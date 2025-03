Motodays: terminata con successo la tredicesima edizione

Ricca esposizione, variegate iniziative, gare avvincenti e la possibilità di provare i mezzi hanno promosso a pieni voti anche l’edizione del Motodays di quest’anno, la tredicesima!

Domenica si è concluso ufficialmente il weekend dedicato al Motodays 2025, registrando una partecipazione numerosa sin dal primo giorno di fiera. Quattro padiglioni e 40.000 mq di esposizioni hanno saputo deliziare anche i palati più raffinati tra gli appassionati delle due ruote che, oltre ad osservare e toccare con mano i prodotti proposti dalle varie case motoristiche, hanno avuto l’occasione di provarli su strada. Questa iniziativa ha riscosso un successo senza precedenti, arrivando a toccare numeri record come i 4.200 test drive effettuati dai visitatori nel corso delle tre giornate.

Un paradiso per sognatori e non

A primo impatto non era poca la somiglianza con il paradiso dantesco, che in chiave motoristica riversava la propria aura sui vari modelli proposti in Fiera dai vari brand, che oltre a offrire la solita visita di tipo «museale» hanno permesso ai vari appassionati di provare in maniera statica posizione e feeling in sella.

Tantissimi i brand qui presenti, dedicati sia al mondo scooteristico che a quello motoristico, da Kymco a Honda passando per i vari Husqvarna, Benelli, Yamaha e Suzuki, il tutto ritagliando, come al solito, i giusti spazi a marchi emergenti o poco conosciuti sul mercato. Risulterebbe quasi banale chiedere a coloro che hanno avuto l’occasione di osservare e toccare con mano tali prodotti se non sia sorto in loro il desiderio di acquistare la propria moto dei sogni…

Per contrastare gli elevati prezzi di listino, attraverso la proposta del «Top Usato», anche coloro in possesso di un budget inferiore hanno avuto modo di portare a casa la moto o lo scooter desiderato da tempo.

Tutto per le due ruote

A soddisfare la curiosità dei visitatori sono stati anche gli stand dedicati alla cura e alla manutenzione del veicolo, alla sua sua implementazione in fatto di prestazioni senza togliere spazio all’abbigliamento e al tempo libero dedicato alle due ruote.

Per quanto concerne il campo degli strumenti da lavoro dedicati alla cura del mezzo o al lavoro meccanico, ricordiamo la Milwaukee che per l’occasione ha offerto prodotti professionali a prezzi scontatissimi.

Per i giovanissimi appassionati dei due tempi la Di Carmine Technologies, ha messo in mostra esclusive tecnologie di fusione che hanno consentito di realizzare un pistone che migliora la resistenza e riduce peso e attrito nel cilindro. Da segnalare anche la produzione di pistoni per i kart da competizione.

Che senso avrebbe tener cura della meccanica e della carrozzeria della propria moto tralasciandone la sicurezza? A questa ci pensa Patrolline group che, oltre a produrre antifurti per camper, auto ed e-bike, si dedica anche alle due ruote a motore con un’ampia gamma di antifurti alla portata di tutti, dall’entry level max 3.0 al più completo dell’offerta max 5.0.

Per l’abbigliamento, indispensabile per comfort e sicurezza, era presente la SPARK, un’azienda made in Italy che da sempre si dedica all’undergarment tecnico ovvero a tutto l’abbigliamento tecnico che si indossa sotto il casco, la tuta per la pista o la giacca da strada. Sul loro sito, o presso i loro rivenditori, è ricca l’offerta di sottocaschi di ogni genere, maglie termiche e quant’altro si possa desiderare.

Ultimo, ma non per importanza, lo stand di Insta360, che si è presentata al Motodays con numerose soluzioni per i bikers che amano immortalare i propri viaggi su strada o, i più audaci, le uscite più pistaiole, con telecamere performanti.

A sorprendere gli interessati ci ha pensato di certo il catalogo di insta360 che, in occasione della fiera, ha rivisitato completamente il proprio listino prezzi proponendo sconti fino al 43%.

Sfide amatoriali e Campionati Italiani

Momento di grande attrazione le sfide proposte ai bikers per quest’edizione, tra le più nuove e curiose e quelle riconfermate da anni. Ad evento terminato possiamo annunciarne i vincitori.

Trial Indoor

A vincere la gara valida per il campionato nazionale, sul fronte maschile, è stato Matteo Grattarola, seguito da un agguerrito Mattia Titli; sul gradino più basso del podio troviamo Lorenzo Gandola.

Sul fronte femminile i tre nomi di spicco, in rigoroso ordine, sono quelli di Andrea Sofia Rabino – prima classificata –, Alessia Bacchetta e Martina Gallieni che conquista uno splendido terzo posto.

«1000 curve»

Sin da subito si è rivelata come una tra le sfide più avvincenti e in grado di mettere a dura prova i 70 partecipanti che hanno affrontato tracciati impegnativi attraverso il Lazio settentrionale.

Numeri impensabili quelli dei vincitori della sfida, che contano a pari merito 3.980 curve effettuate durante la gara da Berardino Ciotola su Ducati Multistrada 1200 Enduro e Andrea Agostini su KTM 1290.

Sono invece 2.070 le pieghe effettuate dalla vincitrice della categoria femminile Costanza Dolfini su Yamaha XSR 700 Tribute.

Conquista il primo posto tra gli equipaggi «a coppie» il duo formato da Pasquale Zaffino e Antonia Castravet su BMW F750GS totalizzando un complessivo di 1.840 curve.

Tourguiding: in giro per il mondo

Ammonta a 45 il numero dei motociclisti che hanno deciso di prender parte ai Tourguiding in giro per i tre continenti: Africa, Europa e America.

Coloro che si sono iscritti a queste vere e proprie avventure a due ruote per il mondo, saranno guidati da promotori e Tour Operator quali Hat series, 1000 Sassi, 20000 pieghe, Liber Moto e Moto explora.

Dalle richieste dei partecipanti sembra sia l’Africa… la destinazione più richiesta.

Il Motodays farà ritorno il prossimo anno per la sua quattordicesima edizione nelle date previste del 6-8 marzo 2026 sempre presso nuova Fiera di Roma.

[ Cristiano Fortini ]

I dibattiti

Sostantivo femminile

Gli invitati: da Cuba al Marocco…