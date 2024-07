Nuova DACIA Spring, totalmente rinnovata la full-electric franco-romena

Esterni, interni, fruibilità, capacità di carico e prezzi: con due livelli di potenza, la Spring, è l’auto elettrica più conveniente del mercato europeo

Sul mercato dal 2021, è stata la terza auto elettrica più venduta a privati nel 2022 e 2023; nell’agosto 2022, ha ottenuto le 5 stelle dall’ente europeo indipendente Green NCAP mentre nel febbraio 2023, sempre Green NCAP ha valutato la nuova Spring «Best Car Green NCAP 2022».

Nella sua analisi, Green NCAP ha valutato gli impatti del veicolo e del suo utilizzo sulla qualità dell’aria, sul riscaldamento climatico e sull’efficienza energetica. In ognuna di queste categorie, la Spring si è distinta sia per l’efficienza energetica che per il ridotto impatto ambientale.

DACIA Spring non ha mai smesso di evolversi dal lancio tanto da acquisire nel 2022 una nuova brand identity e una motorizzazione più potente (65 cv) nel 2023; il tutto continuando ad essere l’auto 100% elettrica più accessibile del mercato (esclusi incentivi statali).

Gli esterni

David Durand, Direttore del Design di DACIA ha dichiarato: “Potendo contare sul nuovo linguaggio del brand, Spring conferma più che mai il suo ruolo di componente fondamentale della famiglia DACIA. Le abbiamo conferito un design autorevole e sicuro di sé. Facendo leva sul successo della generazione precedente, Nuova Spring tira fuori il carattere, senza complessi”.

E infatti, nuova DACIA Spring si presenta con un design degli esterni totalmente rivisitato, robusto e assertivo ispirato dall’ultima generazione di Duster; con il tetto che è l’unico elemento in comune con il modello precedente mentre l’attuale conta su linee semplici ed essenziali, ma ben definite, come, per esempio, quelle del cofano molto scolpito.

Altro elemento distintivo è costituito dalle due fasce nere, una anteriore e l’altra posteriore, che colloquiano fra loro grazie alla finitura lucida, con striature opache specifiche nella parte posteriore. Le due strisce sono incorniciate dalla caratteristica firma luminosa a «Y» propria del brand, riproposta con evidenza sulle luci diurne anteriori e quelle di posizione posteriori, rigorosamente a LED.

Tutto questo viene ulteriormente enfatizzato nell’allestimento Extreme – dotato di cerchi da 15” nella versione da 65 cavalli – i cui paraurti anteriore e posteriore sono caratterizzati dalla presenza di sticker dalla grafica contemporanea.

Le protezioni laterali della parte inferiore delle porte – tinte all’origine – sono leggere e semplici, facili da montare e da sostituire mentre anche quelle a livello di paraurti e passaruota, consentono alla nuova Spring di resistere ai graffi quotidiani senza perdere il colore.

Come in tutti i nuovi modelli DACIA, le cromature decorative sono state eliminate mentre le barre sul tetto sono state rimosse per ridurre il peso e migliorare l’aerodinamica, sono ora disponibili come accessorio post-vendita.

La nuova Spring è disponibile in una gamma di 6 tinte, tra cui due inedite, Beige Safari e Rosso Mattone.

Gli interni: moderni, pratici, digitali

La plancia è stata completamente reinventata ed è ora dotata di un cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7” su tutte le versioni e di un grande display multimediale da 10” per gli allestimenti superiori.

Ridotti i colori e materiali dell’abitacolo in modo da offrire comunque una maggiore qualità pur contenendo i costi e favorendo come sempre la praticità: ad esempio, il grande touchscreen multimediale posizionato sulla plancia è stato posto il più in alto possibile per ottimizzare l’ergonomia mentre la grafica del cruscotto digitale personalizzabile da 7”, semplice e intuitiva, permette al conducente di accedere in modo semplice e veloce alle informazioni fondamentali; questo display può inoltre essere personalizzato con l’aggiunta di altri dati, come i dispositivi di assistenza alla guida, il consumo energetico e l’autonomia restante; inoltre, quando la nuova Spring è in ricarica, il cruscotto digitale mostra il livello della batteria e il tempo necessario per completare la ricarica.

Sempre in tema di ergonomia la nuova Spring è stata dotata di un nuovo volante per facilitare la presa e semplificare l’accesso ai comandi nonché di nuova colonna dello sterzo regolabile in altezza mentre ai fini di una maggiore maneggevolezza e della guida ecologica, il conducente può contare su:

una nuova messa a punto del servosterzo elettrico per una maggiore precisione di azionamento e ritorno del volante (Nuova Spring ora vanta uno dei raggi di sterzata più contenuto del mercato);

il nuovo B Mode (Brake) con una rigenerazione più marcata in fase di frenata;

il D Mode per il recupero dell’energia che, prodotta in fase di decelerazione o frenata contenute, viene immagazzinata nella batteria;

il B Mode che si attiva selezionando tale modalità con il nuovo comando del cambio e permette al conducente di massimizzare l’effetto rigenerate della frenata;

nuove ruote da 15’’ per un miglior comportamento su strada (di serie nell’allestimento EXTREME).

