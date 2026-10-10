Il Ministro Salvini e il Presidente dell’ACI La Russa all’Assemblea nazionale dell’ANDAC

Un fronte unito e compatto tra Governo, Automobile Club d’Italia e Delegazioni ACI per favorire una mobilità sempre più efficiente e garantire un concreto presidio del territorio, mirato a dare risposte ai cittadini.

È quanto emerso oggi, nella sede dell’Automobile Club Milano, durante la 46esima Assemblea nazionale dell’ANDAC, l’Associazione Nazionale dei Delegati degli Automobile Club. Presenti, tra gli altri, il vice-premier e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, il Presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, e quello dell’ANDAC, Daniele Rondinelli.

“La presenza del Ministro Salvini – ha commentato Geronimo La Russa – ha reso ancor più importante un appuntamento di per sé molto sentito da chi, come i nostri delegati, sono un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi cittadini alla ricerca di risposte tra le varie procedure amministrative riguardanti il mondo dei trasporti”.

“In una società sempre più digitalizzata – hanno sostenuto insieme Salvini e La Russa – il presidio del territorio da parte di tutti i delegati degli Automobile Club risulta fondamentale, soprattutto per quelle persone che non hanno propensione e dimestichezza con le nuove tecnologie”.

Tra i temi discussi a Milano, l’individuazione di nuovi percorsi per l’esame che porta al conseguimento della patente di guida, l’importanza della formazione di tutti coloro che quotidianamente si interfacciano con i cittadini alla ricerca di informazioni e gli effetti della recente sospensione del bollo.