Organizzato dall’associazione Lead’Her Europe, straordinario successo del primo evento a Roma che si è tenuto presso la Regione Lazio

L’evento si è tenuto lo scorso 28 febbraio nella prestigiosa Sala Tevere della Regione Lazio in una sala gremita di partecipanti, con buona parte femminile, che hanno vissuto un’esperienza unica grazie alla presenza di alcune delle figure più influenti del settore automobilistico e del mondo dell’imprenditoria femminile, testimonianze ispiratrici di come un domani la parità di genere possa evolvere, oltre la partecipazione vibrante da parte di un pubblico entusiasta e coinvolto.

DriveHER Forward – il primo evento a Roma dedicato all’empowerment femminile nel settore automotive – è iniziato con i saluti istituzionali dell’On. Luisa Regimenti assessora della Regione Lazio al personale, polizia locale, enti locale, sicurezza urbana e università, e Alberto Scuro Presidente ASI – Automotoclub Storico Italiano; 90 le persone in presenza (capienza massima della sala), 9 speaker, più di 150 richieste di accreditamento, 77.094 visualizzazione dei contenuti pre-convegno su Instagram, sono solo alcuni numeri.

Organizzato da Lead’Her Europe, l’associazione nata a Roma per promuovere la parità di genere, l’inclusione e leadership femminile. Il convegno DriveHER Forward ha avuto un successo oltre le aspettative: una grande affluenza di professionisti, appassionati e giovani talenti. Tra i temi trattati, il gender gap e la leadership femminile in un settore tradizionalmente dominate dagli uomini. La partecipazione attiva del pubblico ha superato ogni previsione, con un pubblico che ha mantenuto alta l’energia per tutta la durata del convegno.

Un incontro in cui sono state portate in scena storie di successo, testimonianze, visioni innovative e opportunità concrete per le donne che vogliono fare la differenza nell’industria automobilistica tradizionalmente dominata dagli uomini. Promessa di un futuro in le donne sono al volante del cambiamento, pronte a guidare il settore dell’automotive verso un domani dove le donne non solo protagoniste ma vere e proprie Lead’HER nel settore automotive.

Protagonisti del convegno

Silvia Terraneo, Giornalista sportiva che ha moderato il convegno, Avv. Micheline Lopes, Founder e Presidente dell’Associazione Lead’HER Europe, Laura Confalonieri, Vice-Direttore di Ruoteclassiche e di Quattroruote Fleet&Business, Agnese di Matteo, Elisabetta Cozzi, Fondatrice e Presidente del Museo Fratelli Cozzi, Sara Fruncillo, Pilota, Monica Zanetti, Vice-Presidente e titolare della Scuderia Belle Epoche e primo meccanico carrozzaio donna del team Ferrari, Maria Paola Stola, Co-founder Studio Torino Srl e Docente universitario presso ED Istituto Europeo di Designer di Torino, Avv. Irma Conti, Cavaliere della Repubblica per la lotta alla violenza sulla donna, Garante Nazionale delle persone private della loro libertà personale, Presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia e Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Maria Bussolati Bonera, Direttrice del Museo delle Mille Miglia.

L’avv. Micheline Lopes, Founder e Presidente dell’Associazione Lead’HER Europe ha commentato lo straordinario successo del loro primo evento: “Sono estremamente orgogliosa dei risultati raggiunti e del calore con cui questo convegno è stato accolto. È un privilegio per me e tutto il team assistere alla crescente risonanza e al continuo supporto che riceviamo tramite messaggi emozionante che racchiudono un pomeriggio pieno di entusiasmo e condivisione. La passione, l’energia e il talento che abbiamo visto venerdì sono la prova che le donne stanno ridefinendo il futuro dell’automotive. Il nostro sguardo è già rivolto al futuro, la nostra visione è chiara: accelerare il cambiamento e ispirare il domani, per abbattere i confini di un settore che ancora fatica a riconoscere appieno il valore delle donne al suo interno. Il nostro obiettivo è quello di ispirare e dare alle donne la forza di credere nel loro potenziale e perseguire i loro sogni, con la consapevolezza che anche l’automotive è un settore pensato per loro”.

DriveHER Forward è stata resa possibile grazie al Patrocinio della Regione Lazio e di ASI (Automotoclub Storico Italiano) oltre agli sponsor e partner che hanno sostenuto l’evento, tra i quali Casale del Giglio, Uashmama, Be Uniform e My Boutonnière. Un esempio di connessione e collaborazione di grande successo.