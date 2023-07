A Torino la cerimonia del taglio del nastro per le celebrazioni dei 90 anni del MAUTO

Oggi alle 11.00, a Torino, l’appuntamento che apre le celebrazioni di MAUTO90, l’unico momento in cui sono riuniti tutti insieme per una foto celebrativa nel Museo dell’Automobile di Torino i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che organizzano iniziative ed eventi in occasione dell’importante anniversario

Davanti alla splendida ITALA 35/45 HP «Palombella» del 1907 (nella foto), una delle favorite dalla Real Casa Savoia, in particolare della regina Margherita, per la quale fu costruita e da lei battezzata la «Palombella». Raffinata nella sua carrozzeria, sono da notare in questo lussuoso «limousine landaulet» le maniglie d’argento foggiate ad aquila e la scaletta di accesso ribaltabile sotto lo sportello. Il telaio è identico a quello della famosa «Itala» vincitrice della Pechino-Parigi del 1907.

Lunedì 17 luglio 2023 ore 11,00

Piazzetta Reale, 1 – Torino

(Musei Reali – Giardino Ducale)

Con la partecipazione dei vertici e dei rappresentanti di:

Accademia Albertina di Belle Arti,

ACI Torino,

ASI, Automobile Club Storico Italiano

Camera di commercio di Torino,

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia,

Consulta di Torino,

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,

Gallerie d’Italia Torino,

GAM – Galleria d’Arte Moderna,

Heritage Hub,

IAAD – Istituto d’Arte Applicata e Design,

IED – Istituto Europeo di Design

Juventus Museum,

MAO – Museo d’Arte Orientale,

Musei Reali,

Museo Nazionale dell’Automobile,

Museo Nazionale del Cinema,

OGR Torino,

Palazzo Madama,

PAV – Parco Arte Vivente,

Pinacoteca Agnelli,

Politecnico di Torino,

Polo del ‘900,

Reale Mutua,

Reggia di Venaria,

Teatro Regio,

Turismo Torino e Provincia,

Università degli Studi di Torino,

Unione Industriali di Torino.