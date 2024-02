L’iconica Renault 5 ritorna ora anche elettrica

Con la sua E-Tech Electric, la Casa della Losanga ripropone un’auto mito che, attualizzata, vuole essere la city-car di riferimento della transizione elettrica

Se dici Francia dici “rivoluzione” che a Casa Renault hanno ribattezzato «Renaulution» in occasione proprio del lancio di questa Renault 5 E-Tech Electric, elevata a emblema del rinnovamento industriale e della svolta elettrica della Marca della Losanga.

Questo modello, sviluppato in soli tre anni, è completamente prodotto in Francia e, pur essendo un vero e proprio concentrato di tecnologia elettrica e digitale (utilizza per prima in Europa una piattaforma 100% elettrica per un’auto di dimensioni così contenute), viene proposto al pubblico con un prezzo d’ingresso di circa 25.000 euro.

Quanto sia importante questo modello è dimostrato dal fatto che la Casa costruttrice ha rivoluzionato la sua organizzazione in funzione della sua realizzazione in funzione delle trasformazioni che si stanno verificando nel settore dell’automotive, nella convinzione che quest’auto “aprirà una nuova strada per Renault”.

Esterni

Il lavoro è stato approcciato in chiave «retro-futura»: colori pop, fari dal design irriverente, luci posteriori verticali coperti da un vetro profilato che ottimizza il flusso dell’aria, parafanghi scolpiti, profili del tetto colorati, presa d’aria sul cofano sostituita da un indicatore di ricarica, la cui grafica forma il leggendario numero 5 che si illumina quando il conducente si avvicina al veicolo.

Interni

Renault 5 E-Tech Electric è dotata di un ampio touchscreen multimediale da 10,1’’ che offre un’interfaccia pop e fluida, con una sequenza di benvenuto grafica e sonora progettata in collaborazione con l’Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) e Jean-Michel Jarre, compositore pioniere della musica elettronica che ha messo a punto gli ambienti sonori di bordo e il VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), suono esterno emesso dal veicolo elettrico quando circola a meno di 30 km/h per avvertire i pedoni.

Al comfort interno contribuiscono il sistema di insonorizzazione brevettato smart cocoon e il parabrezza acustico, ripreso dal segmento superiore. Per quanto riguarda il comfort termico, è garantito da una pompa di calore che consente di gestire senza sprechi l’energia della batteria.

Presente inoltre – per la prima volta in una vettura della Losanga – Reno, l’avatar ufficiale di Renault, un compagno di viaggio sviluppato internamente per facilitare e rendere più piacevole ed intuitiva l’esperienza dei clienti delle auto elettriche; questo avatar risponde alle domande e ai comandi (ad esempio: “Hey Reno, programma una ricarica per domani alle 8.00” oppure “Hey Reno, come posso ottimizzare l’autonomia?”) e arricchisce il veicolo di empatia.

Piattaforma elettrica di nuova generazione

Di solito, la progettazione del veicolo parte dalla piattaforma su cui poggia, ma in questo caso il team di progetto, per espressa volontà di Luca de Meo, non ha potuto non tener conto dell’indirizzo impresso al progetto da Luca de Meo che, facendo adottare il modello in resina creato dal team «Advanced Design», su questo ha fatto progettare AmpR Small, la nuova piattaforma di Ampere per i veicoli elettrici del segmento B che regala al veicolo evidenti vantaggi competitivi: pianale piatto, passo lungo (2,54 m), abitabilità e volume del bagagliaio (326 litri) ottimizzati, centro di gravità ribassato, peso ridotto (meno di 1.500 kg) e così via.

Meccanica

Renault 5 E-Tech Electric adotta un motore elettrico sincrono a rotore avvolto più compatto di quello di Mégane E-Tech Electric e Scénic E-Tech Electric, da cui deriva. Privo di magneti permanenti e di terre rare, riduce l’impatto ambientale. Questo motore sarà disponibile con 3 livelli di potenza: 110, 90 e 70 kW.

Introdotto inoltre con questo modello un nuovo carica batterie bidirezionale in corrente alternata compatibile con le tecnologie V2L (vehicle-to-load) e V2G, vehicle-to-grid, (disponibile in Italia prossimamente), un sistema che consentirà al veicolo di diventare il vero protagonista dell’ecosistema energetico tramite i servizi di Mobilize, reimmettendo al bisogno energia elettrica decarbonizzata nella rete e permettendo così all’utente di risparmiare notevolmente sulla bolletta elettrica.

Versatilità

Renault 5 E-Tech Electric, pur se vocata all’ambito urbano, grazie al caricabatterie in corrente alternata da 11 kW, al caricabatterie in corrente continua da 100 kW e alla batteria da 52 kWh, vanta un’autonomia fino a 400 km WLTP e in più, rara nel segmento delle city-car elettriche, ha una capacità di traino omologata di 500 kg.

L’avantreno ottimizzato, il diametro di sterzata ridotto e il retrotreno multilink, mutuato dai segmenti superiori, garantiscono tenuta di strada e dinamica inedite per il segmento pur mantenendo un notevole comfort.

Connettività

Renault 5 E-Tech Electric è dotata del sistema OpenR Link di ultima generazione con Google integrato, completato da oltre 50 applicazioni e servizi pratici, come l’inserimento delle ricariche elettriche nella pianificazione dell’itinerario.

Sicurezza

Gli ADAS – tratti dal segmento superiore – hanno fra l’altro lo Smart Adaptive Cruise Control, che anticipa le condizioni della strada, e l’Active Driver Assist per una guida autonoma di livello 2 nonché tecnologie innovative per semplificare l’intervento di primo soccorso in caso di incidente (Fireman Access, Pyroswitch e QRescue). Il nuovo impianto frenante dinamico, inoltre, divide in due momenti il tempo di reazione della frenata automatica. Infine, il Safety Coach supporta il conducente riducendo i rischi di incidente.

Ricarica semplice

L’ecosistema Mobilize Power Solutions, offre presso la rete di concessionari Renault una soluzione di ricarica inclusa di installazione a domicilio; Smart Charge per una ricarica intelligente a domicilio a costi contenuti (disponibile in Italia prossimamente), e Charge Pass per poter accedere con una sola carta ad oltre 600.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi europei.

È possibile ricaricare in modalità “contactless” su un gran numero di colonnine compatibili della rete in corrente continua cui basta collegare Renault 5 E-Tech Electric per avviare la ricarica ed ottenere la fatturazione senza carta (card) né codice, grazie alla funzione Plug & Charge.

Riciclabilità

Grazie alle competenze di The Future is NEUTRAL, l’entità del Gruppo Renault specializzata in economia circolare, Renault 5 E-Tech Electric raggiungerà un tasso di riciclabilità totale dell’85% e sarà composta per il 19,4% da materiali riciclati (norma ISO14021) e dal 26,6% da materiali provenienti dall’economia circolare, tra cui 41 kg di polimeri riciclati. Anche i tessuti dei sedili saranno in materiali 100% riciclati negli allestimenti Techno ed Iconic Cinq. Quest’ultima versione includerà inoltre materiali di origine biologica negli interni.

Le dichiarazioni

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault: “Alcuni modelli sono magici. Non c’è bisogno di parlarne per settimane, sono tutti d’accordo su cosa bisogna fare. E si fa ciò che bisogna fare.

Quando i team fanno rivivere un’auto che ha lasciato così bei ricordi, ci mettono tanto amore. È un buon segno per il futuro, perché il cliente vede e riconosce tutto quest’amore nell’auto.

Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault: “Il DNA della R5 è unico. È un’auto piena di vita che sa rendersi simpatica. Un veicolo al tempo stesso popolare e all’avanguardia, che offre nuove risposte per i tempi in cui vive. Era già stato così nel 1972. E lo è ancora nel 2024. Nuova Renault 5 E-Tech Electric va dritta al cuore a livello di design, è un nuovo cervello con tecnologie all’avanguardia e gambe elettriche che poggiano su un’esclusiva piattaforma di nuova generazione in Europa: AmpR Small. È anche il risultato di un impegno, quello per la produzione responsabile e sostenibile. I nostri team ci hanno messo molta passione, eccellenza e lavoro per sviluppare Renault 5 E-Tech Electric. La passione e l’amore che abbiamo messo in quest’auto sono fortemente contagiose. La R5 ha un solo obiettivo: colpire il cuore dei nostri clienti. Lascerà un segno nella storia della Marca”.

Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault ed Ampere: “Abbiamo ripreso gli ingredienti della nostra memoria collettiva traducendoli in stile contemporaneo per creare la R5 del futuro.

Non volevamo una Renault 5 E-Tech Electric nostalgica né vintage. Volevamo suscitare emozioni e creare un’auto frizzante, energica e pop”.

Appuntamento a Settembre 2024 per la commercializzazione.

[ Tony Colomba ]