A Tor Vergata domani e il 13 febbraio FLY FUTURE per i futuri professionisti dell’aviazione e dello spazio

Fly Future 2026 si svolgerà nei giorni giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026 (ore 9.00-17.00) presso l’Edificio Didattica della Macroarea di Ingegneria dell’Università Tor Vergata di Roma, che ne è co-organizzatrice con l’associazione Ifimedia e la società Mediarkè. Il programma prevede convegni e conferenze, a cui parteciperanno piloti civili e militari, astronauti, manager di scuole di volo e aeroclub, dirigenti di enti, compagnie aeree e aziende aerospaziali, professionisti ed esperti

Dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno alla Macroarea di Ingegneria dell’Università Tor Vergata di Roma si terrà FLY FUTURE, l’unico evento nazionale di orientamento e informazione per i giovani che intendano lavorare nei settori dell’aviazione e dello spazio.

Un ampio ed articolato programma con ospiti d’eccezione, mostre, documentari a tema aerospaziale e una ampia area espositiva con 25 desk di enti, compagnie aeree, aziende aerospaziali, scuole di volo e associazioni. Saranno inoltre celebrati l’80° anniversario della fondazione nel 1946 delle compagnie aeree LAI-Linee Aeree Italiane e ALII-Aerolinee Italiane Internazionali (che nel 1957 si fusero in Alitalia) e il 30° anniversario della missione STS-75 dello shuttle Columbia che il 22 febbraio 1996 portò in orbita i due astronauti italiani Maurizio Cheli e Umberto Guidoni con il satellite a filo TSS-1R.

Programma Giovedì 12 Febbraio 2026 Ore 09:00 Apertura evento, ingresso partecipanti, apertura area espositiva Aula Convegni “Mario Calderara” Ore 09:30 Saluti introduttivi: Luciano CASTRO, presidente Fly Future Massimiliano CARAMIA, coordinatore Macroarea di Ingegneria, Università di Roma Tor Vergata Giorgio M. GHEZZI, HR manager Corporate ENAV and Subsidiaries Lorenzo MEZZADRI, accountable manager, Urbe Aero Flight Academy Antonio FICARELLA, presidente, ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia

Ore 09:45 Convegno inaugurale: Professione Volo. Le opportunità di lavoro e di carriera nel settore dell’aviazione di linea

Celebrazione dell’80° anniversario della fondazione nel 1946 delle compagnie aeree LAI-Linee Aeree Italiane e ALII-Aero Linee Italiane Internazionali, che nel 1957 si fusero in Alitalia Giorgio M. GHEZZI, HR manager Corporate ENAV and Subsidiaries Cristiano Maria DE LEONARDIS, chief pilot A220 Fleet, ITA Airways Antonio CHIALASTRI, comandante B737, Aeroitalia Antonello DI MAURO, comandante B737, Base coordinator Roma FCO, Neos Lorenzo MEZZADRI, project manager Wizz Air Pathway Program (WAPP) Diego BABUDER, comandante A320, EasyJet Modera: Luciano CASTRO, presidente Fly Future ◘ Aula A3 “Artistide Faccioli”

Ore 11:30 Conferenza: A scuola di volo. Come diventare pilota civile e commerciale Lorenzo MEZZADRI, accountable manager, Urbe Aero Flight Academy Massimiliano FRADELLA, head of International Development & Strategic Relations, Professional Aviation Academy Roberto MAGNANI, head of Training, Cantor Air Flight Academy Antonio CHIALASTRI, direttore, Aeroitalia Aviation Academy Alessio LONGO, Global Aviation Development & Strategy, Aero Club di Roma Modera: Francesco TACCONE GALLUCCI, Fly Future

Ore 14.00 Conferenza: ITS Academy: il percorso post-diploma di formazione tecnica qualificata per entrare nell’industria aerospaziale Antonio FICARELLA, presidente, ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia Paolo TAVERNA, Ufficio Promozione e Orientamento Studenti, Mobilita ITS Academy Lombardia Giorgio KLINGER, SICAMB, ITS Meccatronico Lazio Academy Modera: Maria Pia ROMANO, giornalista, La Gazzetta del Mezzogiorno ◘ Aula A4 “Rosina Ferrario”



Ore 12:30 Conferenza: Aeronautica Militare: chi siamo e cosa facciamo. Insieme, più in alto T.Col. Jacopo PAOLI e Magg. Giovanni VIGGIANO, Reparto Sperimentale di Volo,

Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), Aeronautica

Militare

Ore 15:00 Conferenza: Industria spaziale: lavorare nel mondo dei satelliti, dei vettori e delle stazioni orbitanti Tanya SCALIA, Direzione Sviluppi Tecnologici e Progettazione Spaziale, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) Marco CONTE, head of Satellite and Mission Business Unit, OHB Italia Adelina SELIMI, Autorità Tecnica di Progettazione Avionica, Avio Modera: Luciano CASTRO, presidente Fly Future

Ore 17:00 Chiusura evento