THC firma storico accordo quadro per un massimo di 120 elicotteri Airbus

Il principale fornitore di servizi elicotteristici commerciali dell’Arabia Saudita sigla accordo all’HAI Eli-Expo in California

Il principale fornitore di servizi elicotteristici commerciali dell’Arabia Saudita, interamente di proprietà del Public Investment Fundi, ha firmato uno storico accordo quadro con Airbus in occasione dell’HAI Heli-Expo, tenutosi all’Anaheim Convention Center, in California.

L’accordo quadro comprenderà fino a 120 elicotteri Airbus di vario tipo che saranno consegnati nei prossimi cinque-sette anni. L’accordo prevede un ordine fermo per otto H125 e 10 H145, opzioni convertite da un contratto precedente, che porteranno la flotta totale di elicotteri Airbus di THC a 60, 25 dei quali sono già in servizio. I nuovi elicotteri H125 supporteranno la gamma di servizi di THC in settori quali il lavoro aereo e il turismo. Gli H145 saranno utilizzati in una varietà di ruoli, tra cui i servizi medici di emergenza (EMS) e il trasporto aziendale.

Compagnia all’avanguardia

The Helicopter Company è all’avanguardia nello sviluppo dei servizi di elicotteri commerciali in Arabia Saudita, avendo introdotto l’H145 per i servizi medici di emergenza (EMS) e operando sia l’H145 che l’H125 a supporto del Rally Dakar. Lo scorso anno l’azienda ha inoltre preso in consegna il suo primo ACH160 per le operazioni turistiche di Red Sea Global.

I modelli di Airbus

L’H125, il modello più venduto al mondo, ha accumulato più di 40 milioni di ore di volo con oltre 5.350 elicotteri attualmente in servizio. Il modello, noto per la sua robustezza, versatilità, alte prestazioni in temperature elevate e ad alta quota, è ampiamente utilizzato in missioni fortemente impegnative.

L’H145 di Airbus, progettato per offrire prestazioni eccellenti in tutto l’inviluppo di volo e ultimo nato della gamma di prodotti bimotore dell’azienda da quattro tonnellate, ha capacità di missione e flessibilità integrate, ed è particolarmente adatto per operare ad alta quota e a temperature elevate. Sono oltre 1.675 gli elicotteri di questa famiglia attualmente in servizio, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo. L’«impronta» acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

THC e la Visione 2030

THC è stata fondata nell’ambito della strategia del Public Investment Fund (PIF) del’Arabia Saudita per attivare nuovi settori nel Paese che supportino la realizzazione della Visione 2030, creando un ecosistema totalmente nuovo per i servizi di aviazione generale e introducendo servizi di trasporto sicuri ed efficienti in tutto il Regno. THC è il principale operatore elicotteristico commerciale del Regno, operativo dalla metà del 2019. Attualmente THC dispone di 47 aeromobili che servono diversi segmenti, tra cui i servizi medici di emergenza (EMS), il lavoro aereo, i charter privati e il turismo. Ulteriori informazioni sui loro servizi e sull’impegno a costruire l’ecosistema dell’aviazione nella regione e oltre, sono disponibili presso lo stand

Sviluppo di ecosistemi avanzati di mobilità aerea

Airbus e LCI, azienda leader nel settore dell’aviazione, hanno annunciato un accordo di collaborazione per lo sviluppo congiunto di ecosistemi per la mobilità aerea avanzata (AAM). La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di scenari di partnership e modelli di business in tre aree fondamentali dell’AAM: strategia, commercializzazione e finanziamento. Entrambi i partner collaboreranno allo sviluppo di prospettive e previsioni di mercato per la Mobilità Aerea Avanzata, condurranno ricerche di settore e sfrutteranno l’analisi dei dati per comprendere nuove applicazioni e missioni. Sosterranno lo sviluppo di nuove soluzioni AAM e valuteranno nuove strutture commerciali in settori quali le flotte, le batterie e le soluzioni di rete di ricarica. Nell’ambito della collaborazione, LCI diventerà un partner finanziario chiave per i progetti di mobilità aerea avanzata di Airbus relativi a determinati tipi di missione, come i servizi medici di emergenza, sfruttando il proprio network per favorire l’adozione e l’accettazione a livello globale. Esplorerà inoltre soluzioni innovative di leasing e finanziamento per i potenziali clienti di CityAirbus NextGen. Airbus ha completato l’assemblaggio del suo CityAirbus NextGen e ha attivato il veicolo alla fine del 2023. Nella fase successiva, l’azienda inizierà la campagna di test del veicolo, durante la quale utilizzerà il suo nuovo centro di test per la mobilità aerea avanzata a Donauwörth, in Germania. Airbus sta inoltre espandendo il suo network globale e le sue partnership per creare un ecosistema unico che favorisca un mercato AAM di successo e redditizio.

