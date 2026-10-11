Home > Automotive > Attualità > Al Salone di Parigi il Gruppo Renault si allarga in tutti i sensi…

Al Salone di Parigi il Gruppo Renault si allarga in tutti i sensi…

Saranno 50 i veicoli e concept-car che il Gruppo francese porterà al salone dell’auto di Parigi, di cui 6 novità che saranno svelate per la prima volta al pubblico

 

Al Salone dell’Auto di Parigi, Renault Group si è impegnata in un’offensiva prodotto ambiziosa che fonde design accattivante, elettrificazione e tecnologie intelligenti, offrendo veicoli desiderabili e accessibili.

Su una superficie di 5.000 m2, Renault, Dacia e Alpine, ma anche Renault Pro+, saranno presenti su 4 stand, rinnovando così l’impegno forte e costante del Gruppo francese nel Salone dell’Auto di Parigi..

Renault – Pad. 6

Presente su uno stand di 2.500 m², la Marca presenterà la sua gamma di veicoli elettrici e ibridi completamente rinnovata e svelerà: 

  • Renault E-Space Concept, in anteprima mondiale, che incarna la visione rivisitata delle voitures à vivre e della mobilità per le famiglie nell’era elettrica.
  • Renault 8 Gordini Concept, che reinterpreta la mitica Renault 8 Gordini sotto forma di una coupé biposto 100% elettrica con proporzioni da competizione.
  • Renault 5 Turbo 3E, “mini-supercar” in versione super personalizzata ed engineering prototype simile alla futura vettura di serie.
  • La sua gamma di veicoli elettrici ed ibridi completamente rinnovata, tra cui Nuova Megane E-Tech Electric e la serie limitata Rafale Hypnotic.
  • Un ricco programma di iniziative.


Renault Pro+ – Pad. 6

Marca di Renault Group dedicata ai clienti professionali, Renault Pro+ presenterà su uno stand di 700 m2:

  • Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric, primo veicolo di Renault Group nonché primo veicolo commerciale in Europa ad integrare un’architettura SDV (Software-Defined Vehicle) e 800 volt, di recente eletto Furgone dell’Anno 2027 dalla giuria IVOTY (International Van Of The Year). 
  • Tutta la gamma di veicoli commerciali Renault.
  • La nuova offerta di servizi Renault Uptimize ed allestimenti per facilitare l’attività degli operatori professionali.

Dacia – Pad. 6

Su uno stand di 900 m2, la Marca presenterà i primi modelli della sua offensiva di veicoli elettrificati: 

  • Nuova Dacia Spring, in anteprima mondiale, seconda generazione di Dacia Spring, completamente rivisitata e ora prodotta in Europa.
  • Nuovo Dacia Striker, crossover innovativo del segmento C, in grado di offrire le doti offroad dei SUV, la versatilità e la praticità delle station wagon e la dinamicità delle berline.
  • nuove motorizzazioni a tre alimentazioni (tribrid) su Duster e Bigster ed ibride su Sandero, Sandero Stepway e Jogger.

Alpine – Pad. 6

Presente su uno stand di 900 m², la Marca conferma una forte dinamica di crescita grazie ad una gamma completa di veicoli performanti:

  • Alpine A110 Sculpture, visione artistica della futura A110 di terza generazione, che sarà realizzata sulla nuova piattaforma APP (Alpine Performance Platfom) come base tecnica.
  • Alpine PS1, per il Progetto Speciale 1, è una concept-car che incarna l’obiettivo ambizioso di Alpine di esplorare nuovi territori di design ed innovazione.
  • Alpine A290 Collection, versione esclusiva di Alpine A290 con design ed equipaggiamenti arricchiti, ed Alpine A390 versione GTS con nuove configurazioni Atelier Alpine.

Conferenze stampa di Renault Group – 12 ottobre

  • Ore 08.30 – Conferenza stampa Renault (stand Renault, padiglione 6)
    • François Provost – CEO di Renault Group
    • Fabrice Cambolive – CEO della Marca Renault
    • Alexandre Malval – VP design della Marca Renault
  • Ore 9.00 – Conferenza stampa Dacia (stand Dacia, padiglione 6)
    • Katrin Adt – CEO della Marca Dacia
    • David Durand – VP design della Marca Dacia
  • Ore 9.20 – Conferenza stampa Alpine (stand Alpine, padiglione 6)
    • Philippe Krief – CEO della Marca Alpine
    • Antony Vilain – VP design della Marca Alpine
  • Ore 17.20 – Punto stampa sulla partnership tra vigili del fuoco e Vision 4Rescue (stand Renault Group – Vigili del fuoco, padiglione 7.1), alla presenza di Jean Todt, inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale.
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con il n. 147/2012
Copyright © 2012-2026 | ISSN 2284-0680
Direttore Responsabile: Tony Colomba | Editore: Ecoedizioni Internazionali Srl group
Redazione e Relazioni esterne: via L. Ruspoli, 72 - 00149 Roma ■ tel. +39 06.631350
Sede legale: via Cola di Rienzo, 28 - 00192 Roma | P.IVA 05205451007 | REA 864037
Motori360.it [ Il mondo dei motori a 360 gradi: articoli e video su mobilità «Terrestre» (Auto - Moto - Test su strada - Anticipazioni - Retrospettive - Automobilia - Accessori - Tuning - Veicoli Commerciali - Mobilità sostenibile - Trasporti); «Aeronautica» (mezzi ad ala fissa e rotante - aeroporti ed infrastrutture - compagnie aeree), «Marina» (nautica a motore: yacht, barche, gommoni ecc.); oltre a servizi inerenti Viaggi - Economia - Tecnologie - Sport - Abbigliamento - Inchieste - Consigli - News ] Motori360.it is a daily online magazine, included in Google News and appreciated for professionalism and competence [ It is focused on land mobility (articles, previews and news, retrospective, test, Auto, Moto, Transport, Accessories, Events, Routes, Economics, Automobilia etc.), motor boating and aeronautics (airplanes, helicopters, airlines, travel);it offers an all-inclusive information that, even in advertising and editorial, makes this on line magazine a valuable communication tool ]