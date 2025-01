Airbus Helicopters consegna alla Francia due elicotteri H225M

In sostituzione dei Puma arrivano alla Direzione generale dell’armamento francese (DGA) i primi elicotteri H225M ordinati nel 2021

Airbus Helicopters ha annunciato di aver consegnato due elicotteri H225M alla Direzione generale dell’armamento francese (DGA). Come tutti gli H225M di nuova costruzione sono dotati di avionica all’avanguardia, soprannominati anche «Caracal», gli H225M francesi sono dotati del sistema elettro-ottico Safran Euroflir 410 e del sistema di navigazione inerziale Sigma. Le nuove apparecchiature comprendono anche la radio VUHF TRA6034 di Thales e il transponder IFF (Identification Friend or Foe) TSC4000.

Questi elicotteri sono i primi di otto ordinati nel 2021 e saranno utilizzati dall’aeronautica militare nazionale in sostituzione dei Puma attualmente in servizio nei territori d’oltremare (Guyana Francese, Gibuti e Nuova Caledonia) e contribuiranno all’armonizzazione della flotta di elicotteri dell’aeronautica militare francese. Saranno inoltre utilizzati per missioni operative, attività di ricerca e soccorso e utility.

L’H225M ha dimostrato la sua affidabilità e durata in condizioni di combattimento e in aree di crisi in tutto il mondo. Sono oltre 350 gli H225 e H225M in servizio, per un totale di oltre 880.000 ore di volo. Tra i clienti militari figurano Francia, Malesia, Indonesia, Iraq, Tailandia, Singapore, Messico, Paesi Bassi, Kuwait, Brasile e Ungheria.

[ Redazione Motori 360 ]