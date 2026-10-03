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Automotive News Europe nomina Xavier Chardon «Eurostar 2026» (categoria Brand CEO)

Citroën è orgogliosa di annunciare che Xavier Chardon, CEO di Citroën e DS Automobiles, è stato insignito del prestigioso titolo di «Eurostar Award 2026» nella categoria «Brand CEO» da Automotive News Europe.


Dal 1998, gli Eurostars Awards di Automotive News Europe premiano i leader d’eccellenza del settore automobilistico per la loro visione strategica, l’innovazione, la creatività, le capacità di leadership e gli straordinari risultati aziendali. Ogni anno, un gruppo selezionato di dirigenti viene premiato per il significativo contributo fornito al settore e per la capacità di guidare il successo in un contesto sempre più complesso. I vincitori di quest’anno si sono distinti per aver superato le aspettative in un periodo caratterizzato da sfide e trasformazioni senza precedenti per il settore automobilistico.

Xavier Chardon ha ricevuto questo riconoscimento per la forte ripresa registrata da Citroën sotto la sua guida. Attraverso una rinnovata offensiva di prodotto e una strategia chiara, incentrata sul rendere la mobilità più accessibile, semplice, confortevole e versatile, Citroën è riuscita a rafforzare la propria posizione sul mercato e ad accrescere la rilevanza della propria offerta per i clienti.

I vincitori degli «Eurostar 2026» saranno premiati ufficialmente nel corso di un’esclusiva cena di gala organizzata da Automotive News Europe il 12 ottobre 2026 presso il Salon Gustave Eiffel, situato all’interno della Torre Eiffel a Parigi. 

Xavier Chardon, CEO di Citroën e DS Automobiles ha dichiarato: “Desidero ringraziare gli Automotive News Europe Eurostars Awards per questo riconoscimento. Non si tratta di un risultato individuale: appartiene innanzitutto ai team Citroën e alla rete dei concessionari, il cui impegno e la cui passione ci consentono di continuare a trasformare il Brand. In un momento di profondo cambiamento per il nostro settore, siamo rimasti fedeli alla nostra ambizione: offrire una mobilità accessibile, confortevole e in linea con le aspettative dei nostri clienti. Il successo dei nostri ultimi lanci e il rinnovato slancio di Citroën dimostrano la validità della nostra strategia e ci incoraggiano a proseguire lungo questo percorso”. 

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