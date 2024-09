Grande colpo in BYD: già operativo – come Special Advisor per il mercato europeo – il top manager Alfredo Altavilla

Il colosso cinese BYD punta a rafforzare e consolidare la propria presenza in Europa e lo fa andando a prendere Alfredo Altavilla, top manager con una invidiabile esperienza in molteplici campi, soprattutto in quello automobilistico, oltretutto ex braccio destro del compianto Sergio Marchionne.

Un invidiabile curriculum…

Alfredo Altavilla, laureato in Economia presso l’Università Cattolica di Milano, porta con sé una grande esperienza di leadership e di sviluppo del business:

da novembre 2012 ad agosto 2018 ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer per l’Europa, l’Africa e il Medio Oriente (EMEA) presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove è stato anche membro del Group Executive Council (GEC) e Responsabile del Global Business Development da settembre 2011;

ha anche ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di Iveco, Fiat Powertrain Technologies, Tofas e di Presidente esecutivo di ITA Airways fino a novembre 2022;

attualmente è anche Senior Advisor di CVC Capital Partners in Europa e membro del Consiglio di amministrazione di diverse società, tra cui Enerpac Tool Group, MSX, Ambienta SGR e Proma Group. Inoltre, fa parte del Comitato di investimento di Vasuky, un fondo Tech VC sponsorizzato da Rothschild & Co.

BYD continua quindi ad espandersi in Europa e la dichiarazione del vice-President Stella Li lo conferma: “L’aggiunta di Alfredo Altavilla al team europeo è un passo fondamentale nella nostra strategia di rafforzamento e consolidamento della presenza di BYD in questo importante mercato. Alfredo porta con sé una vasta esperienza nel settore automobilistico e una visione strategica che sarà preziosa nei nostri sforzi per posizionare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa”.

Questa scelta evidenzia l’impegno del marchio a rafforzare e consolidare la propria presenza in uno dei mercati più strategici a livello globale. Ricordiamo che nonostante varie defezioni di vari gruppi automobilisti al Salone di Parigi, BYD sarà presente per giocare un ruolo di primo piano.

Per BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e di batterie, l’Europa rappresenta un mercato chiave non solo per le sue dimensioni e la sua importanza economica, ma anche per la sua leadership nell’adozione di tecnologie sostenibili e per il suo forte impegno verso la mobilità elettrica. Con l’esperienza e la leadership di Alfredo Altavilla, il colosso cinese accelera nella sua missione di fornire soluzioni innovative e sostenibili in tutto il continente in grado di soddisfare ogni esigenza dei clienti.