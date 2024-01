Qatar Airways torna a Venezia

La compagnia qatariota conta al momento oltre 170 destinazioni e, con l’espansione del network, non mancheranno ulteriori riconoscimenti come il premio «World’s Best Business Class» di Skytrax vinto l’anno scorso per la decima volta

Qatar Airways annuncia l’espansione del suo network 2024 con nuove entusiasmanti destinazioni e riprese, prenotabili già prima dell’arrivo del nuovo anno. I passeggeri possono iniziare a pianificare i loro viaggi estivi 2024 con la ripresa della rotta di Venezia a giugno, seguita dalla nuova destinazione Amburgo a luglio. Questi gateway contribuiranno ad incrementare l’attività economica e turistica, collegandosi al pluripremiato network di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways. Per la rotta di Venezia è prevista una forte domanda da parte di destinazioni come Giappone, Cina e Australia, mentre Amburgo fungerà da porta d’accesso per Sudafrica, Thailandia e Filippine.

Le parole dell’A.D. Badr Mohammed Al-Meer

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha commentato: “Mentre quest’anno volge al termine, siamo lieti di presentare ai nostri passeggeri nuove ed entusiasmanti opportunità di viaggio per l’anno 2024. A partire dalla ripresa dei collegamenti con Venezia al volo inaugurale per Amburgo, Qatar Airways e il suo hub, l’Aeroporto Internazionale di Hamad, continuano a posizionarsi sulla mappa globale come gateway leader per i viaggi e la connettività internazionale. Non vediamo l’ora di vedere i nostri passeggeri scoprire nuove esperienze e volare verso le loro destinazioni preferite”.

Espansione dell’orario invernale

Gli annunci arrivano a seguito della recente espansione dell’orario invernale di Qatar Airways, che include un aumento delle frequenze dei voli verso le principali destinazioni leisure, tra cui Amsterdam, Bangkok, Barcellona, Belgrado e Miami, con collegamenti attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport di Doha. Rotta su Venezia – sette voli settimanali a partire dal 12 giugno 2024 Volo giornaliero da Venezia a Doha con partenza alle 16:50 e arrivo alle 23:10; volo giornaliero da Doha a Venezia con partenza alle 09:00 e arrivo alle 14:20.

Compagnia aerea pluripremiata

Qatar Airways ha vinto per la decima volta il premio «World’s Best Business Class» ai World Airline Awards 2023, gestiti dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo Skytrax. La compagnia aerea continua a essere sinonimo di eccellenza, aggiudicandosi anche i premi di Best Airline in the Middle East, World’s Best Business Class Lounge e World’s Best Business Class Lounge Dining, in occasione della prestigiosa premiazione che si è svolta durante il Paris Air Show di Parigi 2023. Qatar Airways ha vinto per ben sette volte il premio World’s Best Airline, votato da Skytrax (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Qatar Airways vola attualmente verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Aeroporto Internazionale di Hamad, votato da Skytrax come «World’s Best Airport» nel 2021 e nel 2022 consecutivamente. Quest’anno, l’Aeroporto Internazionale di Hamad è stato classificato da Skytrax come il secondo miglior aeroporto del mondo e ha ricevuto il riconoscimento di «Best Airport» in the Middle East per la nona volta consecutiva, oltre a quello di «World’s Best Airport Shopping».

[ Marino Collacciani ]