Nuova Audi A6 Avant è già in prevendita

La nuova famigliare della Casa dei Quattro anelli, appartenente al segmento E-premium, varcherà le porte delle Concessionarie italiane nel corso del secondo trimestre 2025. Due le motorizzazioni previste: il 2.0 TDI da 204 cavalli e 400 Nm, proposto con trazione anteriore o integrale quattro ultra, e il V6 3.0 TFSI da 367 cavalli e 550 Nm abbinato alla sola trazione integrale quattro ultra

L’Audi A6 Avant si rinnova e si presenta ancora più dinamica, efficiente, digitale e confortevole rispetto alla precedente generazione; si tratta di un’ evoluzione a 360° basata sull’innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion) che, dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale, ospita i moderni motori benzina e Diesel supportati dalla tecnologia Mild-hybrid (MHEV) Plus a 48 Volt che contribuisce notevolmente a ridurre consumi ed emissioni.

Aerodinamica e comfort

Al conseguimento di questi obiettivi concorre un’aerodinamica la cui efficienza è testimoniata da un Cx (coefficente di resistenza aerodinamica) pari a 0,25, il migliore mai registrato da una Audi Avant termica.

In conseguenza dei suoi 4,99 metri (+6 cm rispetto al precedente modello), la nuova Audi A6 Avant appartiene al segmento E-premium e di conseguenza sfoggia un isolamento acustico degno di un’ammiraglia, migliorato ora del 30% rispetto al precedente, il tutto sommato a un comfort di riferimento per la categoria, che passa attraverso le sospensioni pneumatiche adattive, lo sterzo integrale e i proiettori LED Digital Matrix evoluti.

Trazione

Cuore pulsante del sistema di trazione è il PTG – powertrain generator (motore elettrico + elettronica di potenza + sistema di raffreddamento dedicato) che, lavorando abbinato a una batteria da 1,7 kWh, eroga sino a 24 cavalli e 230 Nm ed è quindi in grado di contribuire alle ripartenze e alla marcia del veicolo.

In fase di decelerazione attua la classica strategia per il recupero dell’energia agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica.

In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, l’auto può affidarsi alla sola trazione elettrica garantita dal PTG, mentre in situazioni di guida urbana a bassa velocità o nel traffico, il propulsore a elettroni integra l’azione del motore termico.

Powertrains

Sono due le motorizzazioni disponibili, tutte caratterizzate dalla citata tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S-tronic a 7 rapporti.

Per via del powertrain ibrido, la casa madre assicura una riduzione di consumi ed emissioni sino al 15% rispetto alla precedente generazione della famigliare dei quattro anelli.

Si parte dal motore 2.0 TDI da 204 cavalli e 400 Nm, che sarà, secondo alcune analisi, il più gettonato e che viene proposto con trazione anteriore o integrale quattro ultra, la cui catena cinematica opera in modo particolarmente efficiente attivando la ripartizione della spinta al retrotreno solo quando necessario.

Come top di gamma troviamo il V6 3.0 TFSI da 367 cavalli e 550 Nm abbinato alla trazione integrale quattro ultra che, optando per il pacchetto Tech PRO, si unisce al differenziale sportivo posteriore che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse, a vantaggio dell’agilità e del contenimento del sottosterzo.

Telaio

Nuova Audi A6 Avant è proposta con assetto «standard» o «sportivo»; in quest’ultimo caso (di serie per l’allestimento S-line edition) la riduzione dell’altezza da terra è di 20 mm.

Per le varianti quattro sono disponibili a richiesta le sospensioni pneumatiche adattive. In funzione del programma di marcia prescelto, la normale distanza dal suolo si riduce sino a un massimo di 10 mm a vantaggio dell’aerodinamica e dell’efficienza, in altri casi può innalzarsi per un totale di 20 mm.

A completamento della dotazione tecnica, le versioni 4WD possono avvalersi dello sterzo integrale in sostituzione dell’unità di serie a servoassistenza e demoltiplicazione variabili.

Elettronica e sistemi di illuminazione

L’elevata digitalizzazione della vettura è testimoniata dalla raffinata architettura elettronica E3 1.2, dal sistema operativo Android Automotive OS, dall’applicazione dell’intelligenza artificiale (ChatGPT) abbinata al controllo vocale e dai proiettori LED Digital Matrix evoluti, in condivisione con l’ammiraglia Audi A8.

Disponibili entro la fine del 2025, saranno muniti della seconda generazione della tecnologia OLED.

Di serie, per l’allestimento S-line edition, c’è anche l’assistente adattivo alla guida evoluto: regola le dinamiche longitudinali e trasversali dell’auto nell’intero range di velocità integrando la segnaletica orizzontale, le vetture circostanti, i dati cartografici e le informazioni Car-toX.

Tanto i proiettori Audi LED Digital Matrix concentrano l’attenzione del conducente su potenziali situazioni di pericolo, quanto i gruppi ottici posteriori OLED garantiscono l’interazione tra tecnologia d’illuminazione e comunicazione Car-to-X.

Questi ampliano la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva e permettono di comunicare con l’ambiente circostante allertando gli altri utenti della strada.

Interni

La plancia di nuova Audi A6 Avant si contraddistingue per l’innovativo Audi Digital Stage, un palcoscenico digitale composto dall’Audi virtual cockpitda 11,9 pollici e dal display OLED curvo da 14,5 pollici del sistema MMI (entrambi di serie sin dal primo livello di allestimento), oltre che dallo schermo da 10,9 pollici dedicato al passeggero, di primo equipaggiamento per la versione S-line edition.

Sin dall’allestimento d’ingresso sono incluse dotazioni di pregio quali la navigazione MMI plus, i sedili riscaldabili, il palcoscenico digitale, la smartphone interface integrante l’app store, la ricarica wireless, la chiave comfort a transponder, l’Audi sound systemda 180 Watt e i proiettori Full LED.

Sempre agli interni sono inoltre dedicati ben 13 pacchetti di personalizzazione! Quest’ultimi vanno ad ampliare la gamma dei sistemi di assistenza alla guida di primo equipaggiamento, forte di cruise control adattivo, park assist plus, telecamera per la retromarcia e assistenza al traffico trasversale, al superamento di corsia, alla sterzata e alla svolta.

Versioni e prezzi

La nuova Audi A6 Avant, disponibile nelle varianti Business, Business Advanced ed S-line edition, raggiungerà le Concessionarie italiane nel secondo trimestre 2025 con un listino che partirà: per la nuova Audi A6 Avant da 69.350 euro, mentre, per la versione 2.0 TDI quattro 150 kW (204 CV) S-tronic – centrale per il mercato italiano – il prezzo base sarà di 72.250 euro.

[ Andrea Colomba ]

Listino nuova Audi A6 Avant