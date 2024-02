Volotea, pronti al decollo tre nuovi «Airbus A320»

Cresce la flotta della compagnia europea indipendente. Per Volotea dieci anni di sviluppo record

Cresce la flotta di Volotea, la compagnia aerea indipendente europea, che inizia questo nuovo anno aggiungendo tre Airbus A320. Un passo che il vettore compie a supporto degli obiettivi che si è posto per il 2024 di aumentare capacità e rotte, ma anche per continuare a offrire sempre ai propri viaggiatori un servizio di alto livello. così, la compagnia aerea che ha registrato lo sviluppo più rapido nell’ultimo decennio, avrà a disposizione un totale di 44 aeromobili, di cui 20 Airbus A319 e 24 A320. I tre nuovi velivoli, dotati di motori CFM e di una capacità di 180 passeggeri, prenderanno il volo ad aprile, con l’inizio della stagione estiva. Si tratta di un investimento significativo e a lungo termine in grado di supportare i progetti di sviluppo della compagnia, che quest’anno si prepara ad operare 450 collegamenti.

Le parole di Stephen Rapp

Lo Chief Financial Officer di Volotea, Stephen Rapp ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di proseguire con i nostri piani di espansione e di farlo insieme ad Airbus, come partner di valore. Solo l’anno scorso Volotea ha trasportato più di 10 milioni di passeggeri su quasi 70.000 voli, con un tasso di occupazione medio del 92% per i nostri voli di linea. Con un fatturato di circa 700 milioni di euro e margini finanziari storici per un’azienda attiva da poco più di dieci anni, la previsione per quest’anno è di continuare a crescere e aumentare la nostra capacità del 15%. Con questi nuovi aeromobili ci prepariamo ad affrontare la stagione estiva, tradizionalmente il periodo di maggior traffico per la compagnia. Inoltre, il modello Airbus A320, più moderno ed efficiente, ci permetterà di migliorare la nostra competitività e di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, garantendo comunque ai nostri clienti il miglior servizio”.

I numeri di Volotea

Nel 2024, la compagnia prevede di offrire tra i 12,5 e i 13 milioni di posti, di trasportare quasi 12 milioni di passeggeri e di operare circa 80.000 voli, il tutto con un organico che raggiungerà le 2.000 unità entro la fine dell’anno. Volotea collega più di 110 aeroporti in Europa – con i suoi mercati principali in Francia, Italia e Spagna – e ha basi in 21 città europee di piccole e medie dimensioni: Asturie, Atene, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Cagliari, Firenze, Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Le basi di Bari e di Brest, città della Bretagna francese, verranno inaugurate proprio nel 2024.

Impegno verso la sostenibilità

I nuovi Airbus e le altre iniziative di Volotea a conferma dell’impegno verso la sostenibilità. A partire dal 2021, Volotea ha avviato il rinnovo della propria flotta, passando dal Boeing 717 agli Airbus A319 e A320. Il passaggio a una flotta interamente composta da Airbus, in grado di offrire una maggiore efficienza del carburante per passeggero-chilometro, consente a Volotea di impiegare pratiche operative più sostenibili, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni.

Dalla sua nascita nel 2012, Volotea ha lanciato più di 50 iniziative per ridurre il consumo di carburante. Oltre al rinnovo della flotta, si segnalano anche l’ottimizzazione di tutte le fasi di volo, attraverso software all’avanguardia di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, l’aumento della frequenza dei lavaggi dei motori e della fusoliera esterna dei suoi aeromobili, per mantenere la massima efficienza durante le stagioni ad alta domanda, e, infine, l’utilizzo di un taxi monomotore durante le operazioni a terra. Inoltre, già dal 2022 Volotea ha cominciato ad introdurre carburanti per l’aviazione sostenibili (SAF) nei suoi aeromobili: l’azienda collabora attivamente con diversi produttori per promuovere lo sviluppo di questi carburanti, oltre a contribuire alla ricerca di altre alternative, come l’idrogeno e l’energia elettrica.

La scheda della Compagnia

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Quest’anno la compagnia aerea celebrerà il traguardo di 60 milioni di passeggeri trasportati.

Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha basi in 21 città europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bari (novità 2024) Bilbao, Bordeaux, Brest (novità 2024), Cagliari, Firenze (da aprile 2023), Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Nel 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà tra 12,5 e 13 milioni di posti (tra il 12% e il 16% in più rispetto al 2023) e effettuerà circa 80.000 voli. La compagnia ha inoltre ampliato la propria flotta e opererà con 44 Airbus A319 e A320. Volotea pone particolare attenzione all’aviazione sostenibile e si è impegnata per ridurre del 50% (rispetto al 2012) le proprie emissioni di CO 2 per passeggero e chilometro entro il 2025, 5 anni prima dell’obiettivo, originariamente fissato per il 2030.

Ad oggi, Volotea ha lanciato oltre 50 iniziative di sostenibilità che hanno già portato a una riduzione dell’impronta di carbonio per chilometro per passeggero di oltre il 45%. Dal 2022, l’azienda sta lavorando allo sviluppo di tecnologie alternative prive di emissioni e opera il servizio navetta interno di Airbus utilizzando il 34% di carburante per aviazione sostenibile. Volotea collabora inoltre con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti, attualmente di difficile accessibilità, possano essere sviluppati e diffusi nel più breve tempo possibile. Volotea impiegherà circa 2.000 persone nel 2024, e promuove attivamente la connettività all’interno dei territori in cui ha sede, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il panorama culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto. Volotea è stata riconosciuta da Skytrax, nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri, come la «Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa» ai World Airline Awards 2023, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell’industria dell’aviazione”. La compagnia aerea aggiunge questo riconoscimento alla sua crescente lista di successi, che comprende le due vittorie consecutive come «Compagnia aerea low-cost leader in Europa» ai World Travel Awards del 2021 e del 2022.

[ Riccardo Collacciani ]