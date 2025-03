Aprilia presenta le nuove medie sportive RS 660 e RS 660 Factory

La RS 660, della Casa di Noale, è più potente e aerodinamica e offre un’elettronica ancora più evoluta; questa versione è offerta a 11.799 Euro mentre per la RS 660 Factory, equipaggiata fra l’altro con sospensioni Ohlins pluri-regolabili, ne serviranno 13.999 Euro

Questo mese arriva in concessionaria la nuova Aprilia RS 660, acquistabile dagli amanti della guida sportiva e dinamica anche su strada al prezzo di 11.799 Euro, f.c.

Questa media sportiva italiana, che si pone come riferimento di categoria, è stata arricchita con numerose migliorie: dalla carenatura con nuove winglets aerodinamiche che aumentano la stabilità, al nuovo pacchetto elettronico che, già al top nella precedente versione, guadagna anche il launch control e una nuova raffinata strumentazione a colori.

Il peso di soli 183 kg in ordine di marcia, unito ai 105 cavalli del rivisto motore bicilindrico, migliora ulteriormente il già eccellente rapporto peso/potenza di questa particolare moto che, dal punto di vista estetico, viene proposta nelle due inedite colorazioni Venom Yellow e Blue Marlin.

Alla versione «normale» si aggiunge la nuova RS 660 in allestimento Factory, una denominazione che contraddistingue le versioni più esclusive e performanti delle sportive Aprilia, riconosciute dagli appassionati per la loro raffinatezza di origine racing, che si traduce in un’esperienza di guida unica in pista e in strada.

Aprilia RS 660 Factory, che dispone di serie di evolute sospensioni Öhlins pluriregolabili e nuove grafiche dedicate, è proposta al prezzo di 13.999 Euro, f.c.

[ Andrea Colomba ]