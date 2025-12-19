Nuova Suzuki GSX-R1000R 2026: ecco quanto costerà…

L’iconica supersportiva della Casa di Hamamatsu avrà un listino che partirà da 20.490 euro, Iva inclusa, e sarà disponibile presso le Concessionarie la prossima primavera

La nuova GSX-R1000R riflette il DNA racing e l’esclusività di un modello sviluppato con il contributo diretto dell’esperienza di Suzuki nelle competizioni internazionali, dall’Endurance mondiale fino alle 8 Ore di Suzuka.

Proprio in relazione alla sua natura racing, ricordiamo tutti che la sua presentazione in anteprima mondiale ha avuto luogo lo scorso agosto sul leggendario circuito di Suzuka in occasione dell’omonima 8 Ore, seguita a settembre dalla sua prima europea a Le Castellet in Francia nel corso del Bol d’Or, una delle competizioni endurance più iconiche al mondo.

Tenendo alta la connessione con il mondo racing, il Costruttore nipponico ha dotato la nuova GSX-R1000R di un equipaggiamento di serie che, senza alcun compromesso, comprende una Cover monoposto per un look ancora più sportivo e alette aerodinamiche laterali in carbonio, derivate dall’esperienza racing e progettate per migliorare la stabilità e il feeling di guida alle alte velocità.

Tecnologia evoluta in funzione di prestazioni racing

◘ Il propulsore

La nuova GSX-R1000R è spinta da un’unità a quattro cilindri in linea da 999,8 cm³, ulteriormente affinata rispetto alle sue precedenti versioni per offrire al suo fortunato possessore prestazioni di alto livello.

Le testate riprogettate, le nuove camere di combustione e il rapporto di compressione portato a 13,8:1 mantengono la potenza tipica della GSX-R migliorandone però l’efficienza termica e assicurando un miglior rendimento.

Il nuovo, compatto sistema di scarico in titanio mostra una forte identità stilistica che non va a scapito dell’efficienza contribuendo al contempo a soddisfare la normativa Euro 5+ sulle emissioni.

◘ L’Elettronica

Sul fronte elettronico, la piattaforma Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) introduce controlli più evoluti e intuitivi:

traction control a 10 livelli;

launch control aggiornato;

quickshifter bidirezionale per cambiate rapide senza utilizzo della leva della frizione;

un sofisticato Motion Track Brake System che ottimizza la frenata anche in curva;

nuova IMU Bosch più leggera e precisa che assicura un controllo dinamico senza precedenti.

◘ La ciclistica

Anche questo comparto fa registrare importanti aggiornamenti: albero motore ridisegnato, con supporti maggiorati e basamento rivisto per sopportare carichi ancora più elevati;

nuova catena di distribuzione e frizione SCAS (assistita e antisaltellamento) ottimizzata per una gestione ancora più fluida e meno affaticante;

nuova batteria al litio HY battEliiy P-series più leggera, compatta, sicura e di lunga durata;

più leggera, compatta, sicura e di lunga durata; centralina ABS Astemo di nuova generazione che, più compatta e leggera, migliora l’integrazione con i sistemi elettronici.

◘ Il design

Per questa nuova GSX-R1000R è stato concepito un design celebrativo, impreziosito dalle tre livree 40th Anniversary, che rendono omaggio ai momenti più iconici della storia GSX-R e ne esaltano il legame indissolubile con il mondo delle competizioni:

BLU 40th (colorazione storica della versione 750 del 1986);

ROSSO 40th (livrea della moto campione del mondo nel 1993 con Kevin Schwantz);

GIALLO 40th (colori della livrea del Team Alstare nel 2005).

Conclusioni

La nuova Suzuki GSX-R1000R rappresenta, parola di Costruttore, una sintesi perfetta di tecnologia, prestazioni ed heritage, confermandosi come una delle supersportive di riferimento per chi cerca emozioni autentiche, sia su strada che in pista. Questa nuova, prestigiosa GSX-R1000R sarà disponibile dalla prossima primavera presso la rete vendita Suzuki ad un prezzo di 20.490 euro (IVA inclusa, F.C.).

[ Andrea Colomba ]