Migliora il mercato auto italiano, a marzo +6,2%

◘ aggiornato al 2 aprile 2025

Il consuntivo del mese di marzo 2025 vede il mercato italiano dell’auto totalizzare 172.223 immatricolazioni, con una variazione positiva del +6,2% (secondo i dati pubblicati oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) rispetto a marzo dell’anno passato con 162.140 unità ma con un primo trimestre che chiude comunque in territorio negativo rispetto ai volumi già risicati dello scorso anno con un calo dell’1,6%.

ITALIA-IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE MERCATO 2025

Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA ha dichiarato:“Dopo le flessioni dei primi due mesi del 2025, a marzo il mercato auto italiano migliora la performance (6,2%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, che contava lo stesso numero di giorni lavorativi (21). Oggi pomeriggio, mentre commentiamo il dato di mercato italiano, la Commissione europea ha finalmente trasmesso al Parlamento e al Consiglio la proposta di emendamento per il superamento delle multe alle Case auto previste per il 2025. Auspichiamo che le istituzioni europee adottino velocemente questa proposta, che, pur lontanissima da quanto realmente servirebbe al nostro settore, sblocca uno stallo divenuto insostenibile. Vicende surreali come questa ci dimostrano come purtroppo manchi a livello delle istituzioni europee la consapevolezza della crisi profonda nella quale la nostra industria si trova e di quali misure abbia bisogno per ritrovare la strada per tornare ad un regime di normalità. A livello di mercato proponiamo un piano di portata pan-europea e di durata decennale che abbia l’obiettivo di decarbonizzare la mobilità in maniera assai più consistente di qualsiasi provvedimento oggi in discussione, anche quelli al 2035. Ad oggi infatti il parco circolante europeo, così come quello italiano, registra un’anzianità media di circa 12,5 anni, con elevati rischi di sinistrosità e certezza di inquinamento”.