Porsche Macan 100% elettrica, novità per il completamento della gamma del performante SUV

In listino la nuova Macan a trazione posteriore, nuovo modello di ingresso con 360 cavalli, e la 4S con 516 cavalli. Garantita un’autonomia WLTP sul ciclo misto fino a 641 chilometri

Porsche ha raddoppiato il numero di modelli del suo primo SUV a trazione completamente elettrica; mentre la Macan a trazione posteriore privilegia efficienza e autonomia, la nuova Macan 4S colmerà il gap oggi esistente tra la Macan 4 e la Macan Turbo.

Come i modelli introdotti all’inizio di quest’anno, la 4S è dotata dell’Eptm, il sistema Porsche di Traction Management a controllo elettronico, che «ripartisce» la potenza di trazione tra l’asse anteriore e quello posteriore ad una velocità cinque volte superiore rispetto a un sistema di trazione integrale convenzionale.

Nuova Macan

Anche questo modello d’ingresso della gamma dei SUV full electric Porsche, è alimentato da una batteria ad alto voltaggio dalla capacità energetica lorda di 100 kWh. La propulsione è fornita dal motore utilizzato anche sulla Macan 4 e montato sull’asse posteriore (diametro 210 mm, lunghezza attiva 200 mm, potenza 250 kW – 340 cv).

Il motore elettrico è dotato di un inverter a impulsi (PWR) da 480 Ampere su cui è stato utilizzato il carburo di silicio (SiC), un materiale semiconduttore ad alta efficienza che da una parte garantisce un rendimento più elevato e dall’altra riduce significativamente le perdite di commutazione nel PWR consentendo frequenze di commutazione più elevate.

Con il Launch Control, la Macan eroga fino a 265 kW (360 cv) di potenza in modalità overboost, con una coppia massima di 563 Nm. Lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 5,7” (velocità max: 220 km/h).

La Macan non a trazione integrale è più leggera di 110 kg rispetto alla Macan 4 e, richiedendo quindi meno elettricità per la propulsione, il risultato è un’autonomia WLTP sul ciclo misto pari a 641 chilometri.

Nuova Macan 4S

Questa Macan 4S è dotata di un nuovo motore sull’asse posteriore (diametro 230 mm, lunghezza attiva 150 mm) e di un inverter a impulsi al carburo di silicio da 600 Ampere.

L’architettura a 800 Volt della Premium Platform Electric (PPE) consente una potenza di ricarica in corrente continua fino a 270 kW e la batteria ad alto voltaggio può essere «ricaricata» dal 10 all’80% in circa 21 minuti presso una stazione di ricarica rapida adeguata.

La potenza di sistema è ora di 330 kW (448 cv) che, con un breve overboost di potenza, può arrivare sino a 380 kW (516 cv) mentre la coppia massima, con il Launch Control, è di 820 Nm!

Presenti di serie il sistema PASM (regolazione elettronica degli ammortizzatori), le sospensioni pneumatiche adattive con sistema di livellamento e regolazione dell’altezza, il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) e l’asse posteriore sterzante.

Le prestazioni: scatto 0-100 km/h con Launch Control: 4,1”; velocità max 240 km/h; autonomia WLTP sul ciclo misto di 606 km.

Questi due nuovi modelli mantengono tutte le peculiarità della seconda generazione della Macan, incluse la linea innovativa e le caratteristiche aerodinamiche ottimizzate in funzione dell’autonomia (Cx 0,25).

Porsche Driver Experience

Un nuovo design e una nuova funzione, Porsche ha introdotto sulla Macan elettrificata, un sistema di visualizzazione e controllo completamente nuovo che prevede un alternarsi di elementi digitali e analogici. Tra questi, un quadro strumenti con display curvo da 12,6 pollici, uno schermo per il passeggero da 10,9 pollici, un head-up display con tecnologia di realtà aumentata e un’illuminazione diffusa con luci che hanno una funzione di comunicazione.

Completamente rinnovata la grafica degli schermi per tutti i modelli Macan grazie a un look all’avanguardia, un’emozionale animazione di benvenuto e la nuova app Temi, con cui si può modificare il colore dello sfondo dei display e dell’illuminazione interna in base al colore degli esterni, scegliendo tra dodici tonalità.

Esterni

Presenti nuove tonalità, nuovi cerchi, nuovo pacchetto Off-Road Design. Per tutti i modelli Macan è ora disponibile la nuova tonalità Grigio Ardesia Neo mentre la gamma dei cerchi è stata ampliata con il modello Macan S da 20”.

Ora è disponibile come optional per tutti i modelli un nuovo pacchetto Off-Road Design che migliora ulteriormente la fruibilità quotidiana della Macan e consente di affrontare ancor meglio gli sterrati accidentati e le pendenze particolarmente forti.

Il paraurti anteriore modificato porta l’angolo di attacco fino a 17,4°, a seconda del modello (con le sospensioni pneumatiche a uno specifico livello di rialzo). Per la Macan, la Macan 4 e la Macan 4S è anche possibile acquistare il paraurti anteriore da fuoristrada con intarsio in Grigio Vesuvio separatamente. In questo caso, l’angolo di attacco aumenta come nel caso del «pacchetto» Off-Road Design che, insieme alle sospensioni pneumatiche adattive, aumenta anche l’altezza da terra di 10 mm, portandola a 195 mm nell’impostazione normale.

Porsche offre questo pacchetto in due colori: Grigio Vesuvio oppure in tinta con la carrozzeria. Il paraurti anteriore, le minigonne laterali, i pannelli dei diffusori e le barre sul tetto vengono quindi verniciati in base all’opzione scelta (colore Nero, Argento o, solo per la turbo, in Turbonite).

Il «pacchetto» Off-road Design nella variante cromatica degli esterni della vettura prevede la verniciatura dei listelli laterali nella stessa tonalità.

Vengono proposti anche cerchi Off-road Design da 21” coordinati in Grigio Vesuvio.

I due nuovi modelli Macan

I prezzi in Italia, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico, partono da 84.626 euro per la Macan e da 94.917 euro per la Macan 4S, entrambi i modelli possono già essere ordinati per avere la consegna nella seconda metà dell’anno.

La gamma

◘ Macan (WLTP)

Consumo elettrico sul ciclo misto: 19,8 – 17,0 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A.

◘ Macan 4 (WLTP)

Consumo elettrico sul ciclo misto: 21,1 – 17,9 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A.

◘ Macan 4S (WLTP)

Consumo elettrico sul ciclo misto: 20,7 – 17,7 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A.

◘ Macan Turbo (WLTP)

Consumo elettrico sul ciclo misto: 20,7 – 18,8 kWh/100 km; emissioni combinate di CO 2 : 0 g/km; classe ambientale: A.

[ Tony Colomba ]