato tutti i suoi modelli BEV – Taycan, Macan, Cayenne Electric – ab origine come autentiche sportive elettriche e proprio in funzione di questo obbiettivo i team di progetto hanno sfruttato appieno le possibilità derivanti da questo tipo di architettura per spingere la tecnologia di questi modelli ai massimi livelli.

Analogo approccio è stato adottato dal cantiere Frauscher, che ha simbioticamente lavorato con la Casa di Stoccarda, per questa nuova Frauscher x Porsche 790 Spectre, sviluppata proprio attorno al potente power train full electric di Porsche, costituito dalla batteria a 800 V, dal motore elettrico da 400 kW e all’elettronica di controllo della Macan Turbo elettrica.

Da questo approccio comune è nata un’imbarcazione sportiva leggera, agile ed efficiente che stabilisce nuovi parametri di riferimento nel mondo nautico, proprio come la pluripremiata Frauscher x Porsche (foto sotto) 850 Fantom e la sua variante open «Air».

La nuova imbarcazione «790 Spectre»

Per la 790 Spectre oggetto dell’attuale presentazione, Frauscher ha progettato uno scafo completamente nuovo, più leggero, più corto e più stretto rispetto ai due modelli precedenti mentre il modulo di propulsione, comprendente la batteria da 100 kWh e il motore PSM da 400 kW, rimane sostanzialmente invariato.

Lunga 7,97 metri, la nuova imbarcazione richiama le Porsche tanto nel sistema propulsivo quanto marchio in numerosi dettagli di design a riprova di un DNA condiviso: grazie a numerosi elementi esterni e interni personalizzati da Porsche Exclusive Manufaktur, barca e SUV condividono un tratto stilistico coerente che trae origine e concilia strada e acqua, due mondi apparentemente inconciliabili.

Già in passato si sono registrati casi di imbarcazioni di lusso motorizzate con unità di grande potenza e prestigio, ma la grande differenza, in questo caso, nasce da una progettazione congiunta , dall’adozione di un brillante e ultra-collaudato sistema di propulsione 100% elettrico e da una personalizzazione realizzata assieme a Porsche Exclusive Manufaktur, la «boutique» che realizza i desideri più esclusivi dei clienti del marchio tedesco, e dal programma di personalizzazione estrema Porsche Sonderwunsch (richieste speciali).

E infatti anche sulle Frauscher la «personalizzazione» gioca un ruolo centrale, particolare immediatamente evidente nella esclusiva verniciatura Darkteal Metallic, condivisa da barca e SUV, una colorazione scaturita dal programma Paint to Sample, che amplia la «palette» della gamma Porsche con tinte esterne altamente personalizzate, ora disponibili anche per la nuova 790 Spectre.

I clienti-armatori possono far applicare la tinta desiderata direttamente in cantiere con una finitura a 11 strati . Un ulteriore elemento distintivo, con ampie possibilità di personalizzazione, è rappresentato dagli inserti laterali.

Sulla Macan Turbo «Concept Lago», con la scritta «Frauscher x Porsche», sono verniciate nel colore della carrozzeria; sul motoscafo sono invece rifinite in nero lucido con la scritta «electric».

Gli interni

Anche in questo caso non mancano i tratti in comune: gli interni della nuova 790 Spectre proseguono il dialogo di riferimenti reciproci e sono da vera e propria auto sportiva, con legno, tessuti nautici e bussola.

Come sulle Porsche sportive, il pulsante di avviamento della Frauscher 790 Spectre è posizionato a sinistra del volante rivestito in similpelle Porsche originale, mentre i sedili sportivi per «timoniere» e passeggero anteriore sono loggati Porsche .

La strumentazione in plancia, formata da strumenti circolari che si rifanno alla tradizione Porsche richiama anch’essa il DNA sportivo di Zuffenhausen. Il design del divanetto posteriore, con cuciture verticali, si ispira a quello dei sedili Porsche, sottolineando la filosofia progettuale condivisa.

Un mutuo scambio

La Frauscher 790 Spectre e la Macan Turbo «Concept Lago», mettono in comune elementi anche del programma di personalizzazione estrema Porsche Sonderwunsch: sia il vano bagagli anteriore sia quello posteriore sono rivestiti, come se facessero parte della coperta di uno yacht, in Teak, un materiale naturale di alta qualità riproposto anche negli elementi decorativi dei pannelli porta e nei tappetini, in modo da evocare la sensazione di trovarsi sul ponte di una barca.

Al posto del cronometro Sport Chrono, nel cockpit è stata inserita una bussola mentre i fascioni centrali dei sedili (e le bocchette di aereazione) sono rivestiti in tessuto nautico la cui tinta si armonizza con il color Crayon dei fianchetti.

Oltre agli interni in pelle, Porsche Exclusive Manufaktur ha arricchito il veicolo concept con cuciture a contrasto in Night Green. Il collegamento tra i due mondi è completato dalle personalizzazioni per barca e SUV, entrambe rifinite in Darkteal Metallic.

Commercializzazione

Mentre la Macan Turbo «Concept Lago» rimane per il momento uno studio di design, la Frauscher x Porsche 790 Spectre è già a listino con un prezzo base di 511.500 euro IVA esclusa.

Grazie all’importatore esclusivo Cantiere Nautico Feltrinelli, questa «barca» sarà disponibile in Italia già in questa primavera di quest’anno. Sarà disponibile per visite e prove in acqua in occasione del Salone Nautico di Venezia, dal 27 al 31 di maggio presso la sede di Nautica Feltrinelli a Gargnano sul Lago di Garda che, partner di Frauscher da oltre vent’anni, conferma il proprio impegno verso la nautica «elettrica sostenibile».

La struttura ricordiamo ospita anche il primo punto di ricarica rapida per barche elettriche attivo del Lago di Garda, realizzato in collaborazione con l’azienda leader Aqua superPower che permette di ricaricare una batteria da 100 kWh dal 20% all’80% in circa 45 minuti.

Una stazione in corrente continua (DC) con potenza fino a 75 kW e connettore standard CCS inaugurata l’anno scorso in occasione del «Feltrinelli & Frauscher Open Days 2025» dove gli appassionati hanno potuto ammirare i Frauscher x Porsche 850 foto sotto) Fantom e Fantom «Air».

Jörg Kerner, Vice-President Product Line Porsche Macan ha dichiarato: “La Macan Turbo e la 790 Spectre portano la collaborazione tra Frauscher e Porsche a un nuovo livello. Insieme ai nostri colleghi austriaci dimostriamo come E-Performance, design e personalizzazione possano fondersi oltre i confini dei marchi per creare un’esperienza unitaria”.

[ Tony Colomba ]