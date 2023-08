Seychelles, la baia di Beau Vallon è pronta per il «Regatta Festival»

Dal 25 al 27 agosto tre giorni di intrattenimento illimitato in un’esperienza unica al mondo

Si avvicina la 50ª edizione del Round Table Seychelles Regatta Festival, uno degli eventi più attesi e prestigiosi dell’arcipelago, che si terrà dal 25 al 27 agosto. Il Round Table Seychelles Regatta Festival è da sempre sinonimo di avventura, competizione, cultura e divertimento, e quest’anno, dopo quattro anni di stop , non sarà diverso. Con una storia di mezzo secolo, l’evento è cresciuto in popolarità e importanza, diventando un appuntamento imperdibile nel calendario delle Seychelles. Il Seychelles Regatta Festival è un evento annuale che si svolge lungo la spiaggia di Beau Vallon. È una grande opportunità per incontrarsi e godere di varie attività. Ogni anno, l’evento comprende sport acquatici, un’estrazione della lotteria e Miss Regatta.

Una «app» per seguire l’evento

Per garantire che tutti i partecipanti nuovi e regolari siano ben informati e abbiano la migliore esperienza di regata possibile, Inside Seychelles e Round Table Seychelles stanno unendo le forze come media partner. Sull’app social e sul sito web di Inside Seychelles, sarà possibile trovare informazioni aggiornate di frequente prima e durante l’evento su una scheda dedicata esclusivamente alla regata.

Le piattaforme interne alle Seychelles forniranno anche altri dettagli essenziali attraverso aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, per tutto il fine settimana, Inside Seychelles trasmetterà in diretta sulla propria app e sul feed audio del sito web.

Non solo vela… Vivere le Seychelles anche fuori dell’acqua

Il Festival combina la passione per la vela con una ricca varietà di attività che coinvolgono tutta la comunità e i visitatori provenienti da tutto il mondo. Oltre alla spettacolare regata che vedrà sfidarsi talentuosi velisti, i partecipanti e gli spettatori avranno l’opportunità di godersi una serie di iniziative pensate per ogni fascia d’età. Le tre giornate del Round Table Seychelles Regatta Festival saranno caratterizzate da momenti di pura emozione, creatività e divertimento: tra gli eventi in programma, spettacoli musicali con artisti locali e internazionali, danze tradizionali, esibizioni acrobatiche, mercati di artigianato e molto altro ancora.

Collaborazione e consapevolezza ambientale

Obiettivo dell’evento è promuovere l’amicizia, la collaborazione e la consapevolezza ambientale, sottolineando l’importanza della protezione dell’ecosistema marino: in programma iniziative ecologiche per educare il pubblico sulla sostenibilità e la conservazione delle meraviglie naturali delle Seychelles. Inoltre, il Round Table Seychelles Regatta Festival rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori locali e per gli artigiani, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale dell’Arcipelago e l’economia locale.

Informazioni utili

A disposizione dei viaggiatori il servizio offerto dal Tourism Seychelles in Italia, diretto dall’attivissima dott.ssa Danielle Di Gianvito e dalla sua più stretta collaboratrice Jasmine

Tc/o ITA Strategy, Viale Aventino, 80 – 00153 Roma. Tel. +39 06.5090135 — +39 06.69277119 – info@seychelles-ita.it – www.seychelles.travel.

[ Paola Notargiovanni ]