Kia nominata tra le “100 Best Companies to Work For – Europe” di Fortune nel 2026

Questo riconoscimento riflette il continuo impegno di Kia nel rafforzare la propria posizione come datore di lavoro coinvolgente, inclusivo e innovativo in tutta Europa. Il riconoscimento – che vede classificarsi l’azienda al n. 88 – si basa sul Trust Index™ Survey proprietario di Great Place To Work®, che valuta il feedback confidenziale dei dipendenti insieme ai dati HR delle aziende partecipanti. I risultati evidenziano la forte cultura aziendale orientata alle persone di Kia Europe: il 91% dei nuovi assunti dichiara di sentirsi accolto, l’80% afferma che le persone si prendono cura le une delle altre e il 78% ritiene di fare la differenza.

La lista “100 Best Companies to Work For Europe” di Fortune premia le organizzazioni che dimostrano un forte impegno verso l’esperienza dei dipendenti e la cultura aziendale, attraverso un’indagine condotta su oltre un milione di lavoratori. Le aziende incluse nella classifica si distinguono per i giudizi costantemente positivi ricevuti dai dipendenti di diversi ruoli, dipartimenti e gruppi professionali. Per essere idonee, le organizzazioni devono contare almeno 500 dipendenti ed essere apparse in una o più classifiche nazionali Best Workplaces™ pubblicate da Great Place To Work® nel corso del 2025 o all’inizio del 2026.

Soohang Chang, President & CEO di Kia Europe ha dichiarato: “Le nostre persone sono la nostra più grande forza e questo riconoscimento riflette la cultura che i nostri collaboratori hanno costruito insieme all’interno di Kia in Europa. Essere riconosciuti tra le migliori aziende per cui lavorare in Europa testimonia il nostro continuo impegno nel costruire un ambiente professionale basato sulla fiducia, sull’inclusione, sulla collaborazione e sulla volontà condivisa di avere successo come un’unica squadra. Siamo grati ai nostri dipendenti, la cui dedizione e passione rendono Kia Europe un luogo eccellente in cui lavorare.”

Kia Europe continua a sviluppare una solida cultura aziendale all’interno della propria organizzazione europea. I risultati dell’indagine Great Place To Work® mostrano che i dipendenti Kia apprezzano in particolare la qualità della leadership, l’attenzione verso le persone e una cultura fondata sulla fiducia. Molti collaboratori dichiarano infatti di sentirsi accolti, supportati e liberi di essere se stessi sul luogo di lavoro. I riscontri positivi relativi al lavoro di squadra, senso di appartenenza, equità e rispetto dimostrano ulteriormente l’impegno di Kia nel promuovere un’esperienza professionale inclusiva e di supporto in tutta la regione.

Kia Europe utilizza queste indicazioni per rafforzare continuamente la propria cultura organizzativa e trasformare il feedback dei dipendenti in miglioramenti concreti. Questo approccio è guidato dai valori aziendali: Care for People, Move Further Together, Empower People to Act, Dare to Push Boundaries e Chase Excellence Every Day.

In Europa, Kia e le sue consociate sono impegnate nei settori della sostenibilità, della mobilità, dell’elettrificazione, della connettività e dei veicoli commerciali leggeri, favorendo la creazione di nuove aree di attività e l’apertura di nuovi mercati. Questo incoraggia i dipendenti dell’azienda a raggiungere livelli sempre più elevati di performance e innovazione, mentre l’approccio di design “Opposites United” contribuisce ad attrarre nuovi talenti e nuove prospettive all’interno dell’organizzazione.