Progetto CO-SMART: lunedì 15 dicembre ore 9.30 a Torino presso l’Heritage Hub Mirafiori

A Torino, domani a partire dalle 9:30 presso l’Heritage Hub Mirafiori, si terrà il convegno «Ricerca e Industria per la Mobilità del Futuro», evento conclusivo del progetto di ricerca CO-SMART.

L’evento vedrà la partecipazione di CRF–Stellantis, A2A E-Mobility, Gruppo Hera, CNR, «Sapienza», Università di Roma, oltre ai partner accademici, ed è previsto l’intervento dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte, Andrea Tronzano.

Durante la mattinata si susseguiranno le presentazioni scientifiche e industriali, mentre il pomeriggio sarà dedicato a una tavola rotonda sulle «sfide future per la mobilità sostenibile», seguita da una visita guidata dell’Heritage Hub, in un percorso immersivo nella storia dell’automobilismo italiano.

Saranno ad es. esposti componenti per auto realizzati con reti da pesca dismesse e fibre di carbonio riciclate, pannelli in schiuma derivati da oli esausti vegetali, biolubrificanti e biocarburanti alternativi ai combustibili fossili.

Finanziato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) nell’ambito del PNRR – Missione 4 «Istruzione e Ricerca», il progetto è coordinato dall’Università di Pisa con la partecipazione dell’Università di Bologna, del Politecnico di Bari e dell’Università Politecnica delle Marche, e ha coinvolto ricercatori, imprese e centri di ricerca nello Spoke 11 – «Innovative Materials and Lightweighting».

Spiega la prof.ssa Maurizia Seggiani, coordinatrice di CO-SMART: “tutti i materiali sviluppati nel progetto sono stati validati dal punto di vista tecnico e sottoposti ad analisi del ciclo di vita, che ne ha confermato il minore impatto ambientale rispetto alle alternative tradizionali. Questi risultati confermano quanto sia fondamentale la collaborazione tra ricerca pubblica e industria per trasformare i rifiuti in risorse, senza compromettere qualità e prestazioni”.

Il programma MOST coinvolge 24 università, il CNR, 24 grandi imprese e oltre 1.200 ricercatori, per un investimento complessivo di circa 380 milioni di euro.

◘ Ricerca e Industria per la Mobilità del Futuro

Heritage Hub Mirafiori – Ingresso 31, Via Plava 80, Torino

Lunedì 15 dicembre 2025

Ore 9:30 – 15:00