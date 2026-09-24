Maserati accende l’Italia con le New Range Dinner: 1.200 ospiti alla scoperta della nuova gamma

Tredici città coinvolte negli eventi dedicati a Nuova Grecale, Nuova GranTurismo e Nuova GranCabrio. A Milano debutta anche Maserati Project GT4, il nuovo programma Corse atteso in pista dal 2028

Tredici città, oltre 1.200 invitati e una serata interamente dedicata alle novità del Tridente. La scorsa settimana gli showroom Maserati di tutta Italia hanno ospitato le New Maserati Range Dinner, il ciclo di eventi organizzato per accompagnare l’arrivo nelle concessionarie di Nuova Grecale, Nuova GranTurismo e Nuova GranCabrio.

Dieci appuntamenti si sono svolti contemporaneamente il 17 settembre a Bari, Bergamo, Bologna, Como, Firenze, Milano, Modena, Padova, Perugia, Roma, Udine, Verona e Vicenza. Il calendario si completerà il 9 ottobre con la tappa di Catania.

Al centro delle serate, lo svelamento dei tre nuovi modelli, protagonisti di un aggiornamento che interessa design, contenuti e prestazioni e che consolida il percorso di evoluzione della gamma Maserati. Il nuovo linguaggio stilistico del Marchio, sviluppato dal Centro Stile e introdotto con la supersportiva MCXtrema, si ritrova oggi anche sulle vetture stradali, con un frontale più orizzontale, netto e caratterizzato, già visto sulla GT2 Stradale e successivamente affinato con MCPURA.

A raccontare le novità agli ospiti sono stati i Product Expert Maserati e gli specialisti della rete, illustrando caratteristiche tecniche, materiali e soluzioni dei nuovi modelli e accompagnando i partecipanti in un’esperienza pensata per esprimere la filosofia del Gran Turismo italiano.

Nuova GranTurismo e Nuova GranCabrio si distinguono per gli esterni aggiornati e per interni ulteriormente raffinati. Al vertice della gamma, il motore 3.0 V6 Nettuno raggiunge 590 cavalli e 650 Nm di coppia: sulla GranTurismo Trofeo permette di superare i 320 km/h, grazie anche alla tecnologia della combustione a precamera derivata dal motorsport. Su entrambe le gamme sono inoltre di serie la trazione integrale e le sospensioni pneumatiche con assetto e altezza regolabili.

La Nuova Grecale punta invece sul connubio tra abitabilità, comfort e carattere sportivo. La gamma si arricchisce del V6 Nettuno da 390 cavalli, mentre la versione elettrica Grecale Folgore dichiara fino a 580 km di autonomia. Un’offerta che amplia ulteriormente le possibilità di interpretare la performance secondo diverse esigenze di utilizzo.

Le New Maserati Range Dinner hanno rappresentato anche l’occasione per presentare la nuova campagna di comunicazione «Luxury, Every Day», dedicata a GranTurismo, GranCabrio e Grecale e costruita intorno al posizionamento «The Italian Gran Turismo: Effortless Luxury Performance».

Particolarmente significativa la serata di Milano, dove sono intervenuti Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer e BOTTEGAFUORISERIE General Manager, ed Elisa Weltert, Maserati General Manager West&South Europe.

Nell’occasione è stata inoltre esposta Maserati Project GT4, il nuovo progetto di Maserati Corse attualmente in fase di sviluppo e destinato a debuttare ufficialmente in gara nel 2028.

La nuova vettura porta in pista il DNA tecnico, stilistico e ingegneristico della GranTurismo e affianca il programma GT2, protagonista negli ultimi due anni delle competizioni a ruote coperte. Con il progetto GT4, la Casa del Tridente guarda a una categoria in crescita a livello internazionale e rafforza il legame tra attività sportiva e produzione stradale secondo la filosofia “from track to road”, con il motorsport come laboratorio per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni destinate anche alle vetture di serie.

Le «New Maserati Range Dinner» si inseriscono infine nelle celebrazioni per il centenario del Tridente, simbolo nato nel 1926 in occasione della partecipazione di Maserati alla Targa Florio e diventato nel tempo l’emblema dell’intera gamma del Marchio.

A un secolo dal debutto nelle competizioni, Maserati continua così a legare la propria identità a design, innovazione, prestazioni e cultura del Gran Turismo italiano, portando il racconto del Marchio direttamente a contatto con clienti e appassionati attraverso la propria rete sul territorio.

[ Redazione Motori360 ]