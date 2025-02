Maxim Yachts debutta in America, al Miami Boat Show 2025, con Max 44 R

Sbarca sul mercato americano, firmando un accordo con il dealer americano Legacy Marine, Maxim Yachts che sceglie, come palcoscenico per il debutto mondiale del Max 44 R, il Miami Boat Show 2025

L’approdo di Maxim Yachts sul mercato americano avviene in grande stile, con la presentazione, in anteprima mondiale al Miami Boat Show (dal 12 al 16 febbraio presso Herald Plaza, stand E543), del daycruiser Max 44 R che, motorizzato con tre fuoribordo Mercury Verado V10 da 400 cavalli, supera i 50 nodi.

L’esordio si avvale della collaborazione con Legacy Marine, primo dealer per il brand negli Stati Uniti che distribuirà in Florida tutta la gamma di daycruiser a partire da questo mese di febbraio.

Marc Forné, responsabile vendite di Maxim Yachts così commenta l’esordio: “Sono convinto che Max 44 R sia un modello ideale per il mercato nord-americano, grazie alle prestazioni e agli ampi spazi convertibili, ideali per momenti di svago e relax. Legacy Marine è il partner perfetto per farci conoscere in una zona particolarmente ricettiva per questa tipologia di imbarcazioni e sono orgoglioso di questa partnership”.

Anche il nuovo modello, come i precedenti del cantiere che ha sede a Barcellona, nasce dalla collaborazione tra Alex Cherigny, che ha firmato il design, e lo studio Isonaval, che si è occupato dell’ingegneria. Cuore del progetto deI nuovo 44 piedi, è la tripla motorizzazione fuoribordo da 1.200 cavalli totali «firmata» Mercury Verado che permette al Max 44 R di superare i 50 nodi, ma il cliente potrà optare per tre Yamaha da 450 cavalli.

La zona di pilotaggio comprende una console di guida in fibra di carbonio a quattro posti, oltre al sedile del pilota, con due schermi Garmin da 16 pollici e 11 indicatori analogici.

L’area centrale del ponte principale è stata disegnata come un ambiente flessibile, arredato con due tavoli pieghevoli per dieci persone, quattro divani (di cui uno provvisto di due frigoriferi portatili) e 16 poggia-bicchieri.

L’hard-top in fibra di carbonio è stato integrato con un sistema audio JL con due altoparlanti sull’hard-top e sei distribuiti intorno all’imbarcazione. Sia a prua che a poppa c’è un’area prendisole e la zona poppiera ha un ampio spazio di stivaggio.

Con un piano cottura, un lavello, due grandi frigoriferi, con la possibilità di installare altri due, e una macchina per il ghiaccio la cucina garantisce ogni confort. Nel sottocoperta ci sono due cabine doppie, una delle quali può essere trasformata in area relax.

[ Andrea Colomba ]