In Stellantis Italia, Alessio Scutari è il nuovo FIAT e Abarth Managing Director

Stellantis Italia continua la sua riorganizzazione, Alessio Scutari, quarantaseienne lucano, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza è il nuovo FIAT e Abarth Managing Director in Italia, la cui Country Manager Antonella Bruno è la Responsabile.

Scutari ha una larga esperienza nel settore automotive, a livello nazionale, europeo e globale, tra i principali ruoli ricoperti prima della posizione attuale, ha maturato competenze in ambito Marketing, Vendita e Post Vendita partendo dal brand Opel, per poi proseguire come Direttore Marketing Citroën Italia, Head of Brand Experience Alfa Romeo Global e Peugeot Managing Director in Italia; ora avrà la responsabilità di accompagnare FIAT nel suo piano strategico – annunciato lo scorso 11 luglio in occasione delle celebrazioni per i 125 anni del marchio – che porterà a confermare la sua posizione di guida del mercato in Italia e che vedrà nei prossimi anni il completo rinnovamento della gamma di prodotto.

La nuova gamma, disponibile in versione ibrida o 100% elettrica, prevede un lancio ogni anno nei prossimi tre anni, a partire dal lancio di Grande Panda disponibile in versione ibrida e 100% elettrica a cui seguirà entro la fine del 2025 anche la nuova versione ibrida dell’iconica 500 prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori.

Alessio Scutari ha dichiarato: “Sento la responsabilità di rappresentare FIAT e Abarth in Italia e la sfida di consolidare la posizione di guida del mercato italiano così come quella di accompagnare il marchio verso una mobilità sempre più sostenibile. Per raggiungere i risultati commerciali e soddisfare le aspettative dei clienti voglio rafforzare la collaborazione con la rete dei concessionari e la squadra dei collaboratori di Fiat e Stellantis in Italia”.

Alessio Scutari subentra a Giuseppe Galassi che va a ricoprire il ruolo di responsabile Marketing Communications riportando direttamente a Olivier François, CEO di FIAT&Abarth e Chief Marketing Officer Globale di Stellantis.