In tema di fruibilità e praticità la nuova Spring offre:

una capacità di carico di 308 litri (+6% rispetto al precedente modello) che salgono a ben 1.004 litri a sedili posteriori ripiegati; è il miglior dato di categoria, che si pone allo stesso livello di quello dei modelli del segmento B;

una serie di vani portaoggetti supplementari (doppio vano sul cruscotto, tasche delle porte, ecc.), con un volume complessivo di circa 33 litri; anche questo supera gli standard del segmento;

la possibilità di avere sulla consolle centrale un esclusivo porta-bevande stampato in 3D e di essere dotata del sistema multi uso You Clip® che consente di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave dell’abitacolo.

Connettività e funzioni multimediali

Presente di serie dal livello Expression, Media Control è un sistema multimediale gestibile con i comandi al volante che permette di visualizzare le informazioni multimediali e le chiamate telefoniche sul cruscotto digitale. Comprende anche due altoparlanti, connessione Bluetooth e porta USB.

Il Sistema Media NAV Live, di serie nell’allestimento Extreme (option su Expression), prevede un grande touchscreen centrale da 10” che comprende navigazione connessa per 8 anni (disponibilità a seconda dei Paesi) con info-traffic in tempo reale e mappe dell’Europa sempre aggiornate. Consente, inoltre, di gestire in modalità wireless le funzionalità Apple CarPlayTM e Android AutoTM. Il sistema Media Nav Live è anche dotato di due porte USB.

Caratteristiche tecniche e Assistenza alla guida

La nuova Spring amplia il raggio di utilizzo grazie alla maggiore potenza del motore da 65 cv – 48 kW. Questa motorizzazione è proposta a partire dal primo allestimento Expression, oltre che nella versione Extreme. Offre accelerazioni adeguate, testimoniate dal passaggio 0-100 km/h coperto in 13,7 secondi mentre la versione Expression con motore da 45 cavali è ancora più conveniente e «urbana». In entrambi i casi l’elevata altezza libera dal suolo rappresenta un Plus in caso di percorrenza su strade dissestate.

Nuova Spring, in linea con le più recenti norme europee di sicurezza, è equipaggiata con: frenata automatica d’emergenza (urbana/periurbana con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto), riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità, rear parking assist, segnale di frenata d’emergenza, LDWS (avviso di superamento della corsia), LKA (assistenza al mantenimento di corsia), eCall (sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente e chiamata d’emergenza). DACIA ha ora aggiunto anche il pulsante «My Safety», che permette di accedere velocemente alla configurazione degli ADAS preferiti.

Leggerezza al servizio dell’efficienza

La nuova Spring pone la leggerezza al servizio dell’efficienza; è l’unica auto 100% elettrica a pesare meno di 1 tonnellata (massa a vuoto di 984 kg nell’allestimento superiore Extreme che in realtà pesa soli 6 kg in più rispetto alla precedente versione, nonostante l’aggiunta di tanti nuovi ADAS, il miglioramento delle finiture e degli equipaggiamenti di serie. Questa «bilancia», unita all’efficienza del propulsore, le fa registrare un ottimo consumo energetico, al di sotto dei 13,5 kWh/100 km (in versione da 65 cv) e dei 14,1 kWh/100 km (in versione da 45 cv) con un TCO (total cost of ownership) assai contenuto.

La batteria da 26,8 kWh, compatta e leggera, è tarata sulle esigenze degli utenti della nuova Spring e offre 225 km di autonomia in tutte le versioni, valore più che adeguato per una clientela che in media percorre 37 km al giorno; la vettura è dotata di serie di caricabatterie in corrente alternata da 7 kW, che permette di ricaricare la batteria dal 20 al 100% su presa domestica in meno di 11 ore oppure su wallbox da 7 kW in 4 ore. È disponibile, in opzione, anche un caricabatterie in corrente continua da 30 kW per una ricarica «rapida» dal 20 all’80% in 45 minuti.

Inoltre la nuova DACIA Spring offre per la prima volta una funzione di ricarica bidirezionale che contempla la funzionalità V2L (Vehicle to Load, di serie nell’allestimento «Extreme») che consente di utilizzarla come «fonte energetica» per alimentare o ricaricare dispositivi elettrici esterni all’auto (come un monopattino, una bicicletta a pedalata assistita o un barbecue elettrico…).

La gamma Spring

In linea con gli altri modelli del brand, viene introdotto l’allestimento Expression con motorizzazione da 45 cv/33 kW mentre la versione Extreme con motorizzazione da 65 cv/48 kW resta il top di gamma.

Principali equipaggiamenti di serie

◘ Spring Expression: quadro strumenti digitale da 7”, volante a 3 razze regolabile in altezza, servosterzo, sistema Media Control con presa USB, limitatore di velocità, climatizzatore manuale, comandi radio al volante, cerchi da 15” (con motorizzazione opzionale da 65 cv), chiusura centralizzata delle porte con comando da remoto, alzacristalli elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori, presa da 12V.

◘ Spring Extreme: all’equipaggiamento base Expression si aggiungono finiture interne/esterne color rame, retrovisori ed alzacristalli posteriori elettrici, sistema multimediale Media Nav Live (a seconda dei paesi) con display centrale da 10”, parking camera, navigazione connessa, 2 prese USB e connettività wireless Apple CarPlayTM e Android AutoTM, caricabatterie bidirezionale V2L (a seconda dei paesi).

La DACIA Spring è inoltre disponibile in versione «Cargo biposto» e versione «Business», destinata alle flotte di car sharing.

[ Andrea Colomba ]