Korean Air riceve il premio FTE APAC Pioneer

Un successo dietro l’altro per la Compagnia asiatica; questa volta per l’innovazione digitale e il servizio passeggeri

Korean Air, prestigiosa Compagnia aerea di Seul, è stata riconosciuta per la sua leadership nella trasformazione digitale e nell’eccellenza del servizio, aggiudicandosi il Future Travel Experience (FTE) APAC Pioneer Award 2025 e due APEX Best Awards 2026 all’FTE APEX Asia Expo 2025 di Singapore.

Motivazione del riconoscimento

Il premio FTE APAC Pioneer Award premia le 10 compagnie aeree e aeroporti più innovativi nell’ambito dell’innovazione digitale nella regione Asia-Pacifico. Korean Air è stata premiata per il suo AI Contact Center (AICC), una piattaforma basata su cloud sviluppata con Amazon Web Services (AWS) che supporta gli operatori riepilogando le chiamate e suggerendo risposte in tempo reale per migliorare efficienza e precisione. Korean Air è stata, inoltre, elogiata per aver ampliato il suo business nel settore dei velivoli senza pilota (UAV) al volo autonomo e all’esecuzione di missioni basate sull’intelligenza artificiale. La sua collaborazione con l’azienda statunitense di tecnologia per la difesa Anduril per lo sviluppo congiunto di UAV autonomi è stata evidenziata come un modello di innovazione intersettoriale.

La dichiarazione ufficiale

In una dichiarazione, Future Travel Experience (FTE) ha affermato: “Attraverso partnership strategiche, aggiornamento delle competenze della forza lavoro e un approccio lungimirante all’automazione, Korean Air sta rimodellando il futuro del volo, unendo dati, intelligenza artificiale e innovazione per offrire operazioni più intelligenti, maggiore resilienza ed esperienze eccezionali per i clienti”.

Le migliori cabine asiatiche

Oltre all’APAC Pioneer Award, Korean Air ha ricevuto i riconoscimenti «Best in Cabin Service» e «Best in Food & Beverage» agli APEX Best Awards 2026 per la regione dell’Asia orientale. A settembre, la compagnia aerea è stata anche nominata «Best Cabin Service» in assoluto e ha ottenuto il rating «Five-Star Global Airline» per il nono anno consecutivo. Gli APEX Awards si basano sui feedback verificati dei passeggeri raccolti tramite l’app di viaggi globale TripIt da oltre un milione di voli di oltre 600 compagnie aeree in tutto il mondo.

Informazioni su Korean Air

Presente in tutto il mondo da oltre 55 anni, Korean Air è una delle prime 20 compagnie aeree al mondo, con oltre 23 milioni di passeggeri trasportati nel 2024. Con il suo hub globale presso l’aeroporto internazionale di Incheon (ICN), la compagnia aerea serve 116 città in 39 paesi in cinque continenti con una moderna flotta di 164 aeromobili e oltre 20.000 dipendenti professionisti.

Le eccezionali prestazioni di Korean Air e l’impegno per i massimi livelli di sicurezza e servizio clienti sono stati ampiamente riconosciuti. La compagnia aerea ha ricevuto numerosi premi, tra cui una valutazione a 5 stelle da Skytrax e il titolo di Compagnia Aerea dell’Anno da Air Transport World e Airline Ratings. Korean Air è uno dei membri fondatori dell’alleanza aerea SkyTeam ed è diventata una delle più grandi compagnie aeree transpacifiche grazie alla joint venture con Delta Air Lines.

[ Marino Collacciani ]

