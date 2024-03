«Vetture elettriche, combustibili alternativi e mix energetico: la loro evoluzione», convegno presso il Politecnico di Torino

Presso l’Aula Magna «Giovanni Agnelli» del Politecnico di Torino si terrà martedì 5 marzo 2024 alle ore 15.00 il convegno «Vetture elettriche, combustibili alternativi e mix energetico: la loro evoluzione» tratterà un argomento di grande attualità e aiuterà a rispondere alle molte domande sul ruolo dei combustibili nel nostro futuro.

Dopo il saluto istituzionale del Rettore del Politecnico Guido Saracco, il programma prevede una introduzione e un saluto di Renzo Porro, fondatore di CAReGIVER, e gli interventi di David Chiaramonti, Paolo Massai, Fabio Mingrino, Renzo Porro, e Federico Brivio di Bosch. Modererà Paolo Massai.

Organizzato da CAReGIVER insieme al Politecnico di Torino questo è il terzo incontro della serie e fa seguito a quello sulle vetture elettriche e ibride di marzo 2023 e quello sull’intelligenza artificiale di novembre 2023, entrambi caratterizzati da una grande affluenza di pubblico.

I relatori, tecnici e docenti, sono specialisti afferenti alle varie discipline coinvolte, quindi potranno fornire ai partecipanti le informazioni fondamentali per comprendere i cambiamenti in atto nella grande transizione verso l’abbandono delle sorgenti fossili, con l’obiettivo di ridurre sia i gas inquinanti emessi nella loro combustione, sia i gas clima alteranti, per contenere il riscaldamento atmosferico di origine antropica.

Federico Brivio di Bosch, molto attiva in questo campo, terrà una relazione sulle possibilità e i problemi legati alla produzione e all’utilizzo dell’idrogeno.

Renzo Porro, fondatore di CAReGIVER ha invece sottolineato che “il nostro motto è «sapere per condividere» e quindi il nostro scopo è favorire una migliore e maggiore informazione dei cittadini, seguendo e talvolta prevedendo lo sviluppo dei mezzi di trasporto e di produzione dell’energia”.