Grande successo a Goodwood per l’asta Bonhams

L’asta per il trentesimo anniversario di Bonhams al Goodwood Festival si conclude con numeri record e vendite esaltanti

Con ben 240 lotti venduti la Bonhams Cars conquista Goodwood e il cuore degli appassionati. 150 lotti al mattino e 90 il pomeriggio hanno intrattenuto appassionati e collezionisti giunti a Goodwood da tutto il mondo.

https://www.bonhams.com/auction/27997/goodwood-festival-of-speed/

Tra le tante vendite ricordiamo 2 Mercedes-Benz SLR McLaren; nello specifico una Roadster venduta a 327.750 £ e una coupé in edizione limitata Crown Edition a 379.500. Prezzi decisamente importanti che confermano ancora una volta l’interesse dei collezionisti nei confronti di questo modello sempre più esotico e ricercato.

Un’altra vendita di grande rilievo è stata quella della iconica Aston Martin DB5 del 1964. Non la ricordate? Nessun problema, vi rinfreschiamo la memoria presentandovi l’agente segreto più famoso di sempre: James Bond. La meravigliosa Aston non versava di certo in ottime condizioni, ma un facoltoso collezionista, desideroso di donarle nuova linfa, ha offerto 326.000 £, ben al di sopra della stima iniziale.

Ultima ma non meno importante, anzi, oserei dire la vera ciliegina sulla torta dell’asta Bonhams una incredibile Koenigsegg. Nello specifico si tratta della Koenigsegg CCGT GT1 Competition Coupé del 2007. In Svezia avevano creato questo mostro da pista per correre alla 24 Ore di Le Mans. Purtroppo le stringenti modifiche al regolamento hanno distrutto i sogni di gloria degli svedesi, che però hanno dato vita a un prodotto unico ed esclusivo. Ah già, prezzo, ben 3.319.000 £, non proprio quattro spiccioli ma decisamente giustificati dalla particolarità del prodotto.

Grande successo anche per i modelli scratch di Gerald Wingrove MBE, che hanno ricevuto offerte ben al di sopra delle loro quotazioni. Alcune opere sono infatti state vendute a circa 20 mila sterline.

E le sorprese non sono finite…

In anteprima per la prossima vendita, è stata esposta una iconica Porsche RSR Coupé R7 con livrea Martini. Cos’ha di speciale questa tedesca? Beh nel suo palmares compare un quarto posto alla 24 Ore di Le Mans del 1973. In mostra anche la seconda Land Rover di serie costruita, e la Lotus-Cosworth type 79 vincitrice del Campionato del Mondo con Mario Andretti nel 1978.

Altra ospite di lusso la Ford GT più famosa del web, ovvero quella del collezionista Shmee150, vestita di una speciale livrea disegnata dall’artista britannico Lhouette. L’opera d’arte sarà poi venduta all’asta di beneficienza Pop X Culture di Bonhams il 18 Ottobre a Londra, e il devoluto sosterrà la CALM ovvero una campagna contro i disturbi mentali.

La prossima tappa di Bonhams è il 18 Agosto in California, dove certamente ne vedremo delle belle e non è da escludere che anche questa volta possa esserci qualche sorprendente pezzo da novanta.

[ Ermanno Ceccherini ]