Premio «Auto Europa 2027»: le magnifiche sette finaliste!

Lo «spessore» delle sette auto giunte in finale nell’ambito del prestigioso premio dell’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive sottolinea che l’industria dell’auto europea, nonostante il momento e le incertezze politiche, può ancora dire autorevolmente la sua

Nonostante il difficile momento, l’automotive europea dimostra voglia di riscatto e volontà di non piegarsi all’offensiva orientale che, strategie commerciali e di prodotto a parte, ha stabilito una testa di ponte in territorio comunitario con l’apertura dello stabilimento della coreana Hyundai dedicato alla produzione della Ioniq 3 in Turchia che supera così ogni tipo di problematica legata all’extraterritorialità di soggetti non comunitari.

A questo si aggiungono la crescente importanza del green, elettrico o ibrido che sia, e le tante incongruenze e, ultimamente, alcuni ripensamenti di qualche politico comunitario, fenomeni e comportamenti che costano miliardi (e posti di lavoro) all’intera collettività.

Tutto questo ha avuto probabilmente gioco anche nella valutazione dei giornalisti e degli opinion leader in giuria che hanno indicato le finaliste nelle sette seguenti auto: Alpine A390, BMW iX3, Hyundai Ioniq 3, Lancia Gamma, Renault Clio, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60.

Si tratta di vetture che indicano concretamente le trasformazioni in atto nell’industria automobilistica europea pur rappresentando ogni tipo di alimentazione e che comunque confermano che il settore europeo dell’auto conserva competenze, capacità produttive e margini di innovazione per restare protagonista del mercato.

Vale comunque notare che l’elettrico continua a erodere spazi alle alimentazioni tradizionali ma questo non avviene in generale, visto anche il costo di questo tipo di modelli fra le finaliste, bensì nella fascia di prezzo medio-alta del mercato.

Le votazioni

Il 26 e 27 ottobre 2026 i giornalisti specializzati che compongono l’associazione e la giuria formata dagli opinion leader procederanno all’assegnazione dell’importante riconoscimento nella sede di Bosch Italia, a Milano.

Grande rilevanza avrà il voto del pubblico che potrà esprimere le proprie preferenze collegandosi da subito al link www.premioautoeuropa.it

Ed ecco, in rigoroso ordine alfabetico, una breve descrizione dei modelli che si possono già fregiare del titolo di «Finalista Premio Auto Europa 2027».

[ Tony Colomba ]

[ Le sette finaliste del Premio «Auto Europa 2027» ]

www.premioautoeuropa.it

► ALPINE A390

LA SPORT-FASTBACK ELETTRICA CHE UNISCE PRESTAZIONI E PRATICITÀ

La A390 è una sport-fastback elettrica progettata per combinare il carattere sportivo di Alpine con la versatilità necessaria nell’uso quotidiano. Le proporzioni slanciate, le superfici scolpite e la firma luminosa a LED definiscono un design distintivo, mentre l’abitacolo punta su materiali ricercati e sedili sportivi.

L’abitacolo della A390 integra un’interfaccia digitale con schermo centrale da 12 pollici e il sistema Alpine Portal, dotato di servizi Google integrati. Per chi cerca un’esperienza sonora di qualità, è disponibile anche l’impianto Devialet ad alta fedeltà con 13 altoparlanti. La A390 adotta una batteria da 89 kWh e tre motori elettrici, con trazione integrale e sistema Alpine Active Torque Vectoring.

La versione GT sviluppa 400 CV, raggiunge i 100 km/h da fermo in 4,8 secondi e dichiara un’autonomia fino a 555 km nel ciclo WLTP. La più prestazionale GTS arriva a 470 CV, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi.

► BMW iX3

LA NUOVA ERA ELETTRICA DELLA NEUE KLASSE

La nuova BMW iX3 è una Sport Activity Vehicle completamente elettrica sviluppata sulla piattaforma Neue Klasse. Il design inaugura un nuovo linguaggio stilistico per il marchio, con superfici pulite e una reinterpretazione moderna del doppio rene anteriore. L’aerodinamica è stata ottimizzata per contenere i consumi e favorire l’autonomia. La produzione europea avviene nello stabilimento BMW di Debrecen, in Ungheria.

La BMW iX3 utilizza la tecnologia BMW eDrive di sesta generazione e un’architettura elettrica a 800 Volt. La versione 50 xDrive dispone di trazione integrale, 469 CV e una batteria con capacità di 109 kWh. L’autonomia arriva fino a 805 km WLTP, mentre la potenza massima di ricarica in corrente continua raggiunge 400 kW. La iX3 40, con trazione posteriore e batteria da 83 kWh, ha una autonomia di 635 km WLTP e potenza di ricarica DC fino a 300 kW.

► HYUNDAI IONIQ 3

LA COMPATTA ELETTRICA PUNTA SU SPAZIO E AUTONOMIA

La Hyundai Ioniq 3 è una hatchback elettrica a cinque porte sviluppata per il mercato europeo e prodotta nello stabilimento turco di İzmit. Superfici scolpite e una linea del tetto studiata per favorire l’aerodinamica tratteggiano una vettura dal carattere moderno, riconoscibile per la firma luminosa a pixel, elemento distintivo della famiglia Ioniq, e per una silhouette molto personale.

