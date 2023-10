Sempre più italiani alle Seychelles, peccato non ci siano voli diretti dall’Italia

Aumento significativo dei nostri turisti affascinati dall’Arcipelago. Dall’Italia al momento non ci sono voli diretti per le Seychelles e i tempi di percorrenza sono stimati nell’ordine delle 12 ore, scali compresi

Per volare alle Seychelles, dall’Italia non sono previsti voli diretti e i tempi di percorrenza si aggirano in media sulle 12 ore, scali compresi. Quindi l’Arcipelago può essere così raggiunto, con le seguenti compagnie aeree: Emirates, con scalo a Dubai; Qatar Airways, con scalo a Doha; Etijad Airways, con scalo ad Abu Dabi; Ethiopian Airlines, con scalo ad Addis Abeba; Turkish Airlines, con scalo a Istanbul. Il volo diretto è possibile in Europa da alcune grandi città, quali Londra, Parigi, Francoforte e Zurigo.

I dati dei primi 9 mesi del 2023

Un “parto” meraviglioso quello segnalato dall’analisi dei dati registrati nei primi 9 mesi del 2023 da Tourism Seychelles con un notevole successo come destinazione con un aumento considerevole degli arrivi dall’Italia e prospettive entusiasmanti a chiusura dell’anno. Questi risvolti positivi sono il risultato di sforzi congiunti e iniziative mirate volte a promuovere le Seychelles come una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo. dal 1 gennaio del 2023 ad oggi le Seychelles hanno registrato oltre 14.000 arrivi dall’Italia, segnando un aumento a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa notevole crescita dimostra l’attrattiva delle Seychelles tra i viaggiatori italiani in cerca di una vacanza indimenticabile.

Le parole di Danielle Di Gianvito

Anche quest’anno le eychelles partecipano anche quest’anno a TTG Travel Experience, dall’11 al 13 ottobre a Rimini, con Bernadette Willemin Direttore Generale Marketing di Tourism Seychelles e Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Tourism Seychelles in Italia “A fine agosto il mercato italiano ha consolidato la quarta posizione dopo Germania, Francia e Russia in termini di arrivi nel 2023. Contiamo di chiudere il 2023 con un incremento a doppia cifra; settembre e ottobre sono mesi di grandi arrivi a Seychelles, anche grazie ai viaggi di nozze. A livello globale, ci sono alcuni mercati che hanno rallentato, altri che corrono velocemente come per esempio la Germania e la Russia. A livello globale registriamo un incremento del 5% rispetto al 2022; dato aggiornato a fine agosto 2023″, ha dichiarato Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Tourism Seychelles in Italia.

E quelle di Bernadette Willemin

Oltre al successo in Italia, le Seychelles stanno assistendo a una crescita degli arrivi da mercati chiave come Germania e Russia, con una notevole stabilità negli altri mercati: Germania con 33.000 arrivi, Francia con 31.000 arrivi, Russia con 27.000 presenze e Regno Unito con 12.000 arrivi. Tendenza generale positiva a sottolineare l’appeal universale delle Seychelles come destinazione di vacanza: “Tourism Seychelles è determinato a mantenere questa crescita positiva e continuare a promuovere la destinazione in modo efficace. A questo scopo, è previsto il lancio di un nuovo programma di formazione in lingua italiana a fine 2023. Questo programma si propone di migliorare la preparazione degli operatori italiani, consentendo loro di offrire un servizio ancora migliore ai propri clienti”, la posizione di Bernadette Willemin Direttore Generale Marketing di Tourism Seychelles.

Progetti di formazione con i tour operator

Inoltre, l’Ente continuerà a collaborare costantemente con i Tour Operator per progetti di formazione dedicati. Altra iniziativa in programma a breve termine sarà il Fam Trip in collaborazione con Turkish Airlines, in partenza a fine novembre 2023. Questa esperienza permetterà agli agenti di viaggio italiani di scoprire le bellezze delle tre isole principali delle Seychelles e comprendere appieno l’offerta straordinaria della destinazione (info: Tourism Seychelles in Italia c/o ITA Strategy (Viale Aventino 80 – 00153 Roma Tel.: +39 065090135 – +39 0669277119 info@seychelles-ita.it – www.seychelles.travel).

Focus 2024: cultura e tradizioni

“Cultura, arte e tradizioni: questo è il focus del 2024 – ha anticipato Danielle Di Gianvito – poiché la bellezza della natura e del mare sono un premio a portata di tutti alle Seychelles. Invitiamo i viaggiatori ad entrare a contatto con la cultura creola di Seychelles attraverso le tradizioni, la storia, l’arte, la gastronomia. Il viaggio ideale a Seychelles è visitare più di un’isola e differenziare il tipo di alloggio. La destinazione offre meravigliosi hotel e resort di grande eleganza e lusso. Ma una vera esperienza creola, più autentica, si può vivere soprattutto a La Digue in guest house. Il mio suggerimento è pernottare almeno una notte in questa splendida isola, invece che visitarla come escursione dalla mattina alla sera. Non ve ne pentirete. Numerose guest houses consentono di vivere una vacanza “like a local”. I recenti successi e i progetti futuri dimostrano l’impegno di Tourism Seychelles nel promuovere le Seychelles come una destinazione turistica a livello mondiale e nell’assicurare che gli operatori italiani siano ben preparati a soddisfare le esigenze dei viaggiatori che cercano un’esperienza unica e indimenticabile con un orizzonte sempre più ben delineato: quello della riscoperta degli aspetti culturali che contribuirà non poco a respirare in maniera completa ed esaustiva emozioni e suggestioni di un viaggio indimenticabile.

[ Paola Notargiovanni ]