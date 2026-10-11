Al Salone di Parigi il Gruppo Renault si allarga in tutti i sensi…

Saranno 50 i veicoli e concept-car che il Gruppo francese porterà al salone dell’auto di Parigi, di cui 6 novità che saranno svelate per la prima volta al pubblico

Al Salone dell’Auto di Parigi, Renault Group si è impegnata in un’offensiva prodotto ambiziosa che fonde design accattivante, elettrificazione e tecnologie intelligenti, offrendo veicoli desiderabili e accessibili.

Su una superficie di 5.000 m2, Renault, Dacia e Alpine, ma anche Renault Pro+, saranno presenti su 4 stand, rinnovando così l’impegno forte e costante del Gruppo francese nel Salone dell’Auto di Parigi..

Renault – Pad. 6

Presente su uno stand di 2.500 m², la Marca presenterà la sua gamma di veicoli elettrici e ibridi completamente rinnovata e svelerà:

Renault E-Space Concept , in anteprima mondiale, che incarna la visione rivisitata delle voitures à vivre e della mobilità per le famiglie nell’era elettrica.

, in anteprima mondiale, che incarna la visione rivisitata delle voitures à vivre e della mobilità per le famiglie nell’era elettrica. Renault 8 Gordini Concept , che reinterpreta la mitica Renault 8 Gordini sotto forma di una coupé biposto 100% elettrica con proporzioni da competizione.

, che reinterpreta la mitica Renault 8 Gordini sotto forma di una coupé biposto 100% elettrica con proporzioni da competizione. Renault 5 Turbo 3E, “mini-supercar” in versione super personalizzata ed engineering prototype simile alla futura vettura di serie.

“mini-supercar” in versione super personalizzata ed engineering prototype simile alla futura vettura di serie. La sua gamma di veicoli elettrici ed ibridi completamente rinnovata, tra cui Nuova Megane E-Tech Electric e la serie limitata Rafale Hypnotic .

e la serie limitata . Un ricco programma di iniziative.

Renault Pro+ – Pad. 6

Marca di Renault Group dedicata ai clienti professionali, Renault Pro+ presenterà su uno stand di 700 m2:

Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric, primo veicolo di Renault Group nonché primo veicolo commerciale in Europa ad integrare un’architettura SDV (Software-Defined Vehicle) e 800 volt, di recente eletto Furgone dell’Anno 2027 dalla giuria IVOTY (International Van Of The Year).

primo veicolo di Renault Group nonché primo veicolo commerciale in Europa ad integrare un’architettura SDV (Software-Defined Vehicle) e 800 volt, di recente eletto Furgone dell’Anno 2027 dalla giuria IVOTY (International Van Of The Year). Tutta la gamma di veicoli commerciali Renault.

La nuova offerta di servizi Renault Uptimize ed allestimenti per facilitare l’attività degli operatori professionali.

Dacia – Pad. 6

Su uno stand di 900 m2, la Marca presenterà i primi modelli della sua offensiva di veicoli elettrificati:

Nuova Dacia Spring, in anteprima mondiale, seconda generazione di Dacia Spring, completamente rivisitata e ora prodotta in Europa.

in anteprima mondiale, seconda generazione di Dacia Spring, completamente rivisitata e ora prodotta in Europa. Nuovo Dacia Striker, crossover innovativo del segmento C, in grado di offrire le doti offroad dei SUV, la versatilità e la praticità delle station wagon e la dinamicità delle berline.

crossover innovativo del segmento C, in grado di offrire le doti offroad dei SUV, la versatilità e la praticità delle station wagon e la dinamicità delle berline. E nuove motorizzazioni a tre alimentazioni (tribrid) su Duster e Bigster ed ibride su Sandero, Sandero Stepway e Jogger.

A lpine – Pad. 6

Presente su uno stand di 900 m², la Marca conferma una forte dinamica di crescita grazie ad una gamma completa di veicoli performanti:

Alpine A110 Sculpture , visione artistica della futura A110 di terza generazione, che sarà realizzata sulla nuova piattaforma APP (Alpine Performance Platfom) come base tecnica.

, visione artistica della futura A110 di terza generazione, che sarà realizzata sulla nuova piattaforma APP (Alpine Performance Platfom) come base tecnica. Alpine PS1 , per il Progetto Speciale 1, è una concept-car che incarna l’obiettivo ambizioso di Alpine di esplorare nuovi territori di design ed innovazione.

, per il Progetto Speciale 1, è una concept-car che incarna l’obiettivo ambizioso di Alpine di esplorare nuovi territori di design ed innovazione. Alpine A290 Collection, versione esclusiva di Alpine A290 con design ed equipaggiamenti arricchiti, ed Alpine A390 versione GTS con nuove configurazioni Atelier Alpine.

Conferenze stampa di Renault Group – 12 ottobre