La Ioniq 3 ha dimensioni adatte agli spostamenti urbani e un abitacolo sfruttabile anche per le esigenze familiari grazie anche ad un bagagliaio dalla capacità complessiva di 441 litri. Il coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,26 Cx contribuisce a migliorare i consumi, soprattutto nei percorsi extraurbani e autostradali, con un’autonomia dichiarata che nelle versioni con batteria da 61 kWh arriva fino a 500 km.

► LANCIA GAMMA

LA FASTBACK CROSSOVER CHE RILANCIA L’AMMIRAGLIA ITALIANA

La nuova Lancia Gamma è una crossover fastback che viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi utilizzando la piattaforma STLA Medium. La carrozzeria abbina un profilo slanciato a un’impostazione rialzata, con una firma luminosa anteriore che richiama il nuovo family feeling introdotto dalla Ypsilon e gruppi ottici posteriori a T. Il progetto punta a coniugare eleganza, presenza su strada e funzionalità per l’utilizzo quotidiano.

L’abitacolo interpreta in chiave contemporanea l’idea di salotto italiano, con particolare attenzione ai materiali, alle finiture e alla pulizia visiva della plancia.

La gamma comprende una motorizzazione ibrida da 145 CV e versioni completamente elettriche. Queste ultime sono disponibili con potenze di 230 e 245 CV, con autonomie dichiarate rispettivamente superiori a 540 e 740 km. Al vertice si colloca la variante elettrica a trazione integrale da 375 CV, con autonomia fino a 675 km.

► RENAULT CLIO

LA SESTA GENERAZIONE PUNTA SU EFFICIENZA E TECNOLOGIA

La nuova Renault Clio rinnova la propria identità con un design più deciso e dinamico. L’abitacolo introduce una dotazione tecnologica di livello superiore con due display da 10,2 pollici e il sistema multimediale openR link con Google integrato.

Il fulcro della gamma è il sistema full hybrid E-Tech da 160 CV, che abbina un motore benzina da 1,8 litri a due unità elettriche, e garantisce un consumo medio di 3,9 l/100 km oltre a un’autonomia complessiva fino a 1.000 km. La Clio full hybrid privilegia fluidità ed efficienza, soprattutto in città e nei percorsi caratterizzati da frequenti rallentamenti e ripartenze. In queste condizioni, il sistema può consentire di viaggiare in modalità elettrica per una parte significativa del tempo, fino all’80% secondo i dati dichiarati dal costruttore. Completano l’offerta il motore benzina TCe da 115 CV e la variante bifuel Eco-G alimentata a benzina e GPL da 120 CV.

► VOLKSWAGEN T-ROC

LA SECONDA GENERAZIONE CRESCE E SI ELETTRIFICA

La seconda generazione della Volkswagen T-Roc evolve nel segno di un design più deciso, maggiore spazio a bordo e una gamma interamente elettrificata. Il frontale si distingue per le forme più incisive e i gruppi ottici dal disegno moderno, mentre al posteriore il lunotto inclinato e lo spoiler sul tetto sottolineano il carattere dinamico della carrozzeria. L’aumento delle dimensioni si traduce in più spazio per i passeggeri posteriori e in una maggiore capacità di carico, mentre l’efficienza aerodinamica è migliorata grazie a un coefficiente di resistenza pari a 0,29 Cx.

La gamma della nuova T-Roc comprende i motori benzina 1.5 eTSI mild hybrid a 48 Volt da 116 e 150 CV, entrambi abbinati al cambio automatico DSG a 7 rapporti. La versione full hybrid, invece, abbina il motore 1.5 TSI a un sistema elettrico con batteria da 0,6 kWh e trasmissione dedicata, per una potenza di sistema di 136 o 170 CV.

► VOLVO EX60

LA NUOVA FRONTIERA DEL SUV ELETTRICO SVEDESE

La Volvo EX60 è un SUV premium completamente elettrico che interpreta in chiave tecnologica il tradizionale linguaggio stilistico scandinavo del marchio. Le superfici pulite, il frontale dal disegno essenziale e la silhouette aerodinamica contribuiscono a definire un’identità elegante, nella quale la ricerca estetica si accompagna all’efficienza.

La gamma della EX60 comprende tre configurazioni, tutte basate su un’architettura elettrica a 800 Volt. La versione P6 ha trazione posteriore, una batteria da 83 kWh e una potenza dichiarata di 374 CV, con un’autonomia massima di 611 km WLTP. La P10 AWD passa alla trazione integrale, utilizza un accumulatore da 95 kWh e sviluppa 510 CV, raggiungendo un’autonomia dichiarata fino a 660 km. Al vertice della gamma si colloca la P12 AWD con batteria da 117 kWh, potenza di 680 CV e autonomia massima di 810 km WLTP.

Il premio organizzato dall’Unione dei Giornalisti Italiani dell’Automotive (UIGA), come ogni anno permette al grande pubblico di VOTARE il modello preferito collegandosi al seguente link: premioautoeuropa.it

L’UIGA – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive dal 1987 promuove il premio «Auto Europa» che viene assegnato annualmente alla vettura più significativa della produzione europea sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

Il tuo voto, in affiancamento a quello della Giuria Tecnica, dovrà definire una graduatoria tra le sette finaliste in base ad un giudizio che oltre al design dovrà considerare l’originalità del progetto e la completezza della gamma disponibile.



La partecipazione è su base volontaria e prevede il trattamento dei dati personali secondo le modalità specificate nel documento di Privacy & Data Security disponibile a fondo pagina nel portale.

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