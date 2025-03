Tredicesima edizione del Motodays: 7-8-9 marzo

A grande richiesta il Motodays fa il suo ritorno presso Fiera di Roma nel weekend tra il 7 e il 9 marzo, inaugurando la sua tredicesima edizione. Noto per essere uno degli eventi motoristici a due ruote più seguiti, raccogliere appassionati da tutta Italia, che avranno modo di apprezzare le numerose novità

Quattro padiglioni e 40.000 mq espositivi ospiteranno saranno un fitto programma di attività: test ride, itinerari accompagnati, gare mozzafiato, il tutto senza togliere spazio alle a temi come l’innovazione e la mobilità sostenibile.

“Motociclista, sostantivo femminile”

Anche quest’anno gli organizzatori del Motodays hanno voluto includere nel programma “Motociclista sostantivo femminile” con un’area riservata e un fitto calendario di eventi dedicati al rapporto tra la donna e le due ruote: corsi di guida, incontri con piloti e aziende, seminari tecnici e un’incantevole uscita serale tra le vie della Capitale.

La community ad oggi conta più di 3.000 iscritte, testimoniando l’interesse sempre più crescente per le due ruote nel mondo femminile.

Esplorazioni in sella

Grande novità dell’edizione 2025: la possibilità, inedita nel panorama delle fiere – in quanto statiche -, di unire la visita dell’evento a dei veri e propri itinerari guidati. Il tutto nasce dalla collaborazione con una prestigiosa scuola di guida sicura. I partecipanti, arrivati in fiera con la propria moto, potranno registrarsi e scegliere tra percorsi su strada o su sterrato dolce, scoprendo luoghi caratteristici della regione. Per i più avventurosi, tornano anche gli itinerari «blind» proposti da Libermoto: destinazioni segrete svelate solo al momento della partenza.

Niente paura, a Motodays 2025 tornano le gare!

Le aree esterne della fiera ospiteranno innumerevoli gare: dal trial indoor, che ospita le prime due tappe del Campionato italiano Federmoto, alle bicilindriche, con tutti i maggiori brand pronti a sfidarsi su tracciati misti, fino alle e-bike. Un ritorno piuttosto richiesto, frutto del forte gradimento riscosso negli anni dal pubblico per questa attività del programma di Motodays.

Riding experience

La riding experience rappresenta, dal 2011, uno spazio iconico di incontro tra l’azienda e l’appassionato. In questo padiglione sarà possibile testare oltre 200 modelli tra moto e scooter dei brand più blasonati, che saranno circa 15. Un’occasione unica per mettere le mani sul veicolo desiderato e vivere l’esperienza di guida provando con mano le caratteristiche di questi mezzi a due ruote. Le registrazioni saranno effettuate, come al solito, in apertura di evento e in seguito sulla base delle disponibilità.

Per gli amanti del viaggio: «Welcome Bikers»

In questi ultimi anni ha preso parecchio piede il desiderio globale di vivere la propria moto in attività escursionistiche organizzate, che consentono la scoperta dei territori e numerose attività di gruppo. Il palco «Welcome Bikers», situato nel padiglione 4, ospiterà associazioni, tour operator e rappresentanti di Paesi esteri – come Spagna, Tunisia e Costa d’Avorio – che presenteranno le loro proposte di Itinerario per i motociclisti che amano viaggiare.

E-Motion Arena: il futuro ci attende!

A innovazione e sostenibilità, da anni il focus della nuova mobilità del futuro, gli organizzatori del Motodays hanno voluto dedicare uno spazio per riflettere sull’evoluzione del settore e sul ruolo delle due ruote negli spostamenti green, il tutto senza dimenticare grandi eventi e sviluppo. Un approfondimento necessario su tematiche rispetto alle quali, soprattutto in un grande centro urbano come Roma – in cui vige per il centro storico il regime di Ztl – il settore motociclistico è grande protagonista.

1000 curve in 24h: la sfida

Torna al centro dell’evento anche la gara «1000 Curve», inserita nel calendario Discovering di Federmoto, con un’inedita formula «Speed Event»: due diverse giornate di gara, in cui il biker sarà libero di scegliere se partecipare ad una o ad entrambe. Il meccanismo rimane invariato: si inizia dalla creazione del proprio tracciato mediante un’attenta analisi del percorso e attraverso lo studio del roadbook proposto dagli organizzatori.

Una volta creato il proprio itinerario, si parte con lo scopo di chiudere il maggior numero di curve completate in una singola giornata.

Agility Camp

È un’area test di oltre 1.000 mq dedicata interamente ad esercizi di abilità e destrezza alla guida. Dieci stage da superare in cui l’unico obiettivo sarà dare il meglio di sé. L’agility è pensato solo per chi si recherà alla fiera con il proprio mezzo, muniti di registrazione (la quale sarà possibile fare in loco).

Motodays in immagini…

Vendite e acquisti

Non poteva mancare uno spazio dedicato alla vendita e all’acquisto di moto usate e km0; qui i visitatori potranno valutare e acquistare mezzi proposti dai dealer ufficiali del Centro-Sud e dai singoli brand presenti in fiera.

Info e costi:

◘ Venerdì 7 marzo: 9.00 – 19.00

◘ Sabato 8 marzo: 9.00 – 20.00

◘ Domenica 9 marzo: 9.00 – 19.00

◘ Biglietti: intero on-site: €18,00

◘ Ingresso gratuito: per bambini fino a 12 anni

◘ Speciale 8 marzo: sconto dedicato per le donne iscritte alla community «Motociclista sostantivo femminile».

[ Cristiano Fortini ]