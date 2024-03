Vicenza Classic Car Show dal 19 al 21 aprile alla Fiera di Vicenza

Vicenza Classic Car Show sarà il grande evento di primavera per chi ama i motori, d’epoca e contemporanei. Si arricchisce quindi il calendario delle manifestazioni fieristiche di Italian Exhibition Group (IEG): da venerdì 19 a domenica 21 aprile, nei padiglioni della Fiera di Vicenza di IEG, si potrà ammirare un’esclusiva esposizione di tutto il meglio del settore di auto classiche e sportive. Accanto ai marchi storici che hanno fatto la storia dell’automobilismo, l’esposizione e la vendita dei modelli d’epoca, e non solo, a cura dei più importanti operatori del settore e una selezionata offerta di ricambi ed accessori per ogni esigenza. Previsti incontri e dibattiti per raccontare tutto il meglio del motorismo storico.

UNA RICCA ESPOSIZIONE

Storia, tradizione, cultura e fascino senza tempo saranno tra gli ingredienti vincenti della prima edizione di Vicenza Classic Car Show. Un percorso espositivo atto a valorizzare la memoria storica dei brand automobilistici riunendo in un unico contesto collezionisti, appassionati di motori e semplici curiosi, forse alla ricerca di un’occasione imprevista, che si faranno guidare dal cuore. Il passato, il presente e il futuro dell’automobile s’incontreranno alla Fiera di Vicenza di IEG: dalle vetture classiche dall’appeal intramontabile, passando per le accattivanti Youngtimer, fino ai pezzi unici che saranno le star di domani.

ASTA WANNENES

Il nuovo evento Vicenza Classic Car Show inaugurerà alla grande, con una prestigiosa asta di auto e motociclette storiche e da collezione della nota Casa d’Aste Wannenes che si svolgerà sabato 20 aprile, con la preview dei lotti, di cui alcuni si preannunciano di eccezionale valore, già visionabili da venerdì 19 aprile, giornata inaugurale della manifestazione.

AMPIO SPAZIO PER ESPOSIZIONE E VENDITA DEI PRIVATI

Un’ampia area sarà riservata ai privati per l’esposizione e vendita di auto d’epoca: un’occasione preziosa per visitatori curiosi, appassionati ed anche per i neofiti del mondo delle classic cars che potranno scegliere tra proposte accessibili per ogni portafogli.

MERCATO DI RICAMBI E ACCESSORI

Una vasta scelta di accessori d’epoca, pezzi di ricambio originali, modellini di auto, ma anche manualistica, pubblicazioni e editoria specializzata.

CLUB E REGISTRI

Un’occasione di incontro e confronto tra car lovers e addetti ai lavori con una nutrita presenza di club forti sul territorio che vantano un significativo numero di membri iscritti. La nuova manifestazione si presta ad essere il contesto ideale per ricevere consigli dagli esperti prima di iniziare un restauro, o indicazioni per valutare un acquisto, oltre ad informazioni su certificazioni e iscrizioni ai registri.

RADUNI

Gli Organizzatori stanno collaborando con i Club e le Riviste specializzate di settore per calendarizzare al meglio un fine settimana emozionale, all’insegna dell’incontro e dello scambio di fronte ad una esposizione statica e dinamica dei migliori testimoni del comparto Classico e Youngtimer.

Appuntamento, dunque, ad aprile prossimo, con la prima edizione di Vicenza Classic Car Show, una nuova e imperdibile occasione per condividere la passione per le auto classiche e per il collezionismo in un hub emozionale che celebrerà l’amore per il bello. L’inedita manifestazione primaverile promette di portare una ventata di freschezza, grazie all’appassionata contaminazione tra passato, presente e futuro scaldata dalla comune passione per la cultura dell’automobile, per l’eleganza, per l’esclusività e per le emozioni forti che riesce a suscitare.

Le prevendite per Vicenza Classic Car Show sono ufficialmente aperte.

I biglietti si possono acquistare sul sito ufficiale della manifestazione: vicenzaclassiccarshow.com

ORARI E INFO

Vicenza Classic Car Show sarà aperto Venerdì 19 aprile, Sabato 20 e Domenica 21 aprile con orario: 09.30- 19.00.

Come raggiungere la FIERA DI VICENZA

Via Dell’Oreficeria, 36100 Vicenza

In AUTO: il quartiere Fieristico Vicenza è a 400 metri dal casello Vicenza Ovest dell’Autostrada A4 Venezia-Milano. In Fiera ampia disponibilità di parcheggio.

In TRENO: Vicenza è sulla linea ferroviaria Venezia-Milano.

Informazioni sull’orario dei treni: trenitalia.com; italotreno.it.

Invalidi e disabili: ingresso gratuito anche per l’eventuale accompagnatore. I biglietti omaggio potranno essere ritirati direttamente presso la biglietteria collocata all’ingresso Ovest dopo aver presentato il tesserino di disabilità o invalidità.

Ingresso cani: è consentito con guinzaglio. Se di taglia medio/grande è necessaria anche la museruola.