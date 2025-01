Alpine scende in acqua… firmata partnership con la francese BENETEAU

Al Salone Internazionale Boot Düsseldorf due leggendarie colonne portanti dell’industria francese sono orgogliose di annunciare una collaborazione a lungo termine: BENETEAU, leader francese della nautica da diporto, e Alpine, specializzata nelle auto sportive innovative. Non mancherà la collaborazione del BWT Alpine Formula One Team

BENETEAU e Alpine, aziende di fama internazionale con oltre due secoli di esperienza acquisita sotto l’egida della bandiera francese, ridefiniranno i concetti di lusso e design sportivo per attrarre, con il loro stile inconfondibile, una nuova generazione di appassionati alla ricerca di sensazioni forti. La partnership di co-branding – oltre alla collaborazione di BWT Alpine Formula One Team – offrirà ai clienti e ai distributori dei due prestigiosi marchi l’accesso esclusivo a offerte ed eventi speciali e darà inoltre il via a collaborazioni in edizione limitata che saranno annunciate già il prossimo Marzo.

Le dichiarazioni

Eric LeVine, Direttore Commerciale di BENETEAU Motor Yachts: “Siamo lieti di unire le forze con un player così rinomato nel mondo del motorsport . Questa partnership riflette il nostro comune dinamismo e il desiderio di lanciarci in nuove sfide, che ci porteranno sicuramente al successo; Alpine, infatti, per noi è il partner perfetto, ci sono così tanti parallelismi con il nostro brand, come l’essere un punto di riferimento nella progettazione di prodotti alto di gamma, la visione di una straordinaria customer experience e la volontà di superare le aspettative del mercato”.

Oliver Oakes, Team Principal di BWT Alpine Formula One Team: “Siamo molto contenti di unirci al prestigioso costruttore di yacht BENETEAU. BWT Alpine Formula One Team e BENETEAU sono entrambi all’avanguardia in settori orientati alle prestazioni e, mettendo insieme la nostra esperienza, saremo in grado di creare una serie di progetti all’avanguardia della tecnologia”.

Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine: “Siamo lieti di annunciare l’ultima collaborazione di Alpine con il colosso francese della nautica BENETEAU. Oltre alla nostra passione e competenza in Francia, condividiamo obiettivi comuni in termini di sviluppo prodotti, innovazione sostenibile e crescita. Questa partnership interessa un’ampia gamma di attività che ci permetteranno di mettere insieme le rispettive clientele guadagnando sempre maggiore visibilità sui mercati internazionali”.

Da oggi fino al 26 gennaio il Boot di Düsseldorf

I visitatori del Salone tedesco potranno quindi ammirare due icone dell’industria francese con le carte in regola per esaltare, insieme, il forte impegno nell’innovazione tramite il design e l’eccellenza qualitativa.

BENETEAU, leader della produzione di barche da diporto a vela e a motore, esporrà in primis il Gran Turismo 41 (Express cuiser di 12,67 metri qui nelle foto), mentre Alpine porterà la sportivissima due posti realizzata in alluminio A110 (le altre versioni in listino sono: la Gt, la S, la R-Turini e la R con un listino che parte da 66.330 euro fino a 114.00 Iva inclusa) motorizzata con un propulsore 1,8 litri che può sprigionare potenze, in base alle versioni, da 252 fino a 300 cavalli, raggiungere una velocità fino a 280 km/h con uno scatto da 0-100 km/h in 4,2 secondi.

[ Redazione Motori360 ]