Giorgio Vinciguerra a capo di Opel Italia

Stellantis Italia senza sosta nella propria riorganizzazione, è la vota di Opel dove è stato nominato il nuovo Direttore Italia: Giorgio Vinciguerra, 52enne catanese, laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università di Catania con una larga esperienza in molte aziende del settore automotive a livello nazionale ed europeo. Vinciguerra ha iniziato nel 1999 presso società di noleggio auto per approdare nel 2001 in Fiat, dove ha ricoperto posizioni nel Sales prima di una esperienza in Germania, dove ha raggiunto la posizione di Country Manager per Fiat e Abarth. Ha poi ricoperto posizioni in Jeep e Alfa Romeo Germania fino a divenire Head of Fleet Sales in FCA per la regione EMEA. In ultimo, prima del nuovo incarico come Managing Director Opel Italia, è stato Area Operation Manager per Jeep per l’area Enlarged Europe.

Giorgio Vinciguerra avrà la responsabilità di far crescere il marchio tedesco in Italia e di affrontare importanti lanci di prodotto e sfruttarne il grande potenziale, con il rinnovamento dell’intera gamma SUV Opel: dall’aggiornamento di Opel Mokka, al nuovo Opel Frontera, alla seconda generazione di Opel Grandland. L’obiettivo è incrementare immagine e quote di mercato per Opel in Italia e rafforzare il ruolo del marchio tedesco all’interno del gruppo.

Ulteriore obiettivo è dare forza a Opel verso il futuro della mobilità, che vede, già oggi, il marchio del fulmine offrire una gamma di vetture e veicoli commerciali interamente offerto con motorizzazioni elettriche e con autonomia a zero emissioni fino a circa 700 km, a fianco delle alternative termiche e ibride, con soluzioni adatte a tutte le necessità.

Giorgio Vinciguerra sostituisce Federico Scopelliti che, dopo i risultati eccellenti alla guida di Opel, si occuperà del lancio e dello sviluppo del brand Leapmotor in Italia.