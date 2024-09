Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition

Toyota toglie i veli alla GR Yaris da 280 cavalli che celebra la prima vittoria nei rally della sua gloriosa antenata Corolla Coupé

1973, la Toyota Corolla Coupé Rally Car porta a casa la sua prima vittoria nei rally. 51 anni dopo, nessun appassionato si è dimenticato di lei, e a quanto pare anche Toyota ricorda bene questa ricorrenza. Per celebrarla al meglio presenta sul mercato italiano l’ultima evoluzione in serie limitata della sua GR Yaris, la «TGR Limited Edition» e prende il nome dal reparto motorsport che segue il marchio in Italia.

Pochi esemplari, tanto divertimento

Saranno solo 51 le unità di GR Yaris TGR prodotte. 51 come gli anni che ci separano da questa prima iconica vittoria. Questa Toyota è subito riconoscibile grazie alla livrea che riprende forme e colori di quella del 1973 ma naturalmente in chiave moderna. Vestita di bianco con stripes rosse si lascia spingere volentieri dal collaudato 1,6 litri 3 cilindri da 280 cavalli e 390 Nm di coppia abbinato al nuovo cambio automatico (unica scelta disponibile).

I dettagli non si limitano al badge con il numero relativo alla Limited edition, ma proseguono nei cerchi forgiati e personalizzati nella finitura Heritage Gold, Tech Pack e pneumatici pronto pista; infatti troviamo i nuovissimi Pirelli P Zero Trofeo R, dei semislick che permettono alla GR Yaris di migliorare notevolmente le sue performance alle voci accelerazione, frenata, ingresso, percorrenza e uscita di curva. In sostanza il grip è elevato in ogni condizione, risultato così decisamente più performante della versione standard.

Edizione limitata? Prezzo importante

Eh già, spesso «Limited edition» e prezzo non vanno proprio a braccetto. Questa Toyota GR Yaris non fa eccezione con i suoi 67.000 euro. Questo gioiellino può essere acquistato direttamente dal sito toyota.it versando una caparra di 2.500 euro e scegliendo il concessionario Gazoo Racing più gradito e comodo. Nella cifra vicina ai 70 mila euro sono inclusi i test ride con la versione GR Yaris Rally 2, due VIP Pass per tutta la stagione del TGR Italia, il proprio nome sulla Rally 2 , abbigliamento specifico in stile GR e infine il telo copri auto con il numero progressivo coincidente a quello della propria auto.

Presentazione ufficiale dal vivo il prossimo ottobre e consegne previste entro la fine dell’anno non fanno che ingolosire ulteriormente chi è in attesa di una vettura tanto performante quanto particolare.

[ Ermanno Ceccherini ]