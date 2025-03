Opel, l’8 marzo e gli Women Perspective Panel nel processo di sviluppo dei nuovi veicoli

In occasione della giornata internazionale della donna l’8 marzo, la Casa di Russelheim ricorda che la diversità e l’uguaglianza hanno una lunga tradizione in Opel

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne, Opel ricorda che la diversità, l’inclusione sono principi fondamentali della propria cultura aziendale. La prospettiva femminile non solo gioca – sempre – un ruolo chiave nello sviluppo di nuovi modelli, ma va a beneficio di tutti i conducenti e passeggeri, contribuendo al successo del marchio.

Per meglio integrare tale prospettiva nel processo di sviluppo del singolo veicolo in Opel sono in vigore da molti anni gli Women Perspective Panel (WPP): per ogni nuovo modello, un team femminile dedicato accompagna il processo di sviluppo del veicolo.

Il punto di vista di tali Panels è tenuto nella dovuta considerazione nelle diverse fasi di sviluppo di ogni nuovo modello; nell’ambito di vari eventi, come workshop, analisi comparative e di gruppi target e test drive, le donne fanno sentire la loro voce durante tutto il processo di sviluppo, suggeriscono cambiamenti e seguono l’attuazione dei loro suggerimenti; a questo proposito Nina Thiele, Presidente delle Donne di Stellantis Germania, ha dichiarato: “Nel Women Perspective Panel, riuniamo colleghe che riflettono molte prospettive ed esperienze di vita. Si tratta di donne di età e caratteristiche diverse, nonché di un’ampia gamma di professioni in Opel. Questo team ha lo scopo di dare impulso allo sviluppo del nuovo modello Opel sulla base della propria esperienza personale”.

Se si prende ad esempio il caso del nuovo Opel Grandland, la WPP ha influenzato fin dall’inizio il modo in cui il SUV top di gamma dovrebbe essere distribuito ai clienti al momento del lancio sul mercato. In primo luogo, le donne hanno potuto testare vari modelli della concorrenza e ottenere così preziose informazioni sui loro punti di forza e di debolezza, contribuendo all’identificarzione delle potenziali aree di miglioramento nello sviluppo di tale modello.

Inoltre i membri del WPP sono state in precedenza coinvolti nell’esame delle bozze di design per raccogliere ulteriori esigenze estetiche e funzionali.

Uno speciale workshop sull’ergonomia e lo stoccaggio è stato poi costituito per rispondere a domande quali:

“Di cosa abbiamo veramente bisogno?”

“Come possiamo sfruttare al meglio lo spazio di stoccaggio?”

“Come possono raggiungere facilmente anche le persone più piccole tutti i vani portaoggetti?”

integrando alla fine i risultati del workshop nello sviluppo stesso.

È stato creato anche un report WPP con aspetti chiave dettagliati, il cosiddetto Key Performance Index come sottolineato da Nina Thiele: “Questo KPI è stato condiviso con vari team coinvolti nel processo di sviluppo del veicolo e ha potuto essere confrontato con i risultati più volte durante l’intero periodo del progetto”.

Importante è stato il contributo fornito dal WPP nello sviluppo dell’Opel Grandland; per poter infatti valutare i progressi di sviluppo raggiunti, i membri del WPP hanno più volte testato i prototipi fornendo un prezioso feedback il cui risultato è stato sintetizzato, ancora una volta, da Nina Thiele: “Missione compiuta: grazie al nostro contributo, siamo state in grado di apportare al nuovo Opel Grandland molte caratteristiche importanti non solo per le donne, ma anche per tutti i guidatori. Questi includono la piacevole sensazione di spazio in tutti i sedili, nonché il buon posizionamento del volante, gli interni di alta qualità e un’ottima esperienza di guida. Anche l’efficace ventilazione posteriore, compreso il riscaldamento opzionale dei sedili, contribuisce a creare un ambiente di benessere in Opel Grandland”.

Anche quindi al prezioso contributo svolto dal Women Perspective Panel, il nuovo Opel Grandland è stato insignito di titoli prestigiosi come il «Volante d’Oro 2024» e ha impressionato sia gli esperti che i clienti sin dal suo debutto ed è stato riconosciuto da AUTO BILD edizione 46/2024 e da BILD am SONNTAG edizione 45/2024, categoria «Migliore auto sotto i 50.000 euro».

[ Andrea Colomba ]