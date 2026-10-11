Al Salone di Parigi il Gruppo Renault si allarga in tutti i sensi…

Saranno 50 i veicoli e concept-car che il Gruppo francese porterà al salone dell’auto di Parigi, di cui 6 novità che saranno svelate per la prima volta al pubblico
Al Salone dell’Auto di Parigi, Renault Group si è impegnata in un’offensiva prodotto ambiziosa che fonde design accattivante, elettrificazione e tecnologie intelligenti, offrendo veicoli desiderabili e accessibili.
Su una superficie di 5.000 m2, Renault, Dacia e Alpine, ma anche Renault Pro+, saranno presenti su 4 stand, rinnovando così l’impegno forte e costante del Gruppo francese nel Salone dell’Auto di Parigi..
Renault – Pad. 6
Presente su uno stand di 2.500 m², la Marca presenterà la sua gamma di veicoli elettrici e ibridi completamente rinnovata e svelerà:
- Renault E-Space Concept, in anteprima mondiale, che incarna la visione rivisitata delle voitures à vivre e della mobilità per le famiglie nell’era elettrica.
- Renault 8 Gordini Concept, che reinterpreta la mitica Renault 8 Gordini sotto forma di una coupé biposto 100% elettrica con proporzioni da competizione.
- Renault 5 Turbo 3E, “mini-supercar” in versione super personalizzata ed engineering prototype simile alla futura vettura di serie.
- La sua gamma di veicoli elettrici ed ibridi completamente rinnovata, tra cui Nuova Megane E-Tech Electric e la serie limitata Rafale Hypnotic.
- Un ricco programma di iniziative.
Renault Pro+ – Pad. 6
Marca di Renault Group dedicata ai clienti professionali, Renault Pro+ presenterà su uno stand di 700 m2:
- Nuovo Renault Trafic Van E-Tech Electric, primo veicolo di Renault Group nonché primo veicolo commerciale in Europa ad integrare un’architettura SDV (Software-Defined Vehicle) e 800 volt, di recente eletto Furgone dell’Anno 2027 dalla giuria IVOTY (International Van Of The Year).
- Tutta la gamma di veicoli commerciali Renault.
- La nuova offerta di servizi Renault Uptimize ed allestimenti per facilitare l’attività degli operatori professionali.
Dacia – Pad. 6
Su uno stand di 900 m2, la Marca presenterà i primi modelli della sua offensiva di veicoli elettrificati:
- Nuova Dacia Spring, in anteprima mondiale, seconda generazione di Dacia Spring, completamente rivisitata e ora prodotta in Europa.
- Nuovo Dacia Striker, crossover innovativo del segmento C, in grado di offrire le doti offroad dei SUV, la versatilità e la praticità delle station wagon e la dinamicità delle berline.
- E nuove motorizzazioni a tre alimentazioni (tribrid) su Duster e Bigster ed ibride su Sandero, Sandero Stepway e Jogger.
Alpine – Pad. 6
Presente su uno stand di 900 m², la Marca conferma una forte dinamica di crescita grazie ad una gamma completa di veicoli performanti:
- Alpine A110 Sculpture, visione artistica della futura A110 di terza generazione, che sarà realizzata sulla nuova piattaforma APP (Alpine Performance Platfom) come base tecnica.
- Alpine PS1, per il Progetto Speciale 1, è una concept-car che incarna l’obiettivo ambizioso di Alpine di esplorare nuovi territori di design ed innovazione.
- Alpine A290 Collection, versione esclusiva di Alpine A290 con design ed equipaggiamenti arricchiti, ed Alpine A390 versione GTS con nuove configurazioni Atelier Alpine.
Conferenze stampa di Renault Group – 12 ottobre
- Ore 08.30 – Conferenza stampa Renault (stand Renault, padiglione 6)
- François Provost – CEO di Renault Group
- Fabrice Cambolive – CEO della Marca Renault
- Alexandre Malval – VP design della Marca Renault
- Ore 9.00 – Conferenza stampa Dacia (stand Dacia, padiglione 6)
- Katrin Adt – CEO della Marca Dacia
- David Durand – VP design della Marca Dacia
- Ore 9.20 – Conferenza stampa Alpine (stand Alpine, padiglione 6)
- Philippe Krief – CEO della Marca Alpine
- Antony Vilain – VP design della Marca Alpine
- Ore 17.20 – Punto stampa sulla partnership tra vigili del fuoco e Vision 4Rescue (stand Renault Group – Vigili del fuoco, padiglione 7.1), alla presenza di Jean Todt, inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale.