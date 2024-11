FIAT 600 Hybrid + Topolino: con “2forYOU” si possono averle tutte e due insieme

È un’offerta che in un colpo solo soddisfa le esigenze di mobilità urbana e familiare, con 199 euro al mese puoi avere i due modelli, uno ibrido e l’altro 100% elettrico. C’è tempo fino al 30 novembre!

Questa nuova proposta by FIAT con l’imprimatur di Stellantis Financial Services può soddisfare le esigenze quotidiane di mobilità urbana della famiglia dando autonomia e libertà di movimento a adulti e ragazzi mettendo a loro disposizione la FIAT 600 Hybrid e la FIAT Topolino elettrica (*), due modelli complementari con cui guidare diventa un’esperienza semplice, sostenibile e accessibile a tutti.

La proposta

Aderendo alla proposta di leasing messa a punto – fuori dagli schemi – da Stellantis Financial Services, ci si può mettere al volante dei due modelli FIAT con un canone mensile complessivo di 199 euro; i due contratti di leasing, da un punto di vista tecnico e formale, sono separati ma garantiscono un vantaggio economico pari a 1.000€ (Iva inclusa), oltre alle azioni commerciali già previste per la 600 Hybrid.

A titolo esemplificativo, il primo contratto relativo alla 600 Hybrid prevede un canone mensile di 119 euro per 35 mesi (anticipo di 5.640 euro, TAN FISSO 3,99% e TAEG 5,71%) mentre la nuova Topolino è proposta a un canone mensile di 80 euro (anticipo 0, TAN FISSO 5,99% e TAEG 8,05%.). L’offerta è valida fino al 30 novembre.

Dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director FIAT e Abarth in Italia: “Da sempre FIAT è vicina agli italiani con prodotti innovativi e belli, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. All’eccellenza di prodotto, inoltre, il marchio affianca di continuo iniziative commerciali inedite e formule di finanziamento vantaggiose e flessibili per supportare i giovani e le loro famiglie nel passaggio alle auto elettriche ed elettrificate, proprio come la nuova e originale offerta “2forYOU”. Del resto, con una lunga storia costellata di rilevanza sociale, FIAT sente forte la responsabilità di promuovere una guida a zero o basse emissioni sempre più accessibile, facile nella quotidianità e che faccia innamorare le nuove generazioni. E l’abbinamento Topolino e 600 Hybrid della formula “2forYOU” consente di rispondere alle diverse esigenze di mobilità che possono nascere in famiglia, senza mai rinunciare all’inconfondibile DNA FIAT, fatto di colori, gioia e bellezza italiana”.

Le auto protagoniste dell’offerta

La nuova FIAT 600 Hybrid si posiziona nel cuore del segmento B e segna un passo ulteriore nella strategia di elettrificazione del brand e si rivolge a quei clienti che al momento non possono fare la completa transizione energetica, offrendo loro una tecnologia ibrida, che assicura un’esperienza di guida estremamente fluida e consente ai clienti di muoversi in mobilità elettrica sia in città fino a 30 km/h e sia strade extraurbane e autostrada quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa con evidenti vantaggi per ambiente e portafoglio. La nuova FIAT 600 Hybrid 5 porte in soli 4,17 metri può ospitare comodamente 5 persone mentre i loro oggetti possono essere stivati in 15 litri di vani interni e in un bagagliaio da 385 litri di capacità.

Fiat Topolino, la soluzione di micro-mobilità più cool del momento è lunga solamente 2,53 metri e può raggiungere i 45 km/h, una velocità che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città. Entrambe le configurazioni, aperta e chiusa, sono dotate di una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Inoltre questa Topolino – leader del mercato dei quadricicli elettrici negli ultimi quattro mesi – ha libero accesso e parcheggio gratuito nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nei centri storici delle grandi città. Inoltre, questa simpatica microcar offre una grande abitabilità in rapporto alle dimensioni esterne mentre l'ampia superficie vetrata aumenta notevolmente la percezione dello spazio. La Topolino ricordiamo è stata protagonista all'EICMA con il progetto "Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT", per sensibilizzare i più giovani non solo sulla «sostenibilità ambientale» e la transizione verso l'elettrico ma sopratutto sulla «sicurezza stradale» (a breve l'introduzione del nuovo Codice della Strada), su come prepararsi alla guida – anche con l'ausilio delle Autoscuole – e imparare ad adottare sin dalla giovane età comportamenti corretti da osservare sulla strada e alla guida!

Per ulteriori informazioni dell’Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione – documentazione precontrattuale bancaria/assicurativa – in concessionaria e sul sito www.stellantis-financial-services.it (Sez. Trasparenza).

[ Andrea Colomba ]

► DETTAGLIO PROMOZIONE

