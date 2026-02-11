A Tor Vergata domani e il 13 febbraio FLY FUTURE per i futuri professionisti dell’aviazione e dello spazio

Fly Future 2026 si svolgerà nei giorni giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026 (ore 9.00-17.00) presso l’Edificio Didattica della Macroarea di Ingegneria dell’Università Tor Vergata di Roma, che ne è co-organizzatrice con l’associazione Ifimedia e la società Mediarkè. Il programma prevede convegni e conferenze, a cui parteciperanno piloti civili e militari, astronauti, manager di scuole di volo e aeroclub, dirigenti di enti, compagnie aeree e aziende aerospaziali, professionisti ed esperti
Dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno alla Macroarea di Ingegneria dell’Università Tor Vergata di Roma si terrà FLY FUTURE, l’unico evento nazionale di orientamento e informazione per i giovani che intendano lavorare nei settori dell’aviazione e dello spazio.
Un ampio ed articolato programma con ospiti d’eccezione, mostre, documentari a tema aerospaziale e una ampia area espositiva con 25 desk di enti, compagnie aeree, aziende aerospaziali, scuole di volo e associazioni. Saranno inoltre celebrati l’80° anniversario della fondazione nel 1946 delle compagnie aeree LAI-Linee Aeree Italiane e ALII-Aerolinee Italiane Internazionali (che nel 1957 si fusero in Alitalia) e il 30° anniversario della missione STS-75 dello shuttle Columbia che il 22 febbraio 1996 portò in orbita i due astronauti italiani Maurizio Cheli e Umberto Guidoni con il satellite a filo TSS-1R.
Programma
Giovedì 12 Febbraio 2026
-
Ore 09:00 Apertura evento, ingresso partecipanti, apertura area espositiva
Aula Convegni “Mario Calderara”
-
Ore 09:30
Saluti introduttivi:
- Luciano CASTRO, presidente Fly Future
- Massimiliano CARAMIA, coordinatore Macroarea di Ingegneria, Università di Roma Tor Vergata
- Giorgio M. GHEZZI, HR manager Corporate ENAV and Subsidiaries
- Lorenzo MEZZADRI, accountable manager, Urbe Aero Flight Academy
- Antonio FICARELLA, presidente, ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia
-
Ore 09:45 Convegno inaugurale:
Professione Volo. Le opportunità di lavoro e di carriera nel settore dell’aviazione di linea
Celebrazione dell’80° anniversario della fondazione nel 1946 delle compagnie aeree LAI-Linee Aeree Italiane e ALII-Aero Linee Italiane Internazionali, che nel 1957 si fusero in Alitalia
- Giorgio M. GHEZZI, HR manager Corporate ENAV and Subsidiaries
- Cristiano Maria DE LEONARDIS, chief pilot A220 Fleet, ITA Airways
- Antonio CHIALASTRI, comandante B737, Aeroitalia
- Antonello DI MAURO, comandante B737, Base coordinator Roma FCO, Neos
- Lorenzo MEZZADRI, project manager Wizz Air Pathway Program (WAPP)
- Diego BABUDER, comandante A320, EasyJet
- Modera: Luciano CASTRO, presidente Fly Future
◘ Aula A3 “Artistide Faccioli”
-
Ore 11:30 Conferenza:
A scuola di volo. Come diventare pilota civile e commerciale
- Lorenzo MEZZADRI, accountable manager, Urbe Aero Flight Academy
- Massimiliano FRADELLA, head of International Development & Strategic Relations, Professional Aviation Academy
- Roberto MAGNANI, head of Training, Cantor Air Flight Academy
- Antonio CHIALASTRI, direttore, Aeroitalia Aviation Academy
- Alessio LONGO, Global Aviation Development & Strategy, Aero Club di Roma
- Modera: Francesco TACCONE GALLUCCI, Fly Future
-
Ore 14.00 Conferenza:
ITS Academy: il percorso post-diploma di formazione tecnica qualificata per entrare nell’industria aerospaziale
- Antonio FICARELLA, presidente, ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio Puglia
- Paolo TAVERNA, Ufficio Promozione e Orientamento Studenti, Mobilita ITS Academy Lombardia
- Giorgio KLINGER, SICAMB, ITS Meccatronico Lazio Academy
- Modera: Maria Pia ROMANO, giornalista, La Gazzetta del Mezzogiorno
◘ Aula A4 “Rosina Ferrario”
-
Ore 12:30 Conferenza:
Aeronautica Militare: chi siamo e cosa facciamo. Insieme, più in alto
- T.Col. Jacopo PAOLI e Magg. Giovanni VIGGIANO, Reparto Sperimentale di Volo,
Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), Aeronautica
Militare
-
Ore 15:00 Conferenza:
Industria spaziale: lavorare nel mondo dei satelliti, dei vettori e delle stazioni orbitanti
- Tanya SCALIA, Direzione Sviluppi Tecnologici e Progettazione Spaziale, Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
- Marco CONTE, head of Satellite and Mission Business Unit, OHB Italia
- Adelina SELIMI, Autorità Tecnica di Progettazione Avionica, Avio
- Modera: Luciano CASTRO, presidente Fly Future
-
Ore 17:00 Chiusura evento
Venerdì 13 Febbraio 2026
-
Ore 09:00 Apertura evento, ingresso partecipanti, apertura area espositiva
◘ Aula A3 “Aristide Faccioli”
-
Ore 10:00 Convegno:
Lavorare nello spazio. Il futuro delle attività spaziali, tra nuove stazioni orbitanti e missioni sulla Luna
Celebrazione del 30° anniversario della missione STS-75 dello shuttle Columbia, che nel 1996 portò in orbita i due astronauti italiani Maurizio Cheli e Umberto Guidoni
- Umberto GUIDONI, astronauta
- Maurizio CHELI, astronauta (collegamento telefonico)
- Simone PIRROTTA, Direzione Esplorazione e Infrastrutture Orbitanti, Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
- Vincenzo GIORGIO, amministratore delegato, ALTEC
- Annamaria PIRAS, head of LEO/MPCV programs, Cygnus PCM/Halo program manager, Thales Alenia Space Italia
- Dario CASTAGNOLO, Lunar User Segment manager, Telespazio
- Modera: Luciano CASTRO, presidente Fly Future
-
Ore 11:30 Conferenza:
A scuola di volo. Come diventare pilota civile e commerciale
- Luca VESPAZIANI, head of Training, Aero Club di Roma
- Antonio CHIALASTRI, direttore, Aeroitalia Aviation Academy
- Roberto MAGNANI, head of Training, Cantor Air Flight Academy
- Massimiliano FRADELLA, head of International Development & Strategic Relations, Professional Aviation Academy
- Danilo CATALDI, Chief Theoretical Knowledge Instructors, Urbe Aero Flight Academy
- Modera: Francesco TACCONE GALLUCCI, Fly Future
-
Ore 14:00 Conferenza:
Aerospazio all’università. Studiare ingegneria per lavorare nell’aviazione e nello spazio
- Francesco NASUTI, presidente Consiglio di Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA), Università Sapienza di Roma
- Pietro SALVINI, Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa (DII), Macroarea di
Ingegneria, Università di Roma Tor Vergata
- Roberto CAMUSSI, Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche (DICITA), Università Roma Tre
- Mario DI RENZO, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del Salento
- Pierluigi DELLA VECCHIA, responsabile Orientamento corsi di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, Università Federico II di Napoli
- Modera: Luciano CASTRO, presidente Fly Future
◘ Aula A4 “Rosina Ferrario”
-
Ore 10:30 Conferenza:ITS Academy: il percorso post-diploma di formazione tecnica qualificata per entrare nell’industria aerospaziale
- Paolo TAVERNA, Ufficio Promozione e Orientamento Studenti, Mobilita ITS Academy Lombardia
- Andrea CESTRA, Rheinmetall, ITS Meccatronico Lazio Academy
- Modera: Francesco TACCONE GALLUCCI, Fly Future
-
Ore 12:00 Conferenza:Industria aeronautica: lavorare nel mondo della costruzione, gestione e manutenzione di aerei e elicotteri
- Niccolò CHIERRONI, amministratore delegato, Blackshape
- Michele MANFREDONIA, head della Design Organisation, Aviointeriors
- Raoul BLASI, pilota CL-415, presidente, AerSpo
- Alfonso FRIOLO, pilota AW169, Flight Operation manager, Hoverfly
- Bartolomeo ARRABITO, maintenance manager, SEAS
- Marco CONTE, Compliance Monitoring & Safety manager, Quick Turn Engine
Center Europe
- Modera: Andrea GIORGI, Fly Future
-
Ore 14:30 Conferenza:
Aviazione commerciale: lavorare come pilota di velivoli executive, cabin crew, flight dispatcher e controllore del traffico aereo
- Marco BARBANTI, comandante AW109S Grand, Esperia Aviation
- Emiliano LISI, Recruitment manager HR dept., Neos
- Andrea CACICIA, Jester Aviation Academy
- Fabio OLIVETTI, head of Operational and Technical Training, ENAV
- Modera: Andrea GIORGI, Fly Future
-
Ore 17:00 Chiusura evento