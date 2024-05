Motor Valley Fest 2024: mobilità intelligente e sostenibile? Bosch c’è

Al Festival di Modena l’intervento del Presidente di Bosch Engineering, Johannes-Joerg Rueger, il Talent Talk Bosch dedicato ai giovani studenti universitari e il futuro del settore automotive con l’Intelligenza Artificiale e il ruolo chiave dell’idrogeno per una mobilità sostenibile

Bosch conferma la sua partecipazione alla sesta edizione del Motor Valley Fest, in programma a Modena da giovedì 2 a domenica 5 maggio. Il Festival a cielo aperto della Terra dei Motori ospiterà un ricco calendario di appuntamenti, durante i quali Bosch racconterà il presente e il futuro della mobilità, tra nuovi trend e tecnologie innovative.

Giovedì 2 maggio

Nel corso della conferenza inaugurale – che si terrà a partire dalle ore 9:00 presso il Teatro Pavarotti – Johannes-Joerg Rueger (Presidente di Bosch Engineering) spiegherà vantaggi e potenzialità dell’intelligenza artificiale (IA) in diversi ambiti, da quello sanitario a quello logistico, fino alla produzione industriale e, naturalmente, alla mobilità.

Il Presidente Rueger evidenzierà il ruolo chiave dell’IA nel settore automotive, infatti l’intelligenza artificiale contribuisce a generare nuove funzionalità per le vetture che circolano su strada, ma anche per quelle che corrono in pista, delineando così nuove prospettive per la mobilità.

Ricorrenze in casa Bosch

Bosch Engineering GmbH quest’anno celebra il suo 25° anniversario, mentre Bosch Engineering i 10 anni in Italia, a dimostrazione della stretta collaborazione della consociata Bosch con le aziende del territorio italiano e, in particolare, con quelle della Motor Valley.

Ricordiamo che la conferenza inaugurale potrà essere seguita anche in diretta streaming sul sito web del Motor Valley Fest o sul canale YouTube Motor Valley Official.

L’incontro con i giovani talenti

Come consuetudine Bosch incontrerà i giovani talenti durante il Talent Talk in programma giovedì dalle 15:30 alle 16:30 presso il Teatro del Collegio di San Carlo di Modena. Camilla Negri (HR Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy), Gianfranco Fenocchio (General Manager Bosch Engineering Italy), Stephan Tafel (Vice-President Engineering Services Vehicle Crossdomain Bosch Engineering) e Giulio Lancellotti (Director Sales Software and Services Cross-domain computing solutions Robert Bosch GmbH Branch in Italy), incontreranno gli studenti universitari per raccontare le opportunità offerte dal mondo del lavoro e le sfide che dovranno affrontare per diventare professionisti. Il talk potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube Motor Valley Official.

Venerdì 3 maggio

A partire dalle ore 9:30 presso la sede del Motor Valley Accelerator, Federico Brivio (H2 Director Bosch Italy), prenderà parte al panel intitolato «Electric, E-Fuel and Hydrogen: Challenges and future of mobility», raccontando il ruolo dell’idrogeno per una mobilità neutrale dal punto di vista climatico. Una tecnologia, quella dell’idrogeno, per cui Bosch vuole essere sinonimo non solo di propulsione, ma anche di produzione. Tra innovazione tecnologia e nuovi trend di sostenibilità, Bosch si pone in prima linea nello sviluppo di servizi e soluzioni che contribuiscono a plasmare il futuro della mobilità. Dall’intelligenza artificiale al software, passando per le nuove tecnologie come l’idrogeno, l’azienda si conferma protagonista di un settore in continua evoluzione.

[ Redazione Motori360 ]