STARLUX ordina gli A350F e altri widebody A330neo

Importante accordo durante il Singapore Airshow, STARLUX ordina cinque nuovissimi cargo

La compagnia aerea STARLUX Airlines di Taiwan ha siglato un ordine fermo per cinque nuovissimi cargo A350F e altri tre aeromobili widebody A330neo. L’accordo è stato firmato nel corso del Singapore Airshow da KW Chang, Presidente di STARLUX Airlines, e da Christian Scherer, CEO della divisione Commercial Aircraft di Airbus. STARLUX Airlines opera una flotta passeggeri interamente Airbus che include già l’A350-900, l’A330neo e l’A321neo. L’A350F sarà operato da STARLUX Cargo su alcune delle rotte cargo più trafficate del mondo.

Carico utile fino a 111 tonnellate

Attualmente in fase di sviluppo, l’A350F può trasportare un carico utile fino a 111 tonnellate e può volare fino a 4.700 miglia nautiche (8.700 chilometri) a costi significativamente inferiori rispetto a qualsiasi altro cargo oggi disponibile. L’A350F consentirà a STARLUX Cargo di servire tutti i mercati del cargo pesante nel mondo. Alimentato dai più recenti motori Rolls-Royce Trent-XWB97, l’aereo porterà a una riduzione dei consumi di carburante e di emissioni di anidride carbonica fino al 40% rispetto al 747F e sarà almeno il 20% più efficiente del suo concorrente.

Emissioni ridotte

L’A350F dispone della più grande porta cargo sul ponte principale del settore, e la lunghezza e capacità della fusoliera sono ottimizzate per i pallet e i container standard del settore. Oltre il 70% della cellula è realizzato con materiali avanzati, risultando in un peso al decollo inferiore di 46 tonnellate rispetto modello concorrente. L’A350F è anche l’unico aereo cargo che soddisferà pienamente gli standard ICAO sulle emissioni di CO ₂ che entreranno in vigore nel 2027.

Flotta moderna ed efficiente

Con l’ordine aggiuntivo per l’A330neo, STARLUX Airlines continuerà a costruire una delle flotte passeggeri più moderne ed efficienti, offrendo i più alti livelli di comfort in volo. L’ordine aggiuntivo porterà la flotta di A330neo da quattro a sette, con un aeromobile dotato di una cabina premium a due classi composta da 28 posti in classe business e 269 posti in classe economica. Gli aeromobili widebody di Airbus sono particolarmente apprezzati dalle compagnie aeree dell’Asia-Pacifico, dove si contano quasi 900 aerei in servizio e 190 in consegna.

Trend positivo: numeri record

A fine gennaio, la Famiglia A350 di ultima generazione aveva registrato oltre 1.200 ordini da 57 clienti in tutto il mondo, inclusi 50 per l’A350F da nove fra le principali compagnie aeree cargo. Nella categoria degli aeromobili di medie dimensioni, la Famiglia A330neo continua a guadagnare slancio, con quasi 300 ordini fermi da parte di 28 clienti.

[ Riccardo Collacciani ]