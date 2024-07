Nuovo consiglio direttivo per l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. Pronti per Auto Europa

La UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive), l’associazione che riunisce i giornalisti che svolgono una prevalente prestazione professionale specifica nel settore della mobilità, ha un nuovo consiglio direttivo che la guiderà fino al 2028

Le elezioni e le nomine di Presidente e Revisori dei conti si sono tenute durante l’assemblea generale annuale svolta a fine giugno, mentre durante la prima riunione del nuovo consiglio sono state scelte le altre cariche istituzionali all’interno del consiglio.

I membri eletti del Consiglio direttivo sono:

Presidente: Gaetano Cesarano

Vicepresidenti: Paolo Artemi e Fabrizio Pugliese

Segretario: Marco Belletti

Vicesegretario: Paolo Ciccarone

Tesoriere: Piero Bianco

Revisori dei Conti: Andrea Cauli (Presidente), Tony Colomba e Valter Carasso

Il nuovo Consiglio direttivo UIGA è già al lavoro con l’obiettivo di promuovere sempre più iniziative di incontro e collaborazione con i vari attori della filiera e con le istituzioni. Le attività svolte si inseriscono in un contesto più ampio di incentivazione professionale e culturale per i componenti dell’associazione, il cui impatto si estende a tutti i destinatari dell’informazione giornalistica. La diversità delle competenze e delle esperienze dei membri eletti è una garanzia di una guida solida e innovativa per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità che si presenteranno.

Il Premio AUTO EUROPA

In particolare, in qualità di ente organizzatore del prestigioso premio «Auto Europa» – che dal 1987 ha premiato le più importanti vetture prodotte e commercializzate in Europa – l’UIGA e il suo nuovo Consiglio direttivo hanno deliberato che la prossima vincitrice (Auto Europa 2025) sarà annunciata come di consueto in autunno e che nei prossimi giorni saranno definiti la lista delle auto candidate e i dettagli sulle modalità di elezione e dell’evento di premiazione.

Gaetano Cesarano, rieletto presidente per il nuovo mandato ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato nuovamente scelto per guidare l’UIGA per questi ulteriori quattro anni, che si annunciano importanti per il mondo dell’auto (con molti temi caldi in ballo, come per esempio l’elettrificazione) ma anche per quello del giornalismo di settore, colpito da cambiamenti radicali come del resto l’editoria in generale. Insieme con il nuovo consiglio direttivo, ci impegneremo a intensificare le attività verso la nostra missione e a lavorare in stretta collaborazione con i nostri membri e sostenitori, per raggiungere sia gli obiettivi che ci siamo già dati nel nostro primo incontro, sia quelli che arriveranno nei prossimi mesi. La nostra strategia per il quadriennio si fonda su due pilastri. Da un lato dare credibilità e autorevolezza all’associazione, con un approccio ben strutturato e trasparente a ogni attività svolta, il tutto basato su fatti concreti e presentando un piano di attuazione dettagliato che mostri come e quando le proposte verranno messe in pratica, con tappe e obiettivi misurabili. Dall’altro aggiornarci costantemente per offrire sempre una comunicazione puntuale e informazioni aggiornate. Infine, desidero esprimere la mia gratitudine ai componenti del consiglio direttivo uscente per quanto fatto: il loro contributo è stato fondamentale per il successo e la crescita dell’associazione”.

L’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA) è un’associazione senza fine di lucro che opera nell’ambito e nella disciplina della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) quale gruppo di specializzazione con scopi di incentivazione professionale e culturale.

Per ulteriori informazioni contattare:

Marco Belletti, mb.marcobelletti@gmail.com, +39 334 6004837