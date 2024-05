JAECOO presenta le ultime arrivate: ecco a voi J7 PHEV e J8 PHEV

Il Gruppo cinese Chery non perde tempo né strada sulle concorrenti e con il marchio JAECOO lancia due nuovissimi SUV che strizzano l’occhio all’ambiente e alle prestazioni

Il 25 Aprile al Salone di Pechino è stato tempo di presentazioni. Tra politici, celebrità e giornalisti si sono mostrate al mondo le nuove creature cinesi di JAECOO: J7 PHEV e J8 PHEV. La priorità di queste presentazioni è quella di espandere il marchio su scale globale puntando forte sulle nuove energie con soluzioni comode e innovative che siano sempre alla portata del cliente.

Il prossimo anno lo sbarco… in Italia

Il CEO Shawn Xu ha sottolineato che JAECOO è già presente in Spagna, Messico, Cile, Kazakistan, Indonesia e Malesia, ma il focus è la conquista di altri 40 mercati, tra cui l’Italia. Attualmente il marchio conta ben 873 concessionarie, alle quali si sommeranno le nuove in via di apertura.

Il primo paese europeo nel mirino di JAECOO è stato la Spagna dove qualche mese fa è stata inaugurata la prima fabbrica europea con uno slogan decisamente significativo: ”In ogni luogo per ogni luogo”.

Grazie al profondo impegno del marchio e alla partecipazione ai migliori eventi mondani tra cui feste, sfilate e premiere, JAECOO sta aumentando la sua riconoscibilità a livello mondiale. Ultimamente il marchio ha ottenuto sui social ben 24 miliardi di interazioni e 5,2 milioni di fan provenienti da tutto il mondo. La crescita è a dir poco incredibile. Ciò è possibile perché JAECOO non solo approfondisce strategie di marca, ma analizza e studia con attenzione il mercato e i suoi repentini cambiamenti.

Un esempio di questa strategia lo forniscono Indonesia e Malesia dove la quota di veicoli definiti «new energy» ovvero elettrici ed elettrificati è salita dal 6,5% al 20%.

In soli cinque mesi JAECOO ha superato la soglia delle 50 mila unità, e sono bastati solo tre ulteriori mesi per superare le 100 mila unità. 160 mila sono invece le unità vendute in un anno, il che proietta JAECOO al primo posto come crescita globale.

Ciò è possibile grazie al colosso Chery e alla potenza del suo reparto di Ricerca&Sviluppo che assicura sempre evoluzione, affidabilità e costanza. Ne sono un esempio proprio le nuove J7 e J8.

J7 PHEV, SUV ibrido plug-in di medie dimensioni

JAECOO J7 PHEV è un SUV lungo 4,64 metri e sarà disponibile in Italia nel 2025. Le linee sono spigolose ma filanti, non mancano accenni sportivi e personali, che il pubblico occidentale gradirà sicuramente. La linea laterale ricorda quasi una fastback, inseguendo vagamente la moda dei SUV coupé. Alcuni dettagli si rivelano molto interessanti come le maniglie delle porte nascoste, i cerchi da 19 pollici in lega, e un sorprendente coefficiente aerodinamico di solo 0,318. Quest’ultimo dettaglio regala alla J7 un’autonomia in elettrico puro di 88 km, 4,9l/ 100 km di consumo in ibrido e ben 1.200 km di autonomia combinata quando serbatoio e batterie sono al massimo. Dato molto interessante se pensiamo che è un record assoluto per la categoria. E le sorprese, anzi i primati non finiscono qui. Anche il propulsore 1.5 TGDI da 347 cavalli combinati e 525 Nm di coppia vuole togliersi qualche soddisfazione. Nello specifico è il motore con il rendimento migliore della categoria, 44,5%.

Anche internamente non delude. A farla da padrone è l’enorme display da 15,6 pollici, un sistema di audio panoramico a 360° con ben 14 altoparlanti, la cancellazione attiva del rumore e assistenti vocali di ultima generazione.

Per chi non si accontenta… la J8 PHEV

Se la J7 PHEV vi sembra troppo piccola o avete bisogno di un appartamento su ruote ecco che JAECOO viene in vostro soccorso con la J8 PHEV, più grande e decisamente più votata al fuoristrada della precedente. Ciò nonostante rimane elegante e aggressiva senza rinunciare alle avventure su strade bianche e quindi a tutte le accortezze e protezioni del caso. Esteticamente l’attenzione è catturata dalla enorme calandra anteriore e da un design spigoloso ma ben smussato che ricorda alcuni concept Jeep.

J8 nasce su una piattaforma dedicata ai fuoristrada del gruppo, per l’esattezza una piattaforma specifica per l’ibrido che giunge per l’occasione alla sua 3a generazione. A spingerla ci pensa sempre il 1.5 TGDI e in aggiunta una trasmissione ibrida DHT a 3 velocità. I motori elettrici sono posizionati su entrambi gli assi e sono decisamente potenti. Parliamo infatti di 608 cavalli combinati e di 915 Nm di coppia, valori che sembrano quelli di una sportiva di razza e che assicurano a questo mastodontico SUV fluidità e velocità in ogni condizione. Ne sono un esempio i soli 5,4 secondi per scattare da 0-100 km/h.

JAECOO amplia la libertà d’azione dell’utente grazie all’ecosistema «Ultra Futuristic Tech Life» che lavora con una serie di strumenti ecologici e tecnologici come il V2L che alimenta dispositivi esterni, cosicché possano essere utilizzati anche lontani da casa. Insomma non avete scuse per una scampagnata all’aperto.

Il 2024 sarà un anno chiave per JAECOO e per i prodotti «new energy» che continueranno la loro fase di sviluppo all’insegna delle basse emissioni, dell’ecosostenibilità e delle attività all’aria aperta, da sempre oggetto di grande attenzione anche da parte di Chery. Il prossimo anno vedremo sul suolo italiano J7 e J8, ed è probabile che possano riscuotere anche qui grande successo.

[ Ermanno Ceccherini ]