Blastness e Primerent introducono il noleggio premium di Primerent nei siti ufficiali degli hotel clienti

La prenotazione diretta si trasforma da semplice transazione in vera esperienza

Blastness – azienda leader nelle tecnologie e nei servizi per le prenotazioni alberghiere – e Primerent – leader europeo con vent’anni di esperienza nel noleggio di auto di lusso a breve e medio termine -sono entrate in partnership per introdurre la mobilità premium nell’ambito del processo di prenotazione degli hotel clienti del servizio di noleggio auto di lusso.

Blastness sarà il partner esclusivo di Primerent per questo tipo di servizio: grazie all’integrazione sviluppata sulle piattaforme Blastness, gli hotel di alta fascia potranno offrire ai loro ospiti un servizio di car rental luxury già nel corso della prenotazione effettuata sul sito ufficiale della struttura.

In un mercato in cui le grandi piattaforme online hanno costruito il proprio vantaggio sull’integrazione dei servizi, questa partnership dona valore strategico al canale diretto degli hotel che possono così mettere a disposizione dei propri ospiti una selezione di veicoli premium e luxury – SUV, berline, cabrio, sportive e van – difficilmente disponibili attraverso i tradizionali operatori di autonoleggio.

Ulteriore caratteristica distintiva di questo servizio è l’approccio concierge, pensato per garantire la massima comodità e personalizzazione: rispetto ad un noleggio tradizionale, l’auto può essere consegnata e ritirata direttamente nel luogo indicato dal cliente, eliminando la necessità di recarsi presso un punto di noleggio tradizionale.

L’iniziativa scaturisce dall’evoluzione del direct booking promosso da Blastness, che da oltre vent’anni supporta gli hotel nel rafforzamento del canale diretto attraverso tecnologie avanzate e servizi ad alto valore aggiunto; aderendo a tale iniziativa l’hotel amplia così – a vantaggio della propria clientela – ruolo e contenuti del suo sito ufficiale.

Il servizio, interamente gestito da Primerent e integrato nelle piattaforme Blastness, sarà facilmente attivabile dalle strutture senza costi di implementazione né impatti operativi. L’utente, una volta definito il soggiorno, potrà scegliere tipologia di veicolo, modello e dettagli di consegna e ritiro per un servizio door-to-door.

Oltre all’integrazione nel percorso di prenotazione online, il servizio sarà disponibile, in modo più tradizionale, anche direttamente in hotel dove gli ospiti potranno richiedere il noleggio premium durante il soggiorno, accedendo all’offerta Primerent una volta arrivati in struttura.

Per gli hotel, l’iniziativa rappresenta una nuova opportunità di ancillary revenue e uno strumento per aumentare il valore del canale diretto. Per l’ospite, significa poter accedere a un servizio premium affidabile con un processo più semplice, fluido e personalizzato.

Il potenziale dell’iniziativa è confermato anche dall’evoluzione del mercato. Secondo Driverso’s Analysis Lab, il mercato europeo del noleggio auto di lusso, che a fine 2023 valeva 169 milioni di euro, potrebbe raggiungere i 714 milioni entro il 2030.

Un trend che riflette la crescente centralità dei servizi premium nella costruzione di esperienze di viaggio sempre più personalizzate, fluide e ad alto valore aggiunto.

Le dichiarazioni

Andrea Delfini, Founder e CEO di Blastness: “Oggi gli hotel hanno bisogno di strumenti in grado non solo di aumentare la conversione, ma anche di arricchire l’esperienza di acquisto e generare nuovo valore lungo tutto il customer journey. Integrare servizi premium all’interno della prenotazione diretta significa offrire agli ospiti un’esperienza più personalizzata, rafforzando al tempo stesso competitività e redditività delle strutture”.

Nicola Contaldi, General Manager di Primerent: “All’interno dell’hospitality, ogni interazione conta. Portare la mobilità dentro l’esperienza dell’hotel significa eliminare frizioni e creare nuovo valore, sia per l’ospite sia per la struttura. Grazie alla collaborazione con Blastness possiamo offrire alle strutture ricettive uno strumento concreto per valorizzare la relazione con l’ospite, integrando la mobilità premium in una fase strategica della customer journey in modo semplice, immediato e coerente con gli standard dell’hotel. È una soluzione che contribuisce a rafforzare il canale diretto della struttura e a presidiare con maggiore continuità l’esperienza complessiva dell’ospite”.

[ Redazione Motori360 ]