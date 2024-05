Con «talet-e POWER Kit» gli scooter endotermici da 125 cc diventano elettrici

Si tratta di una soluzione accessibile – ecologica ed economica per le tasche… – che offre batterie estraibili e ricaricabili, una autonomia fino a 110 km, una garanzia di 3.000 cicli di ricarica con un costo finale che si aggira intorno ai 2.500 euro (IVA inclusa)

Il settore delle 2 ruote contribuisce al PIL europeo con circa 21,4 miliardi di euro e all’economia del vecchio continente dando lavoro a circa 400.000 addetti.

Solo in Europa, circolano quasi 40 milioni di motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli a sostegno di un’alternativa pulita, efficiente, pratica e piacevole per lo spostamento di persone e merci nelle città e nelle aree rurali (fonte: manifesto di ACEM, FEM e FIM del 07/05/2024).

Secondo gli ultimi dati diffusi da Confindustria ANCMA, le immatricolazioni ad aprile 2024 sono aumentate del 21% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, spinte soprattutto dalla crescita degli scooter.

Una soluzione intelligente

Il parco motocicli circolante italiano conta 7,3 milioni di mezzi, 516mila dei quali nella sola Capitale; se si tiene conto che il 72% di tale parco ha più di 10 anni, il suo «rinnovo» impatterebbe positivamente sulle emissioni prodotte da quel 43% di motocicli omologati Euro 0 e Euro 1 ancora oggi circolanti nel nostro paese.

In questo contesto, il «talet-e POWER Kit» – tecnologia accessibile e conforme alle norme vigenti – potrebbe rivelarsi una soluzione appropriata ed economica per ridare una seconda vita ai mezzi più inquinanti grazie alla sostituzione dei loro motori endotermici, con un kit elettrico, prodotto e installato in Italia.

Il mercato

talet-e si rivolge sia agli utenti B2C sia a quelli B2B. Infatti oltre che ai privati che desiderano aggiornare il proprio veicolo per invecchiamento e/o restrizioni per inquinamento, talet-e guarda anche a quei rivenditori e quelle aziende che vogliono ridurre il loro impatto ambientale.

I partners

vanta competenze tecnologiche e manageriali distintive, che la posizionano come punto di riferimento per la transizione elettrica del mercato delle due ruote tanto da essere supportata da partner strategici quali:

Elis (per la preparazione dei tecnici).

(per la preparazione dei tecnici). Findomestic (per il credito al consumo).

(per il credito al consumo). Circularity (per l’analisi sul second life).

(per l’analisi sul second life). Green Future Project (per la parte di analisi e rendicontazione dei flussi aziendali).

(per la parte di analisi e rendicontazione dei flussi aziendali). Newtron Eng., una delle pochissime società italiane specializzate in questo ambito con una lunga esperienza nel campo del retrofit di autoveicoli.

Impatto ambientale al minimo

Oltre a queste importanti realtà, in grado di garantire la migliore esperienza a chi sceglierà talet-e, la società si sta affidando a professionisti del settore della sostenibilità per realizzare al meglio il target per minimizzare l’impatto ambientale sia recuperando quanto più possibile dallo smontaggio dei mezzi, sia progettando la miglior supply chain possibile.

Il kit necessario

Il kit di conversione, una volta installato, mantiene le stesse prestazioni del veicolo termico originario mentre le componenti sostituite vengono reindirizzate ad aziende specializzate nel loro riciclo.

Questa soluzione comprende anche la consegna di un nuovo libretto di circolazione ; la nuova omologazione permetterà di usufruire di tutti i vantaggi dell’elettrificazione, tra cui l’accesso alle ZTL, l’esenzione dal pagamento del bollo e la riduzione dei costi di assicurazione!

Il tutto con la garanzia di 2 anni dall’installazione e la certezza di minori costi di gestione.

Caratteristiche

Il cuore di questa innovazione è il «talet-e POWER Kit», un nuovo standard universale con tecnologia elettrica integrale pensata, progettata e ingegnerizzata in Italia per essere facilmente installata su tutte le tipologie di scooter termici, per trasformarli in veicoli elettrici.

Il kit si compone di due batterie fisse da 1,5 kWh ricaricabili, cui aggiungere, a seconda della tipologia di scooter, fino a due ulteriori batterie da 0,75 kWh, estraibili e ricaricabili in qualsiasi luogo sia disponibile una presa di corrente almeno da 220V (talet-e garantisce inoltre fino a 3.000 cicli di ricarica).

La conversione richiede circa 4 ore che, oltre al controllo qualità finale, prevede diverse fasi:

smontaggio del motore termico, del serbatoio e degli scarichi, cablatura, installazione della batteria del motore elettrico e dell’elettronica di gestione del sistema.

Inoltre viene offerta la possibilità di «personalizzare» il proprio scooter con accessori per un nuovo look accattivante e distintivo.

Quanto costa?

L’ammontare, comprensivo delle spese di installazione, collaudo ed emissione del nuovo libretto di circolazione, si aggira intorno ai 2.500 euro (IVA inclusa), un prezzo decisamente inferiore all’esborso necessario per l’acquisto di un nuovo scooter elettrico, con potenza pari o superiore agli 11 kW, compreso tra 8.000 e 11.000 euro.

Il piano 2024-2027

[ Strategia ]

Nel rispetto dei principi dell’economia circolare e coerentemente al suo manifesto “Rendere le nostre Città e il Pianeta un posto migliore”, talet-e si pone come abilitatore del cambiamento:

velocizzando la transizione alla mobilità sostenibile attraverso la rinascita di scooter a combustione termica in veicoli 100% elettrici;

senza generare rifiuti;

impegnandosi a costruire un futuro sostenibile in un progetto a cavallo tra second life e transizione energetica.

[ Road-map ]

primo passo del piano è la messa on line della landing page del sito ufficiale (link), dove è possibile iscriversi ad una lista d’attesa per essere immediatamente informati sul pre-lancio, in programma il prossimo ottobre, e per ricevere offerte esclusive e dedicate;

inaugurazione del flagship store a Roma entro il 2024;

graduale ampliamento del network delle officine convenzionate con l’obiettivo di essere presente nelle principali città italiane entro il 2027.

Il Chi è di talet-e

Marco Dau (Consigliere delegato), manager di pluriennale esperienza nella gestione di start up e aziende nell’ambito della comunicazione, dei servizi di telefonia bancario.

(Consigliere delegato), manager di pluriennale esperienza nella gestione di start up e aziende nell’ambito della comunicazione, dei servizi di telefonia bancario. Gianluca Nicchi (Manager Operations), vanta una consolidata esperienza nel settore automotive e un background in aree Program Management, Acquisti e Qualità, oltre che ESG Manager.

(Manager Operations), vanta una consolidata esperienza nel settore automotive e un background in aree Program Management, Acquisti e Qualità, oltre che ESG Manager. Gabriele Cori (CFO), con una vasta esperienza in aziende di servizi, aeronautiche e digitali.

(CFO), con una vasta esperienza in aziende di servizi, aeronautiche e digitali. Pierluigi Vinciguerra (Manager Sales e Sviluppo Rete), con una trentennale esperienza nel settore automotive e mobility.

[ Andrea Colomba ]