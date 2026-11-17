Nella Capitale le relazioni istituzionali, public affairs e lo sviluppo del business; Milano rimane la base operativa per vendite, prodotto, marketing e post-vendita. Chery si rafforza e punta, con OMODA, JAECOO, LEPAS e iCAUR, a soddisfare le richieste dei clienti italiani

Chery Italy, dopo la sede di Milano, arriva quella di Roma… che si occuperà di sviluppo del business, Relazioni istituzionali e public affairs; la città meneghina continuerà il suo lavoro di base operativa per vendite, prodotto, marketing e post-vendita.

I nuovi uffici nella Capitale – in viale dell’Arte 25 – rafforzeranno la presenza del marchio cinese in Italia che, ricordiamo, ha preso il via nell’estate 2024 con OMODA & JAECOO.

Da gennaio a ottobre 2026 OMODA & JAECOO ha immatricolato più di 37.000 vetture, il 235,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025; nel solo mese di ottobre le immatricolazioni sono state circa 5.000 (+171,8%), pari al 3,8% del mercato. Il tutto in un mercato in ripresa: 1,401 milioni di immatricolazioni nei primi dieci mesi (+8,3%, dati UNRAE).

Kevin Cheng, CEO di Chery Italy (nella foto al centro per l’inaugurazione) ha dichiarato che “Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata. I risultati di questi due anni sono una base concreta, non un traguardo. Ora vogliamo renderli duraturi con una rete più forte, un servizio di qualità e competenze locali”.

Un Gruppo multibrand

Da ottobre la società italiana ha assunto la ragione sociale CHERY ITALY S.r.l., segno di un Gruppo ormai multibrand. Ogni marchio ha un ruolo preciso: OMODA punta su tecnologia e mobilità intelligente, JAECOO sulla versatilità dei SUV, LEPAS, già sul mercato, su una proposta incentrata su design ed eleganza contemporanea, CHERY si dedicherà alla mobilità familiare, completa il piano iCAUR, con SUV elettrificati dallo spirito avventuroso.

Rete, ricambi e garanzia

La priorità della prossima fase è consolidare la crescita. I clienti possono contare su 137 punti vendita e assistenza in Italia, 10 dei quali in apertura. Il centro ricambi nazionale di Basiano (Milano), 7.500 metri quadrati e oltre 11.000 referenze per un totale di 400.000 parti, rifornisce le concessionarie di tutta Italia in 24-48 ore. Su tutta la gamma di tutti i marchi del Gruppo la garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sulle componenti elettrificate.

Il Gruppo

Nei primi dieci mesi del 2026 Chery Automobile ha venduto nel mondo oltre 2,5 milioni di veicoli (+9,3%), di cui 1,75 milioni all’estero (+64,8%), e conta più di 21 milioni di clienti. Nel 2025 ha investito circa 1,8 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, con 20.366 addetti R&D in Cina. Il Gruppo lavora anche su batterie, intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica, con i robot umanoidi di AiMOGA Robotics.

[ Redazione Motori360 ]