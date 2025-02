Nautica italiana: le opportunità offerte ai giovani da Ferretti Group e Università di Bologna

Un’importante opportunità per giovani universitari dei corsi triennali di Ingegneria rappresenta la giornata di orientamento sui nuovi corsi di ingegneria nautica che si terrà il 14 febbraio a Forlì, nella sede della Ferretti Group. Nuove prospettive professionali per giovani talenti della nautica

Nuovo corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Nautica dedicato a studenti e studentesse che, nei principali atenei italiani, hanno conseguito Lauree Triennali in Ingegneria. Per approfondire questa opportunità, offerta da Ferretti Group in collaborazione con l’Università di Bologna, il 14 febbraio si terrà una giornata di orientamento organizzata da Ferretti Group nella sua sede di Forlì.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso di valorizzazione del settore nautico e della Blue Economy, con il fine di attrarre giovani talenti verso una filiera industriale in crescita costante.

Questa sorta di open day, che si terrà nello stabilimento forlivese di Ferretti Group, darà agli studenti la possibilità di approfondire i contenuti del nuovo percorso di studi e conoscere le prospettive professionali offerte dal settore, scoprendo le strutture e le tecnologie all’avanguardia di Ferretti Group.

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Nautica, attivato nel Campus di Forlì dell’Università di Bologna dall’anno accademico 2024-25, nasce dalla collaborazione tra Ferretti Group, Università di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Camera di Commercio della Romagna. L’obiettivo è formare ingegneri altamente specializzati nella progettazione e produzione di imbarcazioni da diporto, fornendo competenze avanzate in ambiti strategici come l’idrodinamica, i materiali compositi e i sistemi di propulsione.

I responsabili di Ferretti Group (leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso da 8 a 95 metri di lunghezza )sottolineano soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo entusiasti di accogliere questi giovani talenti e di accompagnarli alla scoperta di un settore dinamico e ricco di opportunità. Ferretti Group vuole creare un ponte tra il mondo accademico e quello industriale, contribuendo attivamente alla formazione di professionalità sul territorio che guideranno il futuro della nautica italiana. Iniziative come questa sono fondamentali per ispirare e supportare le nuove generazioni nella scelta di un percorso di eccellenza”.

[ Andrea Colomba ]